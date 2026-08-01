Echelon 今日价格

Echelon (ECHELON) 今日实时价格为 $ 0,06223，过去 24 小时内变化了 0,47%。当前 ECHELON 兑 USD 的汇率为 $ 0,06223 每 ECHELON。

Echelon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ECHELON。过去 24 小时内，ECHELON 的交易价格在 $ 0,05825（低点）和 $ 0,06576（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，ECHELON 在过去一小时内波动了 -%0,31，过去7 天内波动了 -%4,41。过去一天，总交易量达到 $ 61.95K。

Echelon（ECHELON）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 61.95K$ 61.95K $ 61.95K 完全稀释市值 $ 6,22M$ 6,22M $ 6,22M 流通量 ---- -- 总供应量 100.000.000 100.000.000 100.000.000 所属公链 APTOS

Echelon 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.95K。ECHELON 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6,22M。