GraphAI 当前实时价格为 0.1403 USD。跟踪 GAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GAI 价格趋势。GraphAI 当前实时价格为 0.1403 USD。跟踪 GAI 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 GAI 价格趋势。

更多关于 GAI

GAI 价格信息

GAI 币种官网

GAI 代币经济

GAI 价格预测

GAI 价格历史

GAI 购买指南

GAI 兑换法币计算

GAI 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

GraphAI 图标

GraphAI实时价格 (GAI)

1 GAI 兑换为 USD 的实时价格：

$0.1403
$0.1403$0.1403
+0.64%1D
USD
GraphAI (GAI) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:02:55 (UTC+8)

GraphAI（GAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.134
$ 0.134$ 0.134
24H最低价
$ 0.1446
$ 0.1446$ 0.1446
24H最高价

$ 0.134
$ 0.134$ 0.134

$ 0.1446
$ 0.1446$ 0.1446

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

-0.22%

+0.64%

-10.53%

-10.53%

GraphAI（GAI）当前实时价格为 $ 0.1403。过去 24 小时内，GAI 的交易价格在 $ 0.134$ 0.1446 之间波动，市场活跃度显著。GAI 的历史最高价为 $ 0.8571500421232581，历史最低价为 $ 0.000940784235454038

从短期表现来看，GAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 +0.64%，过去 7 天内累计变动为 -10.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GraphAI（GAI）市场信息

No.3772

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 456.41K
$ 456.41K$ 456.41K

$ 14.03M
$ 14.03M$ 14.03M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

GraphAI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 456.41K。GAI 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.03M

GraphAI（GAI）价格历史 USD

跟踪 GraphAI 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000892+0.64%
30天$ -0.1195-46.00%
60天$ -0.0597-29.85%
90天$ -0.0597-29.85%
GraphAI 今日价格变化

今天，GAI 记录了 $ +0.000892 (+0.64%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

GraphAI 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.1195 (-46.00%)，显示了该代币在短期内的表现。

GraphAI 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，GAI 的变化为 $ -0.0597 (-29.85%)，从而更广泛地了解其表现。

GraphAI 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0597 (-29.85%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 GraphAI（GAI）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 GraphAI 价格历史页面

什么是GraphAI (GAI)

首个基于 MCP、由 GraphRAG 驱动的 AI 数据层，将 RWA 集成到 DeFAI 的世界。GraphAI 为区块链数据利用引入了一种革命性的方法，使开发者和用户能够创建强大的 AI 驱动的去中心化应用程序 (dApp)。

GraphAI在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 GraphAI 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 GAI 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 GraphAI 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 GraphAI 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

GraphAI 价格预测 (USD)

GraphAI（GAI）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 GraphAI（GAI）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 GraphAI 的长期和短期价格预测。

现在就查看 GraphAI 价格预测

GraphAI（GAI）代币经济

了解 GraphAI（GAI）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 GAI 代币的完整经济学

如何购买GraphAI (GAI)

正在寻找如何购买 GraphAI？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买GraphAI。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

GAI 兑换为当地货币

1 GraphAI（GAI） to VND
3,691.9945
1 GraphAI（GAI） to AUD
A$0.213256
1 GraphAI（GAI） to GBP
0.105225
1 GraphAI（GAI） to EUR
0.119255
1 GraphAI（GAI） to USD
$0.1403
1 GraphAI（GAI） to MYR
RM0.592066
1 GraphAI（GAI） to TRY
5.894003
1 GraphAI（GAI） to JPY
¥21.4659
1 GraphAI（GAI） to ARS
ARS$208.779027
1 GraphAI（GAI） to RUB
11.166477
1 GraphAI（GAI） to INR
12.322549
1 GraphAI（GAI） to IDR
Rp2,338.332398
1 GraphAI（GAI） to PHP
8.238416
1 GraphAI（GAI） to EGP
￡E.6.662847
1 GraphAI（GAI） to BRL
R$0.754814
1 GraphAI（GAI） to CAD
C$0.195017
1 GraphAI（GAI） to BDT
17.165705
1 GraphAI（GAI） to NGN
204.518116
1 GraphAI（GAI） to COP
$543.797188
1 GraphAI（GAI） to ZAR
R.2.410354
1 GraphAI（GAI） to UAH
5.891197
1 GraphAI（GAI） to TZS
T.Sh.346.418939
1 GraphAI（GAI） to VES
Bs29.7436
1 GraphAI（GAI） to CLP
$132.3029
1 GraphAI（GAI） to PKR
Rs39.688064
1 GraphAI（GAI） to KZT
75.429489
1 GraphAI（GAI） to THB
฿4.577989
1 GraphAI（GAI） to TWD
NT$4.326852
1 GraphAI（GAI） to AED
د.إ0.514901
1 GraphAI（GAI） to CHF
Fr0.110837
1 GraphAI（GAI） to HKD
HK$1.088728
1 GraphAI（GAI） to AMD
֏53.590391
1 GraphAI（GAI） to MAD
.د.م1.292163
1 GraphAI（GAI） to MXN
$2.58152
1 GraphAI（GAI） to SAR
ريال0.526125
1 GraphAI（GAI） to ETB
Br21.444855
1 GraphAI（GAI） to KES
KSh18.069237
1 GraphAI（GAI） to JOD
د.أ0.0994727
1 GraphAI（GAI） to PLN
0.510692
1 GraphAI（GAI） to RON
лв0.613111
1 GraphAI（GAI） to SEK
kr1.316014
1 GraphAI（GAI） to BGN
лв0.235704
1 GraphAI（GAI） to HUF
Ft47.048202
1 GraphAI（GAI） to CZK
2.930867
1 GraphAI（GAI） to KWD
د.ك0.0429318
1 GraphAI（GAI） to ILS
0.460184
1 GraphAI（GAI） to BOB
Bs0.966667
1 GraphAI（GAI） to AZN
0.23851
1 GraphAI（GAI） to TJS
SM1.306193
1 GraphAI（GAI） to GEL
0.380213
1 GraphAI（GAI） to AOA
Kz128.361873
1 GraphAI（GAI） to BHD
.د.ب0.0527528
1 GraphAI（GAI） to BMD
$0.1403
1 GraphAI（GAI） to DKK
kr0.900726
1 GraphAI（GAI） to HNL
L3.680069
1 GraphAI（GAI） to MUR
6.386456
1 GraphAI（GAI） to NAD
$2.429996
1 GraphAI（GAI） to NOK
kr1.401597
1 GraphAI（GAI） to NZD
$0.242719
1 GraphAI（GAI） to PAB
B/.0.1403
1 GraphAI（GAI） to PGK
K0.597678
1 GraphAI（GAI） to QAR
ر.ق0.510692
1 GraphAI（GAI） to RSD
дин.14.143643
1 GraphAI（GAI） to UZS
soʻm1,690.361057
1 GraphAI（GAI） to ALL
L11.657527
1 GraphAI（GAI） to ANG
ƒ0.251137
1 GraphAI（GAI） to AWG
ƒ0.251137
1 GraphAI（GAI） to BBD
$0.2806
1 GraphAI（GAI） to BAM
KM0.235704
1 GraphAI（GAI） to BIF
Fr412.6223
1 GraphAI（GAI） to BND
$0.180987
1 GraphAI（GAI） to BSD
$0.1403
1 GraphAI（GAI） to JMD
$22.464836
1 GraphAI（GAI） to KHR
563.453218
1 GraphAI（GAI） to KMF
Fr59.4872
1 GraphAI（GAI） to LAK
3,049.999939
1 GraphAI（GAI） to LKR
රු42.540363
1 GraphAI（GAI） to MDL
L2.397727
1 GraphAI（GAI） to MGA
Ar631.98135
1 GraphAI（GAI） to MOP
P1.120997
1 GraphAI（GAI） to MVR
2.14659
1 GraphAI（GAI） to MWK
MK242.73303
1 GraphAI（GAI） to MZN
MT8.96517
1 GraphAI（GAI） to NPR
रु19.668657
1 GraphAI（GAI） to PYG
987.9926
1 GraphAI（GAI） to RWF
Fr203.2947
1 GraphAI（GAI） to SBD
$1.156072
1 GraphAI（GAI） to SCR
1.944558
1 GraphAI（GAI） to SRD
$5.574119
1 GraphAI（GAI） to SVC
$1.224819
1 GraphAI（GAI） to SZL
L2.429996
1 GraphAI（GAI） to TMT
m0.492453
1 GraphAI（GAI） to TND
د.ت0.4116402
1 GraphAI（GAI） to TTD
$0.949831
1 GraphAI（GAI） to UGX
Sh487.1216
1 GraphAI（GAI） to XAF
Fr79.1292
1 GraphAI（GAI） to XCD
$0.37881
1 GraphAI（GAI） to XOF
Fr79.1292
1 GraphAI（GAI） to XPF
Fr14.3106
1 GraphAI（GAI） to BWP
P1.999275
1 GraphAI（GAI） to BZD
$0.2806
1 GraphAI（GAI） to CVE
$13.301843
1 GraphAI（GAI） to DJF
Fr24.8331
1 GraphAI（GAI） to DOP
$8.974991
1 GraphAI（GAI） to DZD
د.ج18.258642
1 GraphAI（GAI） to FJD
$0.318481
1 GraphAI（GAI） to GNF
Fr1,219.9085
1 GraphAI（GAI） to GTQ
Q1.071892
1 GraphAI（GAI） to GYD
$29.307267
1 GraphAI（GAI） to ISK
kr17.1166

GraphAI资源

要更深入地了解 GraphAI，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方GraphAI网站
区块查询

人们还问：关于GraphAI的其他问题

GraphAI（GAI）今日价格是多少？
GAI 实时价格为 0.1403 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 GAI 兑 USD 的价格是多少？
当前 GAI 兑 USD 的价格为 $ 0.1403。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
GraphAI 的市值是多少？
GAI 的市值为 $ 0.00 USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
GAI 的流通供应量是多少？
GAI 的流通供应量为 0.00 USD
GAI 的历史最高价（ATH）是多少？
GAI 的历史最高价是 0.8571500421232581 USD
GAI 的历史最低价（ATL）是多少？
GAI 的历史最低价是 0.000940784235454038 USD
GAI 的交易量是多少？
GAI 的 24 小时实时交易量为 $ 456.41K USD
GAI 今年会涨吗？
GAI 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 GAI 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 07:02:55 (UTC+8)

GraphAI（GAI）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

GAI 兑 USD 计算器

数量

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.1403 USD

交易 GAI

GAI/USDT
$0.1403
$0.1403$0.1403
+0.64%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,915.42
$114,915.42$114,915.42

+1.07%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,171.68
$4,171.68$4,171.68

+2.36%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03817
$0.03817$0.03817

-4.33%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4645
$5.4645$5.4645

-12.43%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.35
$200.35$200.35

+0.39%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,171.68
$4,171.68$4,171.68

+2.36%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,915.42
$114,915.42$114,915.42

+1.07%

Solana 图标

Solana

SOL

$200.35
$200.35$200.35

+0.39%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6569
$2.6569$2.6569

+0.61%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20574
$0.20574$0.20574

+1.32%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0155
$0.0155$0.0155

-74.16%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000095
$0.000000000000095$0.000000000000095

+30.13%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010658
$0.010658$0.010658

-8.27%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000015644
$0.000000000000000000015644$0.000000000000000000015644

+1,983.08%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000016
$0.000000000000016$0.000000000000016

+220.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003284
$0.0003284$0.0003284

+64.77%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000082
$0.0000000000000000000082$0.0000000000000000000082

+43.85%

BlackCardCoin 图标

BlackCardCoin

BCCOIN

$0.14986
$0.14986$0.14986

+57.03%