Griffin AI（GAIN）信息
Griffin AI 是增长最快的 DeFi 无代码代理构建器，支持超过 15,000 个实时代理。其关键优势很简单：真正有效的代理——例如交易执行代理 (TEA)，它可以跨主流区块链和钱包无缝执行掉期和收益策略。Griffin AI 由 Oliver Feldmeier 领导的明星工程团队构建和运营，Oliver Feldmeier 创立了欧洲首批受监管的数字资产交易所之一，并在纳斯达克以 1 亿美元 IPO 将其成功上市。Griffin AI 将成熟的领导力与强大的技术执行力相结合。该项目旨在通过提供直接在链上运行的超级智能代理，满足价值 1 万亿美元的 DeFi 市场需求，而目前 95% 的项目都缺乏 AI 能力。Griffin AI 代理已与 BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap 和 Bithumb 的 Burrito Wallet 集成并获得其信任，更多一线项目正在加入该生态系统。这个未来的核心是 Griffin AI 的原生代币 $GAIN——代理 DeFi 的燃料，也是当今加密货币领域最大的机遇之一。
Griffin AI（GAIN）代币经济模型：关键指标与应用场景
了解 Griffin AI（GAIN）的代币经济模型，对于分析其长期价值、可持续性和发展潜力至关重要。
关键代币经济指标及其计算方式：
总供应量（Total Supply）：
已创建或将要创建的 GAIN 代币的最大数量。
流通供应量（Circulating Supply）：
当前市场上可供交易和公众持有的代币数量。
最大供应量（Max Supply）：
GAIN 代币可能存在的总数量上限。
完全稀释估值（FDV）：
当前价格 × 最大供应量，预测所有代币完全流通时的总市值。
通胀率（Inflation Rate）：
反映新代币发行的速度，影响稀缺性及长期价格走势。
为什么这些代币经济指标对交易者很重要？
流通供应量高 = 流动性强。
最大供应量有限 + 低通胀率 = 具备长期价格上涨潜力。
代币分配透明 = 增强项目信任度，降低中心化风险。
FDV 高而当前市值低 = 可能存在高估风险的信号。
现在您已经了解了 GAIN 代币经济模型的功能，赶快查看 GAIN 代币的实时价格吧！
如何购买 GAIN
想将 Griffin AI（GAIN）添加到您的投资组合中吗？MEXC 提供多种购买 GAIN 的方式，包括信用卡、银行转账和点对点交易。无论您是新手还是专业用户，MEXC 都能让您轻松、安全地购买加密货币。
Griffin AI（GAIN）价格历史
分析 GAIN 的价格历史有助于用户了解过去的市场走势、关键支撑/阻力位以及波动模式。无论是追踪历史最高价，还是识别趋势，历史数据都是价格预测和技术分析的重要组成部分。
GAIN 价格预测
想知道 GAIN 的未来走势吗？我们的 GAIN 价格预测页面结合市场情绪、历史趋势和技术指标，为您提供前瞻性的观点。
为什么选择 MEXC？
MEXC 是全球领先的加密货币交易所，深受全球数百万用户信赖。无论您是新手还是资深交易者，MEXC 都是您进入加密世界的最便捷途径。
购买 Griffin AI（GAIN）
数量
1 GAIN = 0.005047 USD
交易 Griffin AI（GAIN）
