Fogo 今日价格

Fogo (FOGO) 今日实时价格为 $ 0.008603，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 FOGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.008603 每 FOGO。

Fogo 目前市值在 $ 33.03M 排名第 #413，流通供应量为 3.84B FOGO。过去 24 小时内，FOGO 的交易价格在 $ 0.008557（低点）和 $ 0.009038（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0632618183399742，而历史最低价为 $ 0.01052963940278756。

短期表现方面，FOGO 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 +3.41%。过去一天，总交易量达到 $ 55.57K。

Fogo（FOGO）市场信息

排名 No.413 市值 $ 33.03M$ 33.03M $ 33.03M 成交量（24H） $ 55.57K$ 55.57K $ 55.57K 完全稀释市值 $ 86.15M$ 86.15M $ 86.15M 流通量 3.84B 3.84B 3.84B 总供应量 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103 所属公链 FOGO

Fogo 的当前市值为 $ 33.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.57K。FOGO 的流通量为 3.84B，总供应量是 10013456737.43829103，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.15M。