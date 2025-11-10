Alphabet xStock (GOOGLx) 是一种以 Solana SPL 和 ERC-20 代币形式发行的追踪凭证。GOOGLx 追踪 Alphabet Inc. Class A（标的）的价格。GOOGLx 旨在为符合条件的加密货币市场参与者提供符合监管要求的 Alphabet Inc. Class A 股票价格追踪渠道，同时保留区块链技术的优势。