GraphAI（GAI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.134 $ 0.134 $ 0.134 24H最低价 $ 0.1446 $ 0.1446 $ 0.1446 24H最高价 24H最低价 $ 0.134$ 0.134 $ 0.134 24H最高价 $ 0.1446$ 0.1446 $ 0.1446 历史最高 $ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581 $ 0.8571500421232581 最低价 $ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038 $ 0.000940784235454038 涨跌幅（1H） -0.22% 涨跌幅（1D） +0.64% 漲跌幅（7D） -10.53% 漲跌幅（7D） -10.53%

GraphAI（GAI）当前实时价格为 $ 0.1403。过去 24 小时内，GAI 的交易价格在 $ 0.134 至 $ 0.1446 之间波动，市场活跃度显著。GAI 的历史最高价为 $ 0.8571500421232581，历史最低价为 $ 0.000940784235454038。

从短期表现来看，GAI 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.22%，过去 24 小时内变动为 +0.64%，过去 7 天内累计变动为 -10.53%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

GraphAI（GAI）市场信息

排名 No.3772 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 456.41K$ 456.41K $ 456.41K 完全稀释市值 $ 14.03M$ 14.03M $ 14.03M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 总供应量 100,000,000 100,000,000 100,000,000 流通率 0.00% 所属公链 BASE

GraphAI 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 456.41K。GAI 的流通量为 0.00，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.03M。