Robinhood xStock 当前实时价格为 139.89 USD。跟踪 HOODX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 HOODX 价格趋势。

Robinhood xStock 图标

Robinhood xStock实时价格 (HOODX)

1 HOODX 兑换为 USD 的实时价格：

$139.93
+0.03%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:04:39 (UTC+8)

Robinhood xStock（HOODX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 139.28
24H最低价
$ 140.9
24H最高价

$ 139.28
$ 140.9
$ 153.08036045849482
$ 91.00407335090168
+0.05%

+0.03%

+6.66%

+6.66%

Robinhood xStock（HOODX）当前实时价格为 $ 139.89。过去 24 小时内，HOODX 的交易价格在 $ 139.28$ 140.9 之间波动，市场活跃度显著。HOODX 的历史最高价为 $ 153.08036045849482，历史最低价为 $ 91.00407335090168

从短期表现来看，HOODX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.05%，过去 24 小时内变动为 +0.03%，过去 7 天内累计变动为 +6.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Robinhood xStock（HOODX）市场信息

No.1496

$ 4.34M
$ 56.96K
$ 4.34M
31.00K
--
30,999.84749489
SOL

Robinhood xStock 的当前市值为 $ 4.34M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 56.96K。HOODX 的流通量为 31.00K，总供应量是 30999.84749489，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.34M

Robinhood xStock（HOODX）价格历史 USD

跟踪 Robinhood xStock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.042+0.03%
30天$ +18.2+14.95%
60天$ +37.16+36.17%
90天$ +33.2+31.11%
Robinhood xStock 今日价格变化

今天，HOODX 记录了 $ +0.042 (+0.03%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Robinhood xStock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +18.2 (+14.95%)，显示了该代币在短期内的表现。

Robinhood xStock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，HOODX 的变化为 $ +37.16 (+36.17%)，从而更广泛地了解其表现。

Robinhood xStock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +33.2 (+31.11%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Robinhood xStock（HOODX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Robinhood xStock 价格历史页面

什么是Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币发行的追踪凭证。 HOODx 追踪 Robinhood Markets, Inc.（标的资产）的价格。 HOODx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Robinhood Markets, Inc. 股票价格信息，同时保留区块链技术的优势。

Robinhood xStock在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Robinhood xStock 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 HOODX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Robinhood xStock 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Robinhood xStock 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Robinhood xStock 价格预测 (USD)

Robinhood xStock（HOODX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Robinhood xStock（HOODX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Robinhood xStock 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Robinhood xStock 价格预测

Robinhood xStock（HOODX）代币经济

了解 Robinhood xStock（HOODX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 HOODX 代币的完整经济学

如何购买Robinhood xStock (HOODX)

正在寻找如何购买 Robinhood xStock？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Robinhood xStock。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

HOODX 兑换为当地货币

1 Robinhood xStock（HOODX） to VND
3,681,205.35
1 Robinhood xStock（HOODX） to AUD
A$212.6328
1 Robinhood xStock（HOODX） to GBP
104.9175
1 Robinhood xStock（HOODX） to EUR
118.9065
1 Robinhood xStock（HOODX） to USD
$139.89
1 Robinhood xStock（HOODX） to MYR
RM590.3358
1 Robinhood xStock（HOODX） to TRY
5,876.7789
1 Robinhood xStock（HOODX） to JPY
¥21,403.17
1 Robinhood xStock（HOODX） to ARS
ARS$208,168.9101
1 Robinhood xStock（HOODX） to RUB
11,133.8451
1 Robinhood xStock（HOODX） to INR
12,286.5387
1 Robinhood xStock（HOODX） to IDR
Rp2,331,499.0674
1 Robinhood xStock（HOODX） to PHP
8,214.3408
1 Robinhood xStock（HOODX） to EGP
￡E.6,643.3761
1 Robinhood xStock（HOODX） to BRL
R$752.6082
1 Robinhood xStock（HOODX） to CAD
C$194.4471
1 Robinhood xStock（HOODX） to BDT
17,115.5415
1 Robinhood xStock（HOODX） to NGN
203,920.4508
1 Robinhood xStock（HOODX） to COP
$542,208.0444
1 Robinhood xStock（HOODX） to ZAR
R.2,403.3102
1 Robinhood xStock（HOODX） to UAH
5,873.9811
1 Robinhood xStock（HOODX） to TZS
T.Sh.345,406.5957
1 Robinhood xStock（HOODX） to VES
Bs29,656.68
1 Robinhood xStock（HOODX） to CLP
$131,916.27
1 Robinhood xStock（HOODX） to PKR
Rs39,572.0832
1 Robinhood xStock（HOODX） to KZT
75,209.0607
1 Robinhood xStock（HOODX） to THB
฿4,564.6107
1 Robinhood xStock（HOODX） to TWD
NT$4,314.2076
1 Robinhood xStock（HOODX） to AED
د.إ513.3963
1 Robinhood xStock（HOODX） to CHF
Fr110.5131
1 Robinhood xStock（HOODX） to HKD
HK$1,085.5464
1 Robinhood xStock（HOODX） to AMD
֏53,433.7833
1 Robinhood xStock（HOODX） to MAD
.د.م1,288.3869
1 Robinhood xStock（HOODX） to MXN
$2,573.976
1 Robinhood xStock（HOODX） to SAR
ريال524.5875
1 Robinhood xStock（HOODX） to ETB
Br21,382.1865
1 Robinhood xStock（HOODX） to KES
KSh18,016.4331
1 Robinhood xStock（HOODX） to JOD
د.أ99.18201
1 Robinhood xStock（HOODX） to PLN
509.1996
1 Robinhood xStock（HOODX） to RON
лв611.3193
1 Robinhood xStock（HOODX） to SEK
kr1,312.1682
1 Robinhood xStock（HOODX） to BGN
лв235.0152
1 Robinhood xStock（HOODX） to HUF
Ft46,910.7126
1 Robinhood xStock（HOODX） to CZK
2,922.3021
1 Robinhood xStock（HOODX） to KWD
د.ك42.80634
1 Robinhood xStock（HOODX） to ILS
458.8392
1 Robinhood xStock（HOODX） to BOB
Bs963.8421
1 Robinhood xStock（HOODX） to AZN
237.813
1 Robinhood xStock（HOODX） to TJS
SM1,302.3759
1 Robinhood xStock（HOODX） to GEL
379.1019
1 Robinhood xStock（HOODX） to AOA
Kz127,986.7599
1 Robinhood xStock（HOODX） to BHD
.د.ب52.59864
1 Robinhood xStock（HOODX） to BMD
$139.89
1 Robinhood xStock（HOODX） to DKK
kr898.0938
1 Robinhood xStock（HOODX） to HNL
L3,669.3147
1 Robinhood xStock（HOODX） to MUR
6,367.7928
1 Robinhood xStock（HOODX） to NAD
$2,422.8948
1 Robinhood xStock（HOODX） to NOK
kr1,397.5011
1 Robinhood xStock（HOODX） to NZD
$242.0097
1 Robinhood xStock（HOODX） to PAB
B/.139.89
1 Robinhood xStock（HOODX） to PGK
K595.9314
1 Robinhood xStock（HOODX） to QAR
ر.ق509.1996
1 Robinhood xStock（HOODX） to RSD
дин.14,102.3109
1 Robinhood xStock（HOODX） to UZS
soʻm1,685,421.2991
1 Robinhood xStock（HOODX） to ALL
L11,623.4601
1 Robinhood xStock（HOODX） to ANG
ƒ250.4031
1 Robinhood xStock（HOODX） to AWG
ƒ250.4031
1 Robinhood xStock（HOODX） to BBD
$279.78
1 Robinhood xStock（HOODX） to BAM
KM235.0152
1 Robinhood xStock（HOODX） to BIF
Fr411,416.49
1 Robinhood xStock（HOODX） to BND
$180.4581
1 Robinhood xStock（HOODX） to BSD
$139.89
1 Robinhood xStock（HOODX） to JMD
$22,399.1868
1 Robinhood xStock（HOODX） to KHR
561,806.6334
1 Robinhood xStock（HOODX） to KMF
Fr59,313.36
1 Robinhood xStock（HOODX） to LAK
3,041,086.8957
1 Robinhood xStock（HOODX） to LKR
රු42,416.0469
1 Robinhood xStock（HOODX） to MDL
L2,390.7201
1 Robinhood xStock（HOODX） to MGA
Ar630,134.505
1 Robinhood xStock（HOODX） to MOP
P1,117.7211
1 Robinhood xStock（HOODX） to MVR
2,140.317
1 Robinhood xStock（HOODX） to MWK
MK242,023.689
1 Robinhood xStock（HOODX） to MZN
MT8,938.971
1 Robinhood xStock（HOODX） to NPR
रु19,611.1791
1 Robinhood xStock（HOODX） to PYG
985,105.38
1 Robinhood xStock（HOODX） to RWF
Fr202,700.61
1 Robinhood xStock（HOODX） to SBD
$1,152.6936
1 Robinhood xStock（HOODX） to SCR
1,938.8754
1 Robinhood xStock（HOODX） to SRD
$5,557.8297
1 Robinhood xStock（HOODX） to SVC
$1,221.2397
1 Robinhood xStock（HOODX） to SZL
L2,422.8948
1 Robinhood xStock（HOODX） to TMT
m491.0139
1 Robinhood xStock（HOODX） to TND
د.ت410.43726
1 Robinhood xStock（HOODX） to TTD
$947.0553
1 Robinhood xStock（HOODX） to UGX
Sh485,698.08
1 Robinhood xStock（HOODX） to XAF
Fr78,897.96
1 Robinhood xStock（HOODX） to XCD
$377.703
1 Robinhood xStock（HOODX） to XOF
Fr78,897.96
1 Robinhood xStock（HOODX） to XPF
Fr14,268.78
1 Robinhood xStock（HOODX） to BWP
P1,993.4325
1 Robinhood xStock（HOODX） to BZD
$279.78
1 Robinhood xStock（HOODX） to CVE
$13,262.9709
1 Robinhood xStock（HOODX） to DJF
Fr24,760.53
1 Robinhood xStock（HOODX） to DOP
$8,948.7633
1 Robinhood xStock（HOODX） to DZD
د.ج18,205.2846
1 Robinhood xStock（HOODX） to FJD
$317.5503
1 Robinhood xStock（HOODX） to GNF
Fr1,216,343.55
1 Robinhood xStock（HOODX） to GTQ
Q1,068.7596
1 Robinhood xStock（HOODX） to GYD
$29,221.6221
1 Robinhood xStock（HOODX） to ISK
kr17,066.58

Robinhood xStock资源

要更深入地了解 Robinhood xStock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Robinhood xStock网站
区块查询

人们还问：关于Robinhood xStock的其他问题

Robinhood xStock（HOODX）今日价格是多少？
HOODX 实时价格为 139.89 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 HOODX 兑 USD 的价格是多少？
当前 HOODX 兑 USD 的价格为 $ 139.89。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Robinhood xStock 的市值是多少？
HOODX 的市值为 $ 4.34M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
HOODX 的流通供应量是多少？
HOODX 的流通供应量为 31.00K USD
HOODX 的历史最高价（ATH）是多少？
HOODX 的历史最高价是 153.08036045849482 USD
HOODX 的历史最低价（ATL）是多少？
HOODX 的历史最低价是 91.00407335090168 USD
HOODX 的交易量是多少？
HOODX 的 24 小时实时交易量为 $ 56.96K USD
HOODX 今年会涨吗？
HOODX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 HOODX 价格预测 获取更深入的分析。
Robinhood xStock（HOODX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

