Immunefi 今日价格

Immunefi (IMU) 今日实时价格为 $ 0.003063，过去 24 小时内变化了 51.70%。当前 IMU 兑 USD 的汇率为 $ 0.003063 每 IMU。

Immunefi 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- IMU。过去 24 小时内，IMU 的交易价格在 $ 0.001788（低点）和 $ 0.00373（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，IMU 在过去一小时内波动了 -1.20%，过去7 天内波动了 +172.75%。过去一天，总交易量达到 $ 140.80K。

Immunefi（IMU）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 140.80K$ 140.80K $ 140.80K 完全稀释市值 $ 30.63M$ 30.63M $ 30.63M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 ETH

Immunefi 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 140.80K。IMU 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.63M。