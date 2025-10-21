Fireverse（FIR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.06624 $ 0.06624 $ 0.06624 24H最低价 $ 0.0682 $ 0.0682 $ 0.0682 24H最高价 24H最低价 $ 0.06624$ 0.06624 $ 0.06624 24H最高价 $ 0.0682$ 0.0682 $ 0.0682 历史最高 $ 0.13227499641836485$ 0.13227499641836485 $ 0.13227499641836485 最低价 $ 0.03134127854543523$ 0.03134127854543523 $ 0.03134127854543523 涨跌幅（1H） -0.14% 涨跌幅（1D） -0.50% 漲跌幅（7D） -5.32% 漲跌幅（7D） -5.32%

Fireverse（FIR）当前实时价格为 $ 0.06651。过去 24 小时内，FIR 的交易价格在 $ 0.06624 至 $ 0.0682 之间波动，市场活跃度显著。FIR 的历史最高价为 $ 0.13227499641836485，历史最低价为 $ 0.03134127854543523。

从短期表现来看，FIR 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.14%，过去 24 小时内变动为 -0.50%，过去 7 天内累计变动为 -5.32%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Fireverse（FIR）市场信息

排名 No.1185 市值 $ 9.09M$ 9.09M $ 9.09M 成交量（24H） $ 55.66K$ 55.66K $ 55.66K 完全稀释市值 $ 66.51M$ 66.51M $ 66.51M 流通量 136.71M 136.71M 136.71M 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 13.67% 所属公链 BSC

Fireverse 的当前市值为 $ 9.09M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 55.66K。FIR 的流通量为 136.71M，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 66.51M。