TOWNS（TOWNS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01151 $ 0.01151 $ 0.01151 24H最低价 $ 0.01209 $ 0.01209 $ 0.01209 24H最高价 24H最低价 $ 0.01151$ 0.01151 $ 0.01151 24H最高价 $ 0.01209$ 0.01209 $ 0.01209 历史最高 $ 0.08393456874511798$ 0.08393456874511798 $ 0.08393456874511798 最低价 $ 0.00247547300739468$ 0.00247547300739468 $ 0.00247547300739468 涨跌幅（1H） +1.26% 涨跌幅（1D） +0.92% 漲跌幅（7D） +0.66% 漲跌幅（7D） +0.66%

TOWNS（TOWNS）当前实时价格为 $ 0.01204。过去 24 小时内，TOWNS 的交易价格在 $ 0.01151 至 $ 0.01209 之间波动，市场活跃度显著。TOWNS 的历史最高价为 $ 0.08393456874511798，历史最低价为 $ 0.00247547300739468。

从短期表现来看，TOWNS 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.26%，过去 24 小时内变动为 +0.92%，过去 7 天内累计变动为 +0.66%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TOWNS（TOWNS）市场信息

排名 No.774 市值 $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M 成交量（24H） $ 171.09K$ 171.09K $ 171.09K 完全稀释市值 $ 184.55M$ 184.55M $ 184.55M 流通量 2.11B 2.11B 2.11B 最大供应量 15,327,986,354 15,327,986,354 15,327,986,354 总供应量 10,128,333,333 10,128,333,333 10,128,333,333 流通率 13.76% 所属公链 BSC

TOWNS 的当前市值为 $ 25.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 171.09K。TOWNS 的流通量为 2.11B，总供应量是 10128333333，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 184.55M。