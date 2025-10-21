Daystarter（DST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.15517 $ 0.15517 $ 0.15517 24H最低价 $ 0.15595 $ 0.15595 $ 0.15595 24H最高价 24H最低价 $ 0.15517$ 0.15517 $ 0.15517 24H最高价 $ 0.15595$ 0.15595 $ 0.15595 历史最高 $ 9.000678643817682$ 9.000678643817682 $ 9.000678643817682 最低价 $ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201 $ 0.000580213942630201 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） -0.04% 漲跌幅（7D） -3.81% 漲跌幅（7D） -3.81%

Daystarter（DST）当前实时价格为 $ 0.15559。过去 24 小时内，DST 的交易价格在 $ 0.15517 至 $ 0.15595 之间波动，市场活跃度显著。DST 的历史最高价为 $ 9.000678643817682，历史最低价为 $ 0.000580213942630201。

从短期表现来看，DST 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 -3.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Daystarter（DST）市场信息

排名 No.3911 市值 ---- -- 成交量（24H） $ 61.71K$ 61.71K $ 61.71K 完全稀释市值 $ 155.59M$ 155.59M $ 155.59M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Daystarter 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.71K。DST 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.59M。