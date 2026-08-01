Echelon实时价格 (ECHELON)
Echelon (ECHELON) 今日实时价格为 $ 0,06223，过去 24 小时内变化了 0,47%。当前 ECHELON 兑 USD 的汇率为 $ 0,06223 每 ECHELON。
Echelon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ECHELON。过去 24 小时内，ECHELON 的交易价格在 $ 0,05825（低点）和 $ 0,06576（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，ECHELON 在过去一小时内波动了 -%0,31，过去7 天内波动了 -%4,41。过去一天，总交易量达到 $ 61.95K。
APTOS
Echelon 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.95K。ECHELON 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6,22M。
-%0,31
-%0,47
-%4,41
-%4,41
跟踪 Echelon 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0,0002939
|-%0,47
|30天
|$ +0,00745
|+%13,59
|60天
|$ -0,01087
|-%14,88
|90天
|$ -0,05757
|-%48,06
今天，ECHELON 记录了 $ -0,0002939 (-%0,47) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ +0,00745 (+%13,59)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，ECHELON 的变化为 $ -0,01087 (-%14,88)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,05757 (-%48,06)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Echelon 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 ECHELON 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|20‑80
|中性区
|正常节奏，无极端信号。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|现价 < S2
|位于 S2 下方
|比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
|BOLL (20,2)
|价格 < 下轨
|触及或突破下轨
|进入“便宜”区，波动放大。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
|EMA 组
|5‑6 买
|60‑80% 买入
|多数均线向上，顺排占主流。
【市场结构】ECHELON_USDT在4h周期内现价0.1014位于中枢0.1069下方，处于枢纽体系偏弱区间。MA组与EMA组均录得5-6档买入信号，短期均线呈现向上排列。价格运行在支撑位S1(0.1051)与S2(0.1024)之间的缓冲带内。 【动能状态】快速均线组维持买入状态，MACD指标呈现死叉形态形成分化。RSI指标位于中性区间，动能分布呈现快慢指标不同向的分层状态。短期技术指标组合显示多空力量处于交替阶段。 【关键价位】上方阻力位中枢0.1069距现价5.4%，R1位置0.1096距现价8.1%构成远端参考。下方支撑位S1(0.1051)距现价3.6%为近端关键价位，S2(0.1024)距现价1.0%形成重要支撑基础。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Echelon 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
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