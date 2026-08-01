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Immunefi 当前实时价格为 0.003063 USD。IMU 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 IMU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Immunefi 当前实时价格为 0.003063 USD。IMU 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 IMU 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Immunefi实时价格 (IMU)

1 IMU 兑换为 USD 的实时价格：

$0.003063
$0.003063$0.003063
+51.70%1D
USD
Immunefi (IMU) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 03:42:14 (UTC+8)

Immunefi 今日价格

Immunefi (IMU) 今日实时价格为 $ 0.003063，过去 24 小时内变化了 51.70%。当前 IMU 兑 USD 的汇率为 $ 0.003063 每 IMU。

Immunefi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- IMU。过去 24 小时内，IMU 的交易价格在 $ 0.001788（低点）和 $ 0.00373（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，IMU 在过去一小时内波动了 -1.20%，过去7 天内波动了 +172.75%。过去一天，总交易量达到 $ 140.80K

Immunefi（IMU）市场信息

--
----

$ 140.80K
$ 140.80K$ 140.80K

$ 30.63M
$ 30.63M$ 30.63M

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10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

Immunefi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 140.80K。IMU 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.63M

Immunefi 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788
24H最低价
$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373
24H最高价

$ 0.001788
$ 0.001788$ 0.001788

$ 0.00373
$ 0.00373$ 0.00373

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-1.20%

+51.70%

+172.75%

+172.75%

Immunefi（IMU）价格历史 USD

跟踪 Immunefi 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00104388+51.70%
30天$ +0.001812+144.84%
60天$ +0.00169+123.08%
90天$ +0.00069+29.07%
Immunefi 今日价格变化

今天，IMU 记录了 $ +0.00104388 (+51.70%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Immunefi 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.001812 (+144.84%)，显示了该代币在短期内的表现。

Immunefi 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，IMU 的变化为 $ +0.00169 (+123.08%)，从而更广泛地了解其表现。

Immunefi 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.00069 (+29.07%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Immunefi（IMU）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Immunefi 价格历史页面

Immunefi 分析

本分析利用人工智能模型评估 Immunefi 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Immunefi 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 IMU 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S1 ≤ 现价 < 中枢位于 S1‑中枢间刚离开中枢，偏中下位置。
BOLL (20,2)下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨下轨与中轨间偏弱，但未极端。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。
EMA 组3‑4 买40‑60% 中立均线多空参半，方向待观察。

【市场结构】 IMU_USDT在4h周期现价0.003192位于中枢0.003236下方，处在枢纽体系偏空区域。均线组呈现买入信号，价格运行在主要移动平均线上方维持短期结构。当前位置距离中枢仅44个基点，属于关键平衡区间内波动。 【动能状态】 MACD录得死叉信号与MA、EMA组买入信号形成分化。RSI维持中性区间运行，快慢动能指标呈现不同方向。短期与中期动能出现背离状态，波动集中在窄幅区间内。 【关键价位】 上方阻力R1位于0.003357（距现价5.2%），中枢0.003236构成近端参考位。下方支撑S1在0.003028（距现价5.1%），S2位于0.002907作为远端支撑参考。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 Immunefi 的价格？

以下是一些影响Immunefi（IMU）代币价格的关键因素：

1. 平台采用率——漏洞赏金计划与安全审计的持续增长，将推动需求上升。
2. DeFi 安全趋势——黑客攻击事件频发，进一步提升平台的市场相关性。
3. 代币实用性——包括质押奖励、治理权以及支付机制等。
4. 市场情绪——整体加密货币市场的表现将直接影响价格波动。
5. 合作伙伴公告——与各大DeFi协议的合作，将有效激发市场兴趣。
6. 供应机制——代币销毁、锁仓期安排以及流通供应量的变化。
7. 竞争态势——其他专注于安全领域的平台将对市场份额产生影响。
8. 监管环境——安全合规要求的逐步完善，将对平台的采用率产生深远影响。

为什么人们想知道 Immunefi 今天的价格？

人们希望了解Immunefi（IMU）今天的行情，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理以及开展市场分析。交易者需要实时价格，以便在最佳时机执行买入或卖出订单。投资者则会关注每日的价格波动，以评估其持仓的表现，并据此调整投资策略。

Immunefi 的价格预测

Immunefi（IMU）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，IMU 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
Immunefi (IMU) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Immunefi 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Immunefi 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Immunefi 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 IMU 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Immunefi

准备好开始使用 Immunefi 了吗？在 MEXC 购买 IMU 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Immunefi 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Immunefi (IMU) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Immunefi 将立即存入您的钱包。
Immunefi (IMU) 购买教程

Immunefi 能做什么？

拥有 Immunefi 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Immunefi (IMU) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Immunefi (IMU)

Immunefi 是領先的 Web3 眾包安全平台，成立於 2020 年，其明確的使命是：讓 Web3 變得安全，以便讓全世界都能輕鬆接入。

Immunefi资源

要更深入地了解 Immunefi，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Immunefi网站
区块查询

类别 :

AI ApplicationsArtificial Intelligence (AI)CoinList Launchpad

人们还问：关于Immunefi的其他问题

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Immunefi（IMU）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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探索有关 Immunefi 的更多信息

IMUUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 IMU。在 MEXC 上探索 IMUUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Immunefi (IMU) 市场

探索现货和合约市场，查看 Immunefi 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
IMU/USDT
$0.003063
$0.003063$0.003063
+51.70%
56.95M (USDT)

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AKEDO

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$0.0069499$0.0069499

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