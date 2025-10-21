Griffin AI 当前实时价格为 0.008008 USD。跟踪 GAIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GAIN 价格趋势。Griffin AI 当前实时价格为 0.008008 USD。跟踪 GAIN 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GAIN 价格趋势。

Griffin AI 图标

Griffin AI实时价格 (GAIN)

1 GAIN 兑换为 USD 的实时价格：

$0.008008
-0.89%1D
USD
Griffin AI (GAIN) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:38:55 (UTC+8)

Griffin AI（GAIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.007505
24H最低价
$ 0.008657
24H最高价

$ 0.007505
$ 0.008657
--
--
+1.40%

-0.89%

-12.96%

-12.96%

Griffin AI（GAIN）当前实时价格为 $ 0.008008。过去 24 小时内，GAIN 的交易价格在 $ 0.007505 至 $ 0.008657 之间波动，市场活跃度显著。GAIN 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，GAIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.40%，过去 24 小时内变动为 -0.89%，过去 7 天内累计变动为 -12.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Griffin AI（GAIN）市场信息

--
$ 86.50K
$ 8.01M
--
1,000,000,000
BSC

Griffin AI 的当前市值为 --，它过去 24 小时的交易量为 $ 86.50K。GAIN 的流通量为 --，总供应量是 1,000,000,000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.01M

Griffin AI（GAIN）价格历史 USD

跟踪 Griffin AI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00007191-0.89%
30天$ -0.011792-59.56%
60天$ -0.011992-59.96%
90天$ -0.011992-59.96%
Griffin AI 今日价格变化

今天，GAIN 记录了 $ -0.00007191 (-0.89%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Griffin AI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.011792 (-59.56%)，显示了该代币在短期内的表现。

Griffin AI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GAIN 的变化为 $ -0.011992 (-59.96%)，从而更广泛地了解其表现。

Griffin AI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.011992 (-59.96%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Griffin AI（GAIN）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Griffin AI 价格历史页面

什么是Griffin AI (GAIN)

Griffin AI 是增长最快的 DeFi 无代码代理构建器，支持超过 15,000 个实时代理。其关键优势很简单：真正有效的代理——例如交易执行代理 (TEA)，它可以跨主流区块链和钱包无缝执行掉期和收益策略。Griffin AI 由 Oliver Feldmeier 领导的明星工程团队构建和运营，Oliver Feldmeier 创立了欧洲首批受监管的数字资产交易所之一，并在纳斯达克以 1 亿美元 IPO 将其成功上市。Griffin AI 将成熟的领导力与强大的技术执行力相结合。该项目旨在通过提供直接在链上运行的超级智能代理，满足价值 1 万亿美元的 DeFi 市场需求，而目前 95% 的项目都缺乏 AI 能力。Griffin AI 代理已与 BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap 和 Bithumb 的 Burrito Wallet 集成并获得其信任，更多一线项目正在加入该生态系统。这个未来的核心是 Griffin AI 的原生代币 $GAIN——代理 DeFi 的燃料，也是当今加密货币领域最大的机遇之一。

Griffin AI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Griffin AI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GAIN 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Griffin AI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Griffin AI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Griffin AI 价格预测 (USD)

Griffin AI（GAIN）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Griffin AI（GAIN）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Griffin AI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Griffin AI 价格预测

Griffin AI（GAIN）代币经济

了解 Griffin AI（GAIN）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GAIN 代币的完整经济学

如何购买Griffin AI (GAIN)

正在寻找如何购买 Griffin AI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Griffin AI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GAIN 兑换为当地货币

1 Griffin AI（GAIN） to VND
210.73052
1 Griffin AI（GAIN） to AUD
A$0.01217216
1 Griffin AI（GAIN） to GBP
0.006006
1 Griffin AI（GAIN） to EUR
0.0068068
1 Griffin AI（GAIN） to USD
$0.008008
1 Griffin AI（GAIN） to MYR
RM0.03379376
1 Griffin AI（GAIN） to TRY
0.33641608
1 Griffin AI（GAIN） to JPY
¥1.225224
1 Griffin AI（GAIN） to ARS
ARS$11.91662472
1 Griffin AI（GAIN） to RUB
0.63719656
1 Griffin AI（GAIN） to INR
0.70334264
1 Griffin AI（GAIN） to IDR
Rp133.46661328
1 Griffin AI（GAIN） to PHP
0.47022976
1 Griffin AI（GAIN） to EGP
￡E.0.38029992
1 Griffin AI（GAIN） to BRL
R$0.04308304
1 Griffin AI（GAIN） to CAD
C$0.01113112
1 Griffin AI（GAIN） to BDT
0.98001904
1 Griffin AI（GAIN） to NGN
11.6904788
1 Griffin AI（GAIN） to COP
$31.03868768
1 Griffin AI（GAIN） to ZAR
R.0.1377376
1 Griffin AI（GAIN） to UAH
0.336336
1 Griffin AI（GAIN） to TZS
T.Sh.19.82172192
1 Griffin AI（GAIN） to VES
Bs1.697696
1 Griffin AI（GAIN） to CLP
$7.543536
1 Griffin AI（GAIN） to PKR
Rs2.26274048
1 Griffin AI（GAIN） to KZT
4.30766336
1 Griffin AI（GAIN） to THB
฿0.26138112
1 Griffin AI（GAIN） to TWD
NT$0.24696672
1 Griffin AI（GAIN） to AED
د.إ0.02938936
1 Griffin AI（GAIN） to CHF
Fr0.00632632
1 Griffin AI（GAIN） to HKD
HK$0.06214208
1 Griffin AI（GAIN） to AMD
֏3.06113808
1 Griffin AI（GAIN） to MAD
.د.م0.07375368
1 Griffin AI（GAIN） to MXN
$0.1473472
1 Griffin AI（GAIN） to SAR
ريال0.03003
1 Griffin AI（GAIN） to ETB
Br1.22314192
1 Griffin AI（GAIN） to KES
KSh1.03231128
1 Griffin AI（GAIN） to JOD
د.أ0.005677672
1 Griffin AI（GAIN） to PLN
0.02914912
1 Griffin AI（GAIN） to RON
лв0.03499496
1 Griffin AI（GAIN） to SEK
kr0.07511504
1 Griffin AI（GAIN） to BGN
лв0.01345344
1 Griffin AI（GAIN） to HUF
Ft2.68452184
1 Griffin AI（GAIN） to CZK
0.16728712
1 Griffin AI（GAIN） to KWD
د.ك0.002450448
1 Griffin AI（GAIN） to ILS
0.02626624
1 Griffin AI（GAIN） to BOB
Bs0.0552552
1 Griffin AI（GAIN） to AZN
0.0136136
1 Griffin AI（GAIN） to TJS
SM0.07455448
1 Griffin AI（GAIN） to GEL
0.02170168
1 Griffin AI（GAIN） to AOA
Kz7.32659928
1 Griffin AI（GAIN） to BHD
.د.ب0.003011008
1 Griffin AI（GAIN） to BMD
$0.008008
1 Griffin AI（GAIN） to DKK
kr0.05141136
1 Griffin AI（GAIN） to HNL
L0.20996976
1 Griffin AI（GAIN） to MUR
0.36452416
1 Griffin AI（GAIN） to NAD
$0.13861848
1 Griffin AI（GAIN） to NOK
kr0.08008
1 Griffin AI（GAIN） to NZD
$0.01385384
1 Griffin AI（GAIN） to PAB
B/.0.008008
1 Griffin AI（GAIN） to PGK
K0.034034
1 Griffin AI（GAIN） to QAR
ر.ق0.02914912
1 Griffin AI（GAIN） to RSD
дин.0.80776696
1 Griffin AI（GAIN） to UZS
soʻm96.48190552
1 Griffin AI（GAIN） to ALL
L0.66538472
1 Griffin AI（GAIN） to ANG
ƒ0.01433432
1 Griffin AI（GAIN） to AWG
ƒ0.01433432
1 Griffin AI（GAIN） to BBD
$0.016016
1 Griffin AI（GAIN） to BAM
KM0.01345344
1 Griffin AI（GAIN） to BIF
Fr23.615592
1 Griffin AI（GAIN） to BND
$0.01033032
1 Griffin AI（GAIN） to BSD
$0.008008
1 Griffin AI（GAIN） to JMD
$1.28264136
1 Griffin AI（GAIN） to KHR
32.290258
1 Griffin AI（GAIN） to KMF
Fr3.395392
1 Griffin AI（GAIN） to LAK
174.08695304
1 Griffin AI（GAIN） to LKR
රු2.4288264
1 Griffin AI（GAIN） to MDL
L0.13669656
1 Griffin AI（GAIN） to MGA
Ar36.23523904
1 Griffin AI（GAIN） to MOP
P0.06398392
1 Griffin AI（GAIN） to MVR
0.1225224
1 Griffin AI（GAIN） to MWK
MK13.8786648
1 Griffin AI（GAIN） to MZN
MT0.5117112
1 Griffin AI（GAIN） to NPR
रु1.12296184
1 Griffin AI（GAIN） to PYG
56.792736
1 Griffin AI（GAIN） to RWF
Fr11.603592
1 Griffin AI（GAIN） to SBD
$0.06598592
1 Griffin AI（GAIN） to SCR
0.1113112
1 Griffin AI（GAIN） to SRD
$0.31815784
1 Griffin AI（GAIN） to SVC
$0.06990984
1 Griffin AI（GAIN） to SZL
L0.13861848
1 Griffin AI（GAIN） to TMT
m0.02810808
1 Griffin AI（GAIN） to TND
د.ت0.023487464
1 Griffin AI（GAIN） to TTD
$0.05429424
1 Griffin AI（GAIN） to UGX
Sh27.803776
1 Griffin AI（GAIN） to XAF
Fr4.516512
1 Griffin AI（GAIN） to XCD
$0.0216216
1 Griffin AI（GAIN） to XOF
Fr4.516512
1 Griffin AI（GAIN） to XPF
Fr0.816816
1 Griffin AI（GAIN） to BWP
P0.11419408
1 Griffin AI（GAIN） to BZD
$0.016016
1 Griffin AI（GAIN） to CVE
$0.76011936
1 Griffin AI（GAIN） to DJF
Fr1.417416
1 Griffin AI（GAIN） to DOP
$0.512512
1 Griffin AI（GAIN） to DZD
د.ج1.0422412
1 Griffin AI（GAIN） to FJD
$0.01817816
1 Griffin AI（GAIN） to GNF
Fr69.62956
1 Griffin AI（GAIN） to GTQ
Q0.0612612
1 Griffin AI（GAIN） to GYD
$1.67351184
1 Griffin AI（GAIN） to ISK
kr0.976976

Griffin AI资源

要更深入地了解 Griffin AI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Griffin AI网站
区块查询

人们还问：关于Griffin AI的其他问题

Griffin AI（GAIN）今日价格是多少？
GAIN 实时价格为 0.008008 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GAIN 兑 USD 的价格是多少？
当前 GAIN 兑 USD 的价格为 $ 0.008008。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Griffin AI 的市值是多少？
GAIN 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GAIN 的流通供应量是多少？
GAIN 的流通供应量为 -- USD
GAIN 的历史最高价（ATH）是多少？
GAIN 的历史最高价是 -- USD
GAIN 的历史最低价（ATL）是多少？
GAIN 的历史最低价是 -- USD
GAIN 的交易量是多少？
GAIN 的 24 小时实时交易量为 $ 86.50K USD
GAIN 今年会涨吗？
GAIN 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GAIN 价格预测 获取更深入的分析。
Griffin AI（GAIN）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

