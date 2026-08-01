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Echelon 当前实时价格为 0,06223 USD。ECHELON 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ECHELON 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！Echelon 当前实时价格为 0,06223 USD。ECHELON 市值为 -- USD。追踪Malaysia的 ECHELON 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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Echelon实时价格 (ECHELON)

1 ECHELON 兑换为 USD 的实时价格：

$0,06223
$0,06223$0,06223
-0.47%1D
USD
Echelon (ECHELON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 02:39:36 (UTC+8)

Echelon 今日价格

Echelon (ECHELON) 今日实时价格为 $ 0,06223，过去 24 小时内变化了 0,47%。当前 ECHELON 兑 USD 的汇率为 $ 0,06223 每 ECHELON。

Echelon 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- ECHELON。过去 24 小时内，ECHELON 的交易价格在 $ 0,05825（低点）和 $ 0,06576（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --

短期表现方面，ECHELON 在过去一小时内波动了 -%0,31，过去7 天内波动了 -%4,41。过去一天，总交易量达到 $ 61.95K

Echelon（ECHELON）市场信息

--
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$ 61.95K
$ 61.95K$ 61.95K

$ 6,22M
$ 6,22M$ 6,22M

--
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100.000.000
100.000.000 100.000.000

APTOS

Echelon 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.95K。ECHELON 的流通量为 --，总供应量是 100000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6,22M

Echelon 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0,05825
$ 0,05825$ 0,05825
24H最低价
$ 0,06576
$ 0,06576$ 0,06576
24H最高价

$ 0,05825
$ 0,05825$ 0,05825

$ 0,06576
$ 0,06576$ 0,06576

--
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-%0,31

-%0,47

-%4,41

-%4,41

Echelon（ECHELON）价格历史 USD

跟踪 Echelon 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0,0002939-%0,47
30天$ +0,00745+%13,59
60天$ -0,01087-%14,88
90天$ -0,05757-%48,06
Echelon 今日价格变化

今天，ECHELON 记录了 $ -0,0002939 (-%0,47) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Echelon 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0,00745 (+%13,59)，显示了该代币在短期内的表现。

Echelon 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ECHELON 的变化为 $ -0,01087 (-%14,88)，从而更广泛地了解其表现。

Echelon 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0,05757 (-%48,06)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Echelon（ECHELON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Echelon 价格历史页面

Echelon 分析

本分析利用人工智能模型评估 Echelon 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

Echelon 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 ECHELON 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI20‑80中性区正常节奏，无极端信号。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点现价 < S2位于 S2 下方比近期“最便宜”区间还便宜，处于低位地带。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)中性30‑70处于正常区间，仍有空间。
MA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。
EMA 组5‑6 买60‑80% 买入多数均线向上，顺排占主流。

【市场结构】ECHELON_USDT在4h周期内现价0.1014位于中枢0.1069下方，处于枢纽体系偏弱区间。MA组与EMA组均录得5-6档买入信号，短期均线呈现向上排列。价格运行在支撑位S1(0.1051)与S2(0.1024)之间的缓冲带内。 【动能状态】快速均线组维持买入状态，MACD指标呈现死叉形态形成分化。RSI指标位于中性区间，动能分布呈现快慢指标不同向的分层状态。短期技术指标组合显示多空力量处于交替阶段。 【关键价位】上方阻力位中枢0.1069距现价5.4%，R1位置0.1096距现价8.1%构成远端参考。下方支撑位S1(0.1051)距现价3.6%为近端关键价位，S2(0.1024)距现价1.0%形成重要支撑基础。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

Echelon 的价格预测

Echelon（ECHELON）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，ECHELON 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 %0,00
Echelon (ECHELON) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，Echelon 的价格可能实现 %0,00 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 Echelon 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 Echelon 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 ECHELON 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 Echelon

准备好开始使用 Echelon 了吗？在 MEXC 购买 ECHELON 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 Echelon 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 Echelon (ECHELON) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，Echelon 将立即存入您的钱包。
Echelon (ECHELON) 购买教程

Echelon 能做什么？

拥有 Echelon 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

    现货交易

    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 Echelon (ECHELON) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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查看 MEXC 极具竞争力的交易手續費

除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是Echelon (ECHELON)

Echelon 是一个基于 Aptos 构建的去中心化、非托管协议，为 Move 生态系统提供借贷基础设施。用户可以提供加密资产以赚取动态利率，或通过隔离的、风险管理的市场进行抵押借贷。

Echelon资源

要更深入地了解 Echelon，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Echelon网站
区块查询

人们还问：关于Echelon的其他问题

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Echelon（ECHELON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
02-10 18:39:21链上数据
昨日比特币现货ETF净流入1.449亿美元，以太坊ETF净流入5700万美元
02-04 11:04:00行业动态
加密恐慌指数再次跌至14，市场持续处于「极度恐慌」区间
02-04 00:48:00行业动态
过去24小时全网爆仓2.85亿美元，多空双爆
02-01 01:12:00行业动态
比特币下破前低80,600美元，创2025年4月11日以来新低
01-28 07:44:00行业动态
美元指数创2022年2月以来新低，加密市场延续反弹

探索有关 Echelon 的更多信息

ECHELONUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 ECHELON。在 MEXC 上探索 ECHELONUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 Echelon (ECHELON) 市场

探索现货和合约市场，查看 Echelon 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
ECHELON/USDT
$0,06223
$0,06223$0,06223
-%0,57
995.54K (USDT)

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$0,01645$0,01645

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$0,2298$0,2298

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DAPPOS

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$0,27667
$0,27667$0,27667

-%0,58

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

TOFU Story

TOFU Story

TOFU

$0,0002906
$0,0002906$0,0002906

+%45,30

Epic Chain

Epic Chain

EPIC

$0,3531
$0,3531$0,3531

+%6,54

Tutorial

Tutorial

TUT

$0,041762
$0,041762$0,041762

+%5,48

Ether.Fi Foundation

Ether.Fi Foundation

ETHFI

$0,4226
$0,4226$0,4226

+%5,62

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Cash Cat

CASHCAT

$0,15483
$0,15483$0,15483

+%4,56

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

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ECHELON
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USD

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