Fogo实时价格 (FOGO)
Fogo (FOGO) 今日实时价格为 $ 0.008603，过去 24 小时内变化了 1.66%。当前 FOGO 兑 USD 的汇率为 $ 0.008603 每 FOGO。
Fogo 目前市值在 $ 33.03M 排名第 #413，流通供应量为 3.84B FOGO。过去 24 小时内，FOGO 的交易价格在 $ 0.008557（低点）和 $ 0.009038（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.0632618183399742，而历史最低价为 $ 0.01052963940278756。
短期表现方面，FOGO 在过去一小时内波动了 -0.31%，过去7 天内波动了 +3.41%。过去一天，总交易量达到 $ 55.57K。
No.413
FOGO
Fogo 的当前市值为 $ 33.03M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.57K。FOGO 的流通量为 3.84B，总供应量是 10013456737.43829103，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 86.15M。
-0.31%
-1.66%
+3.41%
+3.41%
跟踪 Fogo 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00014517
|-1.66%
|30天
|$ -0.001098
|-11.32%
|60天
|$ -0.003917
|-31.29%
|90天
|$ -0.009527
|-52.55%
今天，FOGO 记录了 $ -0.00014517 (-1.66%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.001098 (-11.32%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，FOGO 的变化为 $ -0.003917 (-31.29%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.009527 (-52.55%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Fogo 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 FOGO 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 40% | 看跌 60%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|中枢 ≤ 现价 ≤ R1
|位于中枢‑R1 间
|刚离开中枢，偏中上位置。
|BOLL (20,2)
|中轨 < 价格 ≤ 上轨
|中轨与上轨间
|偏强，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
|EMA 组
|0 买
|0‑20% 卖出
|均线全面下排，短期显著低于长期。
FOGO_USDT在4h周期内运行于中枢0.009013上方，现价0.009041贴近枢纽位。价格处于S1与R1构成的窄幅区间内部，多空双方在此位置形成短暂平衡。枢纽点与现价偏差极小，市场结构呈现收敛特征，未出现明显的趋势性突破信号。 MACD指标录得死叉形态，显示短期上涨动能衰减。MA组与EMA组买盘信号缺失，快慢线指标方向出现分层。RSI处于中性区域，波动率维持低位，KDJ与StochRSI数值未指向极端超买或超卖状态。动能分布分散，缺乏单一方向的集中推动力，盘面处于震荡整理阶段。 上方近端阻力位于R1价位0.0091，距离现价约0.6%。远端参考阻力为R2价位0.009193。下方近端支撑位于S1价位0.00892，距离现价约1.3%。关键支撑位S2位于0.008833。当前价格夹击于S1与R1之间，上下方空间均有限，交易区间明确。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Fogo 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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