ETHGAS 今日价格

ETHGAS (GWEI) 今日实时价格为 $ 0.02452，过去 24 小时内变化了 2.03%。当前 GWEI 兑 USD 的汇率为 $ 0.02452 每 GWEI。

ETHGAS 目前市值在 $ 42.91M 排名第 #105，流通供应量为 1.75B GWEI。过去 24 小时内，GWEI 的交易价格在 $ 0.02361（低点）和 $ 0.027（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.21616639644533187，而历史最低价为 $ 0.01275542770191945。

短期表现方面，GWEI 在过去一小时内波动了 +2.76%，过去7 天内波动了 +27.64%。过去一天，总交易量达到 $ 110.49K。

ETHGAS（GWEI）市场信息

排名 No.105 市值 $ 42.91M$ 42.91M $ 42.91M 成交量（24H） $ 110.49K$ 110.49K $ 110.49K 完全稀释市值 $ 245.20M$ 245.20M $ 245.20M 流通量 1.75B 1.75B 1.75B 最大供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 流通率 17.50% 市场占有率 0.01% 所属公链 ETH

ETHGAS 的当前市值为 $ 42.91M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 110.49K。GWEI 的流通量为 1.75B，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 245.20M。