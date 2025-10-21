Robinhood xStock（HOODX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 139.28 $ 139.28 $ 139.28 24H最低价 $ 140.9 $ 140.9 $ 140.9 24H最高价 24H最低价 $ 139.28$ 139.28 $ 139.28 24H最高价 $ 140.9$ 140.9 $ 140.9 历史最高 $ 153.08036045849482$ 153.08036045849482 $ 153.08036045849482 最低价 $ 91.00407335090168$ 91.00407335090168 $ 91.00407335090168 涨跌幅（1H） +0.05% 涨跌幅（1D） +0.03% 漲跌幅（7D） +6.66% 漲跌幅（7D） +6.66%

Robinhood xStock（HOODX）当前实时价格为 $ 139.89。过去 24 小时内，HOODX 的交易价格在 $ 139.28 至 $ 140.9 之间波动，市场活跃度显著。HOODX 的历史最高价为 $ 153.08036045849482，历史最低价为 $ 91.00407335090168。

从短期表现来看，HOODX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +6.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robinhood xStock（HOODX）市场信息

排名 No.1496 市值 $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M 成交量（24H） $ 56.96K$ 56.96K $ 56.96K 完全稀释市值 $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M 流通量 31.00K 31.00K 31.00K 最大供应量 ---- -- 总供应量 30,999.84749489 30,999.84749489 30,999.84749489 所属公链 SOL

Robinhood xStock 的当前市值为 $ 4.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.96K。HOODX 的流通量为 31.00K，总供应量是 30999.84749489，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.34M。