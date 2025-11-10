Robinhood xStock (HOODx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币发行的追踪凭证。 HOODx 追踪 Robinhood Markets, Inc.（标的资产）的价格。 HOODx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Robinhood Markets, Inc. 股票价格信息，同时保留区块链技术的优势。