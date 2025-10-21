Alphabet xStock（GOOGLX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 259.97
24H最高价 $ 265.56
历史最高 $ 261.896072642927
最低价 $ 169.44795144400413
涨跌幅（1H） -0.07%
涨跌幅（1D） -0.08%
漲跌幅（7D） +3.09%

Alphabet xStock（GOOGLX）当前实时价格为 $ 261.11。过去 24 小时内，GOOGLX 的交易价格在 $ 259.97 至 $ 265.56 之间波动，市场活跃度显著。GOOGLX 的历史最高价为 $ 261.896072642927，历史最低价为 $ 169.44795144400413。

从短期表现来看，GOOGLX 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 -0.08%，过去 7 天内累计变动为 +3.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Alphabet xStock（GOOGLX）市场信息

排名 No.1362
市值 $ 5.90M
成交量（24H） $ 62.72K
完全稀释市值 $ 5.90M
流通量 22.60K
总供应量 22,599.22269661
所属公链 SOL

Alphabet xStock 的当前市值为 $ 5.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 62.72K。GOOGLX 的流通量为 22.60K，总供应量是 22599.22269661，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.90M。