Fireverse 是一个革命性的音乐创作平台，致力于透过尖端的人工智慧与去中心化区块链解决方案，彻底改变音乐产业。 Fireverse 重新定义了音乐的生态环境，让专业与业余音乐人都能创作、分享并从其独特作品中获利。