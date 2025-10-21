Cryvantis 当前实时价格为 0.0003235 USD。跟踪 CRYVANTIS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CRYVANTIS 价格趋势。Cryvantis 当前实时价格为 0.0003235 USD。跟踪 CRYVANTIS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 CRYVANTIS 价格趋势。

Cryvantis 图标

Cryvantis实时价格 (CRYVANTIS)

1 CRYVANTIS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.000327
$0.000327$0.000327
+64.07%1D
USD
Cryvantis (CRYVANTIS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:33 (UTC+8)

Cryvantis（CRYVANTIS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.0001955
$ 0.0001955$ 0.0001955
24H最低价
$ 0.0003768
$ 0.0003768$ 0.0003768
24H最高价

$ 0.0001955
$ 0.0001955$ 0.0001955

$ 0.0003768
$ 0.0003768$ 0.0003768

--
----

--
----

+1.63%

+64.07%

+172.99%

+172.99%

Cryvantis（CRYVANTIS）当前实时价格为 $ 0.0003235。过去 24 小时内，CRYVANTIS 的交易价格在 $ 0.0001955$ 0.0003768 之间波动，市场活跃度显著。CRYVANTIS 的历史最高价为 --，历史最低价为 --

从短期表现来看，CRYVANTIS 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.63%，过去 24 小时内变动为 +64.07%，过去 7 天内累计变动为 +172.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cryvantis（CRYVANTIS）市场信息

--
----

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 3.24M
$ 3.24M$ 3.24M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

MATIC

Cryvantis 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.03M。CRYVANTIS 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.24M

Cryvantis（CRYVANTIS）价格历史 USD

跟踪 Cryvantis 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.000127695+64.07%
30天$ -0.0115265-97.28%
60天$ -0.0196765-98.39%
90天$ -0.0196765-98.39%
Cryvantis 今日价格变化

今天，CRYVANTIS 记录了 $ +0.000127695 (+64.07%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Cryvantis 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0115265 (-97.28%)，显示了该代币在短期内的表现。

Cryvantis 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，CRYVANTIS 的变化为 $ -0.0196765 (-98.39%)，从而更广泛地了解其表现。

Cryvantis 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.0196765 (-98.39%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Cryvantis（CRYVANTIS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Cryvantis 价格历史页面

什么是Cryvantis (CRYVANTIS)

AI × 量子=cryvantis。无限计算时代。

Cryvantis在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Cryvantis 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 CRYVANTIS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Cryvantis 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Cryvantis 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Cryvantis 价格预测 (USD)

Cryvantis（CRYVANTIS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Cryvantis（CRYVANTIS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Cryvantis 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Cryvantis 价格预测

Cryvantis（CRYVANTIS）代币经济

了解 Cryvantis（CRYVANTIS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 CRYVANTIS 代币的完整经济学

如何购买Cryvantis (CRYVANTIS)

正在寻找如何购买 Cryvantis？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Cryvantis。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

CRYVANTIS 兑换为当地货币

1 Cryvantis（CRYVANTIS） to VND
8.5129025
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AUD
A$0.00049172
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to GBP
0.000242625
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to EUR
0.000274975
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to USD
$0.0003235
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MYR
RM0.00136517
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TRY
0.013590235
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to JPY
¥0.0494955
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ARS
ARS$0.481397115
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to RUB
0.025747365
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to INR
0.028413005
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to IDR
Rp5.39166451
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PHP
0.01899592
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to EGP
￡E.0.015363015
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BRL
R$0.00174043
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to CAD
C$0.000449665
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BDT
0.039580225
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to NGN
0.47157242
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to COP
$1.25387306
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ZAR
R.0.00555773
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to UAH
0.013583765
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TZS
T.Sh.0.798763555
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to VES
Bs0.068582
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to CLP
$0.3050605
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PKR
Rs0.09151168
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to KZT
0.173923305
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to THB
฿0.010555805
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TWD
NT$0.00997674
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AED
د.إ0.001187245
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to CHF
Fr0.000255565
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to HKD
HK$0.00251036
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AMD
֏0.123567295
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MAD
.د.م0.002979435
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MXN
$0.0059524
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SAR
ريال0.001213125
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ETB
Br0.049446975
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to KES
KSh0.041663565
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to JOD
د.أ0.0002293615
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PLN
0.00117754
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to RON
лв0.001413695
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SEK
kr0.00303443
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BGN
лв0.00054348
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to HUF
Ft0.10848249
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to CZK
0.006757915
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to KWD
د.ك0.000098991
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ILS
0.00106108
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BOB
Bs0.002228915
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AZN
0.00054995
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TJS
SM0.003011785
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to GEL
0.000876685
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AOA
Kz0.295973385
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BHD
.د.ب0.000121636
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BMD
$0.0003235
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to DKK
kr0.00207687
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to HNL
L0.008485405
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MUR
0.01472572
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to NAD
$0.00560302
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to NOK
kr0.003231765
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to NZD
$0.000559655
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PAB
B/.0.0003235
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PGK
K0.00137811
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to QAR
ر.ق0.00117754
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to RSD
дин.0.032612035
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to UZS
soʻm3.897589465
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ALL
L0.026879615
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ANG
ƒ0.000579065
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to AWG
ƒ0.000579065
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BBD
$0.000647
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BAM
KM0.00054348
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BIF
Fr0.9514135
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BND
$0.000417315
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BSD
$0.0003235
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to JMD
$0.05179882
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to KHR
1.29919541
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to KMF
Fr0.137164
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to LAK
7.032608555
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to LKR
රු0.098088435
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MDL
L0.005528615
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MGA
Ar1.45720575
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MOP
P0.002584765
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MVR
0.00494955
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MWK
MK0.55968735
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to MZN
MT0.02067165
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to NPR
रु0.045351465
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to PYG
2.278087
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to RWF
Fr0.4687515
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SBD
$0.00266564
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SCR
0.00448371
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SRD
$0.012852655
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SVC
$0.002824155
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to SZL
L0.00560302
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TMT
m0.001135485
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TND
د.ت0.000949149
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to TTD
$0.002190095
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to UGX
Sh1.123192
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to XAF
Fr0.182454
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to XCD
$0.00087345
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to XOF
Fr0.182454
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to XPF
Fr0.032997
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BWP
P0.004609875
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to BZD
$0.000647
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to CVE
$0.030671035
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to DJF
Fr0.0572595
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to DOP
$0.020694295
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to DZD
د.ج0.04210029
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to FJD
$0.000734345
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to GNF
Fr2.8128325
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to GTQ
Q0.00247154
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to GYD
$0.067575915
1 Cryvantis（CRYVANTIS） to ISK
kr0.039467

人们还问：关于Cryvantis的其他问题

Cryvantis（CRYVANTIS）今日价格是多少？
CRYVANTIS 实时价格为 0.0003235 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 CRYVANTIS 兑 USD 的价格是多少？
当前 CRYVANTIS 兑 USD 的价格为 $ 0.0003235。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Cryvantis 的市值是多少？
CRYVANTIS 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
CRYVANTIS 的流通供应量是多少？
CRYVANTIS 的流通供应量为 -- USD
CRYVANTIS 的历史最高价（ATH）是多少？
CRYVANTIS 的历史最高价是 -- USD
CRYVANTIS 的历史最低价（ATL）是多少？
CRYVANTIS 的历史最低价是 -- USD
CRYVANTIS 的交易量是多少？
CRYVANTIS 的 24 小时实时交易量为 $ 1.03M USD
CRYVANTIS 今年会涨吗？
CRYVANTIS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 CRYVANTIS 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:56:33 (UTC+8)

Cryvantis（CRYVANTIS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

