Griffin AI 是增长最快的 DeFi 无代码代理构建器，支持超过 15,000 个实时代理。其关键优势很简单：真正有效的代理——例如交易执行代理 (TEA)，它可以跨主流区块链和钱包无缝执行掉期和收益策略。Griffin AI 由 Oliver Feldmeier 领导的明星工程团队构建和运营，Oliver Feldmeier 创立了欧洲首批受监管的数字资产交易所之一，并在纳斯达克以 1 亿美元 IPO 将其成功上市。Griffin AI 将成熟的领导力与强大的技术执行力相结合。该项目旨在通过提供直接在链上运行的超级智能代理，满足价值 1 万亿美元的 DeFi 市场需求，而目前 95% 的项目都缺乏 AI 能力。Griffin AI 代理已与 BNB Chain、NEAR Protocol、Cardano Foundation、Arbitrum、1inch、Uniswap 和 Bithumb 的 Burrito Wallet 集成并获得其信任，更多一线项目正在加入该生态系统。这个未来的核心是 Griffin AI 的原生代币 $GAIN——代理 DeFi 的燃料，也是当今加密货币领域最大的机遇之一。