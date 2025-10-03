Fragmetric 当前实时价格为 0.0325 USD。跟踪 FRAG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FRAG 价格趋势。Fragmetric 当前实时价格为 0.0325 USD。跟踪 FRAG 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 FRAG 价格趋势。

Fragmetric实时价格 (FRAG)

$0.03251
$0.03251$0.03251
+2.58%1D
Fragmetric (FRAG) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-05 11:53:44 (UTC+8)

Fragmetric（FRAG）价格信息 (USD)

$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132
$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323
$ 0.03132
$ 0.03132$ 0.03132

$ 0.03323
$ 0.03323$ 0.03323

+0.18%

+2.58%

-1.34%

-1.34%

Fragmetric（FRAG）当前实时价格为 $ 0.0325。过去 24 小时内，FRAG 的交易价格在 $ 0.03132$ 0.03323 之间波动，市场活跃度显著。FRAG 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，FRAG 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.18%，过去 24 小时内变动为 +2.58%，过去 7 天内累计变动为 -1.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fragmetric（FRAG）市场信息

$ 126.51K
$ 126.51K$ 126.51K

$ 32.50M
$ 32.50M$ 32.50M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Fragmetric 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 126.51K。FRAG 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 32.50M

Fragmetric（FRAG）价格历史 USD

跟踪 Fragmetric 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

今日$ +0.0008177+2.58%
30天$ -0.00777-19.30%
60天$ -0.01131-25.82%
90天$ -0.03008-48.07%
Fragmetric 今日价格变化

今天，FRAG 记录了 $ +0.0008177 (+2.58%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Fragmetric 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00777 (-19.30%)，显示了该代币在短期内的表现。

Fragmetric 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，FRAG 的变化为 $ -0.01131 (-25.82%)，从而更广泛地了解其表现。

Fragmetric 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.03008 (-48.07%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Fragmetric（FRAG）的全部历史价格和价格走势吗？

什么是Fragmetric (FRAG)

Fragmetric 透过标准化质押、优化 AVS 奖励分配以及扩大多种资产的收益机会来解决重新质押的挑战。

Fragmetric在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Fragmetric 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 FRAG 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Fragmetric 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Fragmetric 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Fragmetric 价格预测 (USD)

Fragmetric（FRAG）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Fragmetric（FRAG）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Fragmetric 的长期和短期价格预测。

Fragmetric（FRAG）代币经济

了解 Fragmetric（FRAG）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 FRAG 代币的完整经济学

如何购买Fragmetric (FRAG)

正在寻找如何购买 Fragmetric？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Fragmetric。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

FRAG 兑换为当地货币

1 Fragmetric（FRAG） to VND
855.2375
1 Fragmetric（FRAG） to AUD
A$0.049075
1 Fragmetric（FRAG） to GBP
0.02405
1 Fragmetric（FRAG） to EUR
0.027625
1 Fragmetric（FRAG） to USD
$0.0325
1 Fragmetric（FRAG） to MYR
RM0.1365
1 Fragmetric（FRAG） to TRY
1.353625
1 Fragmetric（FRAG） to JPY
¥4.7775
1 Fragmetric（FRAG） to ARS
ARS$46.29625
1 Fragmetric（FRAG） to RUB
2.671825
1 Fragmetric（FRAG） to INR
2.883725
1 Fragmetric（FRAG） to IDR
Rp541.66645
1 Fragmetric（FRAG） to KRW
45.774625
1 Fragmetric（FRAG） to PHP
1.88175
1 Fragmetric（FRAG） to EGP
￡E.1.551225
1 Fragmetric（FRAG） to BRL
R$0.173225
1 Fragmetric（FRAG） to CAD
C$0.045175
1 Fragmetric（FRAG） to BDT
3.953625
1 Fragmetric（FRAG） to NGN
47.5839
1 Fragmetric（FRAG） to COP
$126.459125
1 Fragmetric（FRAG） to ZAR
R.0.55965
1 Fragmetric（FRAG） to UAH
1.3403
1 Fragmetric（FRAG） to TZS
T.Sh.79.8525
1 Fragmetric（FRAG） to VES
Bs5.915
1 Fragmetric（FRAG） to CLP
$31.3625
1 Fragmetric（FRAG） to PKR
Rs9.141925
1 Fragmetric（FRAG） to KZT
17.78855
1 Fragmetric（FRAG） to THB
฿1.05105
1 Fragmetric（FRAG） to TWD
NT$0.987675
1 Fragmetric（FRAG） to AED
د.إ0.119275
1 Fragmetric（FRAG） to CHF
Fr0.025675
1 Fragmetric（FRAG） to HKD
HK$0.25285
1 Fragmetric（FRAG） to AMD
֏12.45205
1 Fragmetric（FRAG） to MAD
.د.م0.295425
1 Fragmetric（FRAG） to MXN
$0.597675
1 Fragmetric（FRAG） to SAR
ريال0.12155
1 Fragmetric（FRAG） to ETB
Br4.715425
1 Fragmetric（FRAG） to KES
KSh4.19705
1 Fragmetric（FRAG） to JOD
د.أ0.0230425
1 Fragmetric（FRAG） to PLN
0.11765
1 Fragmetric（FRAG） to RON
лв0.140725
1 Fragmetric（FRAG） to SEK
kr0.304525
1 Fragmetric（FRAG） to BGN
лв0.05395
1 Fragmetric（FRAG） to HUF
Ft10.7471
1 Fragmetric（FRAG） to CZK
0.67145
1 Fragmetric（FRAG） to KWD
د.ك0.0099125
1 Fragmetric（FRAG） to ILS
0.10725
1 Fragmetric（FRAG） to BOB
Bs0.22425
1 Fragmetric（FRAG） to AZN
0.05525
1 Fragmetric（FRAG） to TJS
SM0.302575
1 Fragmetric（FRAG） to GEL
0.0884
1 Fragmetric（FRAG） to AOA
Kz29.789175
1 Fragmetric（FRAG） to BHD
.د.ب0.01222
1 Fragmetric（FRAG） to BMD
$0.0325
1 Fragmetric（FRAG） to DKK
kr0.2067
1 Fragmetric（FRAG） to HNL
L0.849875
1 Fragmetric（FRAG） to MUR
1.472575
1 Fragmetric（FRAG） to NAD
$0.559975
1 Fragmetric（FRAG） to NOK
kr0.323375
1 Fragmetric（FRAG） to NZD
$0.055575
1 Fragmetric（FRAG） to PAB
B/.0.0325
1 Fragmetric（FRAG） to PGK
K0.138125
1 Fragmetric（FRAG） to QAR
ر.ق0.1183
1 Fragmetric（FRAG） to RSD
дин.3.242525
1 Fragmetric（FRAG） to UZS
soʻm391.566175
1 Fragmetric（FRAG） to ALL
L2.677675
1 Fragmetric（FRAG） to ANG
ƒ0.058175
1 Fragmetric（FRAG） to AWG
ƒ0.0585
1 Fragmetric（FRAG） to BBD
$0.065
1 Fragmetric（FRAG） to BAM
KM0.05395
1 Fragmetric（FRAG） to BIF
Fr95.5825
1 Fragmetric（FRAG） to BND
$0.0416
1 Fragmetric（FRAG） to BSD
$0.0325
1 Fragmetric（FRAG） to JMD
$5.2182
1 Fragmetric（FRAG） to KHR
130.52195
1 Fragmetric（FRAG） to KMF
Fr13.6175
1 Fragmetric（FRAG） to LAK
706.521725
1 Fragmetric（FRAG） to LKR
Rs9.82735
1 Fragmetric（FRAG） to MDL
L0.54405
1 Fragmetric（FRAG） to MGA
Ar145.0891
1 Fragmetric（FRAG） to MOP
P0.260325
1 Fragmetric（FRAG） to MVR
0.49725
1 Fragmetric（FRAG） to MWK
MK56.423575
1 Fragmetric（FRAG） to MZN
MT2.07675
1 Fragmetric（FRAG） to NPR
Rs4.6215
1 Fragmetric（FRAG） to PYG
228.865
1 Fragmetric（FRAG） to RWF
Fr47.0275
1 Fragmetric（FRAG） to SBD
$0.2678
1 Fragmetric（FRAG） to SCR
0.47515
1 Fragmetric（FRAG） to SRD
$1.23825
1 Fragmetric（FRAG） to SVC
$0.28405
1 Fragmetric（FRAG） to SZL
L0.55965
1 Fragmetric（FRAG） to TMT
m0.11375
1 Fragmetric（FRAG） to TND
د.ت0.09464
1 Fragmetric（FRAG） to TTD
$0.220025
1 Fragmetric（FRAG） to UGX
Sh112.45
1 Fragmetric（FRAG） to XAF
Fr18.135
1 Fragmetric（FRAG） to XCD
$0.08775
1 Fragmetric（FRAG） to XOF
Fr18.135
1 Fragmetric（FRAG） to XPF
Fr3.2825
1 Fragmetric（FRAG） to BWP
P0.4316
1 Fragmetric（FRAG） to BZD
$0.065325
1 Fragmetric（FRAG） to CVE
$3.052075
1 Fragmetric（FRAG） to DJF
Fr5.785
1 Fragmetric（FRAG） to DOP
$2.0345
1 Fragmetric（FRAG） to DZD
د.ج4.2081
1 Fragmetric（FRAG） to FJD
$0.073125
1 Fragmetric（FRAG） to GNF
Fr282.5875
1 Fragmetric（FRAG） to GTQ
Q0.24895
1 Fragmetric（FRAG） to GYD
$6.796075
1 Fragmetric（FRAG） to ISK
kr3.9

要更深入地了解 Fragmetric，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

Fragmetric（FRAG）今日价格是多少？
FRAG 实时价格为 0.0325 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 FRAG 兑 USD 的价格是多少？
当前 FRAG 兑 USD 的价格为 $ 0.0325。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Fragmetric 的市值是多少？
FRAG 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
FRAG 的流通供应量是多少？
FRAG 的流通供应量为 -- USD
FRAG 的历史最高价（ATH）是多少？
FRAG 的历史最高价是 -- USD
FRAG 的历史最低价（ATL）是多少？
FRAG 的历史最低价是 -- USD
FRAG 的交易量是多少？
FRAG 的 24 小时实时交易量为 $ 126.51K USD
FRAG 今年会涨吗？
FRAG 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 FRAG 价格预测 获取更深入的分析。
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

