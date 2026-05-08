Emulites 今日价格

Emulites (EMULITES) 今日实时价格为 $ 0.00001413，过去 24 小时内变化了 2.50%。当前 EMULITES 兑 USD 的汇率为 $ 0.00001413 每 EMULITES。

Emulites 目前市值在 $ 14,121.06 排名第 #-，流通供应量为 999.24M EMULITES。过去 24 小时内，EMULITES 的交易价格在 $ 0.00001404（低点）和 $ 0.00001463（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00466691，而历史最低价为 $ 0.00001196。

短期表现方面，EMULITES 在过去一小时内波动了 +0.26%，过去7 天内波动了 +5.63%。过去一天，总交易量达到 --。

Emulites（EMULITES）市场信息

市值 $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14.12K$ 14.12K $ 14.12K 流通量 999.24M 999.24M 999.24M 总供应量 999,243,221.399416 999,243,221.399416 999,243,221.399416

Emulites 的当前市值为 $ 14.12K, 它过去 24 小时的交易量为 --。EMULITES 的流通量为 999.24M，总供应量是 999243221.399416，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14.12K。