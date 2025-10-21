Alphabet xStock 当前实时价格为 261.11 USD。跟踪 GOOGLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GOOGLX 价格趋势。Alphabet xStock 当前实时价格为 261.11 USD。跟踪 GOOGLX 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GOOGLX 价格趋势。

Alphabet xStock 图标

Alphabet xStock实时价格 (GOOGLX)

1 GOOGLX 兑换为 USD 的实时价格：

$261.11
$261.11$261.11
-0.08%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:09 (UTC+8)

Alphabet xStock（GOOGLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 259.97
$ 259.97$ 259.97
24H最低价
$ 265.56
$ 265.56$ 265.56
24H最高价

$ 259.97
$ 259.97$ 259.97

$ 265.56
$ 265.56$ 265.56

$ 261.896072642927
$ 261.896072642927$ 261.896072642927

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.07%

-0.08%

+3.09%

+3.09%

Alphabet xStock（GOOGLX）当前实时价格为 $ 261.11。过去 24 小时内，GOOGLX 的交易价格在 $ 259.97$ 265.56 之间波动，市场活跃度显著。GOOGLX 的历史最高价为 $ 261.896072642927，历史最低价为 $ 169.44795144400413

从短期表现来看，GOOGLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 -0.08%，过去 7 天内累计变动为 +3.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alphabet xStock（GOOGLX）市场信息

No.1362

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

$ 62.72K
$ 62.72K$ 62.72K

$ 5.90M
$ 5.90M$ 5.90M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

22,599.22269661
22,599.22269661 22,599.22269661

SOL

Alphabet xStock 的当前市值为 $ 5.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.72K。GOOGLX 的流通量为 22.60K，总供应量是 22599.22269661，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.90M

Alphabet xStock（GOOGLX）价格历史 USD

跟踪 Alphabet xStock 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.2091-0.08%
30天$ +14.18+5.74%
60天$ +54.3+26.25%
90天$ +69.92+36.57%
Alphabet xStock 今日价格变化

今天，GOOGLX 记录了 $ -0.2091 (-0.08%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Alphabet xStock 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +14.18 (+5.74%)，显示了该代币在短期内的表现。

Alphabet xStock 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GOOGLX 的变化为 $ +54.3 (+26.25%)，从而更广泛地了解其表现。

Alphabet xStock 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +69.92 (+36.57%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Alphabet xStock（GOOGLX）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Alphabet xStock 价格历史页面

什么是Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。GOOGLx 追踪 Alphabet Inc. Class A（标的）的价格。GOOGLx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Alphabet Inc. Class A 股票价格追踪渠道，同时保留区块链技术的优势。

Alphabet xStock在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Alphabet xStock 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GOOGLX 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Alphabet xStock 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Alphabet xStock 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Alphabet xStock 价格预测 (USD)

Alphabet xStock（GOOGLX）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Alphabet xStock（GOOGLX）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Alphabet xStock 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Alphabet xStock 价格预测

Alphabet xStock（GOOGLX）代币经济

了解 Alphabet xStock（GOOGLX）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GOOGLX 代币的完整经济学

如何购买Alphabet xStock (GOOGLX)

正在寻找如何购买 Alphabet xStock？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Alphabet xStock。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GOOGLX 兑换为当地货币

1 Alphabet xStock（GOOGLX） to VND
6,871,109.65
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AUD
A$396.8872
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to GBP
195.8325
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to EUR
221.9435
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to USD
$261.11
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MYR
RM1,101.8842
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TRY
10,969.2311
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to JPY
¥39,949.83
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ARS
ARS$388,555.1799
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to RUB
20,776.5227
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to INR
22,933.2913
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to IDR
Rp4,351,831.5926
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PHP
15,332.3792
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to EGP
￡E.12,400.1139
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BRL
R$1,404.7718
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to CAD
C$362.9429
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BDT
31,954.6418
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to NGN
381,181.4335
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to COP
$1,012,051.9156
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ZAR
R.4,491.092
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to UAH
10,966.62
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TZS
T.Sh.646,309.9164
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to VES
Bs55,355.32
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to CLP
$245,965.62
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PKR
Rs73,779.2416
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to KZT
140,456.2912
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to THB
฿8,522.6304
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TWD
NT$8,052.6324
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AED
د.إ958.2737
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to CHF
Fr206.2769
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to HKD
HK$2,026.2136
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AMD
֏99,811.9086
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MAD
.د.م2,404.8231
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MXN
$4,804.424
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SAR
ريال979.1625
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ETB
Br39,881.9414
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to KES
KSh33,659.6901
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to JOD
د.أ185.12699
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PLN
950.4404
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to RON
лв1,141.0507
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SEK
kr2,449.2118
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BGN
лв438.6648
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to HUF
Ft87,531.9053
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to CZK
5,454.5879
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to KWD
د.ك79.89966
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ILS
856.4408
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BOB
Bs1,801.659
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AZN
443.887
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TJS
SM2,430.9341
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to GEL
707.6081
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AOA
Kz238,892.1501
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BHD
.د.ب98.17736
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BMD
$261.11
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to DKK
kr1,676.3262
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to HNL
L6,846.3042
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MUR
11,885.7272
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to NAD
$4,519.8141
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to NOK
kr2,611.1
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to NZD
$451.7203
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PAB
B/.261.11
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PGK
K1,109.7175
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to QAR
ر.ق950.4404
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to RSD
дин.26,338.1657
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to UZS
soʻm3,145,902.8909
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ALL
L21,695.6299
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ANG
ƒ467.3869
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to AWG
ƒ467.3869
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BBD
$522.22
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BAM
KM438.6648
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BIF
Fr770,013.39
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BND
$336.8319
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BSD
$261.11
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to JMD
$41,821.9887
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to KHR
1,052,860.7975
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to KMF
Fr110,710.64
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to LAK
5,676,304.2343
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to LKR
රු79,194.663
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MDL
L4,457.1477
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MGA
Ar1,181,491.4168
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MOP
P2,086.2689
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MVR
3,994.983
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MWK
MK452,529.741
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to MZN
MT16,684.929
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to NPR
रु36,615.4553
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to PYG
1,851,792.12
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to RWF
Fr378,348.39
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SBD
$2,151.5464
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SCR
3,629.429
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SRD
$10,373.9003
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SVC
$2,279.4903
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to SZL
L4,519.8141
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TMT
m916.4961
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TND
د.ت765.83563
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to TTD
$1,770.3258
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to UGX
Sh906,573.92
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to XAF
Fr147,266.04
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to XCD
$704.997
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to XOF
Fr147,266.04
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to XPF
Fr26,633.22
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BWP
P3,723.4286
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to BZD
$522.22
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to CVE
$24,784.5612
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to DJF
Fr46,216.47
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to DOP
$16,711.04
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to DZD
د.ج33,983.4665
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to FJD
$592.7197
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to GNF
Fr2,270,351.45
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to GTQ
Q1,997.4915
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to GYD
$54,566.7678
1 Alphabet xStock（GOOGLX） to ISK
kr31,855.42

Alphabet xStock资源

要更深入地了解 Alphabet xStock，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Alphabet xStock网站
区块查询

人们还问：关于Alphabet xStock的其他问题

Alphabet xStock（GOOGLX）今日价格是多少？
GOOGLX 实时价格为 261.11 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GOOGLX 兑 USD 的价格是多少？
当前 GOOGLX 兑 USD 的价格为 $ 261.11。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Alphabet xStock 的市值是多少？
GOOGLX 的市值为 $ 5.90M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GOOGLX 的流通供应量是多少？
GOOGLX 的流通供应量为 22.60K USD
GOOGLX 的历史最高价（ATH）是多少？
GOOGLX 的历史最高价是 261.896072642927 USD
GOOGLX 的历史最低价（ATL）是多少？
GOOGLX 的历史最低价是 169.44795144400413 USD
GOOGLX 的交易量是多少？
GOOGLX 的 24 小时实时交易量为 $ 62.72K USD
GOOGLX 今年会涨吗？
GOOGLX 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GOOGLX 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:39:09 (UTC+8)

Alphabet xStock（GOOGLX）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

