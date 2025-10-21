Daystarter 当前实时价格为 0.15559 USD。跟踪 DST 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DST 价格趋势。Daystarter 当前实时价格为 0.15559 USD。跟踪 DST 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 DST 价格趋势。

更多关于 DST

DST 价格信息

DST 白皮书

DST 币种官网

DST 代币经济

DST 价格预测

DST 价格历史

DST 购买指南

DST 兑换法币计算

DST 现货

盘前交易

理财

Airdrop+

新闻

博客

学院

Daystarter 图标

Daystarter实时价格 (DST)

1 DST 兑换为 USD 的实时价格：

$0.15562
$0.15562$0.15562
-0.04%1D
USD
Daystarter (DST) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:02 (UTC+8)

Daystarter（DST）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.15517
$ 0.15517$ 0.15517
24H最低价
$ 0.15595
$ 0.15595$ 0.15595
24H最高价

$ 0.15517
$ 0.15517$ 0.15517

$ 0.15595
$ 0.15595$ 0.15595

$ 9.000678643817682
$ 9.000678643817682$ 9.000678643817682

$ 0.000580213942630201
$ 0.000580213942630201$ 0.000580213942630201

-0.08%

-0.04%

-3.81%

-3.81%

Daystarter（DST）当前实时价格为 $ 0.15559。过去 24 小时内，DST 的交易价格在 $ 0.15517$ 0.15595 之间波动，市场活跃度显著。DST 的历史最高价为 $ 9.000678643817682，历史最低价为 $ 0.000580213942630201

从短期表现来看，DST 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 -0.04%，过去 7 天内累计变动为 -3.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Daystarter（DST）市场信息

No.3911

--
----

$ 61.71K
$ 61.71K$ 61.71K

$ 155.59M
$ 155.59M$ 155.59M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Daystarter 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.71K。DST 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 155.59M

Daystarter（DST）价格历史 USD

跟踪 Daystarter 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0000623-0.04%
30天$ +0.02442+18.62%
60天$ +0.02555+19.65%
90天$ +0.09706+166.02%
Daystarter 今日价格变化

今天，DST 记录了 $ -0.0000623 (-0.04%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Daystarter 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ +0.02442 (+18.62%)，显示了该代币在短期内的表现。

Daystarter 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，DST 的变化为 $ +0.02555 (+19.65%)，从而更广泛地了解其表现。

Daystarter 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.09706 (+166.02%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Daystarter（DST）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Daystarter 价格历史页面

什么是Daystarter (DST)

DAYSTARTER 是一个 Web3 生活风格平台，透过游戏化的方式引导日常习惯，并提供个人化的占星内容。该平台旨在连结日常行为与数位资产，用户在行动应用程式上的互动可获得积分，这些积分可透过 DAYSTARTER 的网页入口转换为 $DST 代币。

Daystarter在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Daystarter 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 DST 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Daystarter 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Daystarter 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Daystarter 价格预测 (USD)

Daystarter（DST）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Daystarter（DST）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Daystarter 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Daystarter 价格预测

Daystarter（DST）代币经济

了解 Daystarter（DST）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 DST 代币的完整经济学

如何购买Daystarter (DST)

正在寻找如何购买 Daystarter？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Daystarter。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

DST 兑换为当地货币

1 Daystarter（DST） to VND
4,094.35085
1 Daystarter（DST） to AUD
A$0.2364968
1 Daystarter（DST） to GBP
0.1166925
1 Daystarter（DST） to EUR
0.1322515
1 Daystarter（DST） to USD
$0.15559
1 Daystarter（DST） to MYR
RM0.6565898
1 Daystarter（DST） to TRY
6.5363359
1 Daystarter（DST） to JPY
¥23.80527
1 Daystarter（DST） to ARS
ARS$231.5319231
1 Daystarter（DST） to RUB
12.3802963
1 Daystarter（DST） to INR
13.6654697
1 Daystarter（DST） to IDR
Rp2,593.1656294
1 Daystarter（DST） to PHP
9.1362448
1 Daystarter（DST） to EGP
￡E.7.3889691
1 Daystarter（DST） to BRL
R$0.8370742
1 Daystarter（DST） to CAD
C$0.2162701
1 Daystarter（DST） to BDT
19.0411042
1 Daystarter（DST） to NGN
227.1380615
1 Daystarter（DST） to COP
$603.0606164
1 Daystarter（DST） to ZAR
R.2.676148
1 Daystarter（DST） to UAH
6.53478
1 Daystarter（DST） to TZS
T.Sh.385.1225916
1 Daystarter（DST） to VES
Bs32.98508
1 Daystarter（DST） to CLP
$146.56578
1 Daystarter（DST） to PKR
Rs43.9635104
1 Daystarter（DST） to KZT
83.6949728
1 Daystarter（DST） to THB
฿5.0784576
1 Daystarter（DST） to TWD
NT$4.7983956
1 Daystarter（DST） to AED
د.إ0.5710153
1 Daystarter（DST） to CHF
Fr0.1229161
1 Daystarter（DST） to HKD
HK$1.2073784
1 Daystarter（DST） to AMD
֏59.4758334
1 Daystarter（DST） to MAD
.د.م1.4329839
1 Daystarter（DST） to MXN
$2.862856
1 Daystarter（DST） to SAR
ريال0.5834625
1 Daystarter（DST） to ETB
Br23.7648166
1 Daystarter（DST） to KES
KSh20.0571069
1 Daystarter（DST） to JOD
د.أ0.11031331
1 Daystarter（DST） to PLN
0.5663476
1 Daystarter（DST） to RON
лв0.6799283
1 Daystarter（DST） to SEK
kr1.4609901
1 Daystarter（DST） to BGN
лв0.2613912
1 Daystarter（DST） to HUF
Ft52.1584357
1 Daystarter（DST） to CZK
3.2502751
1 Daystarter（DST） to KWD
د.ك0.04761054
1 Daystarter（DST） to ILS
0.5103352
1 Daystarter（DST） to BOB
Bs1.073571
1 Daystarter（DST） to AZN
0.264503
1 Daystarter（DST） to TJS
SM1.4485429
1 Daystarter（DST） to GEL
0.4216489
1 Daystarter（DST） to AOA
Kz142.3508469
1 Daystarter（DST） to BHD
.د.ب0.05850184
1 Daystarter（DST） to BMD
$0.15559
1 Daystarter（DST） to DKK
kr0.9988878
1 Daystarter（DST） to HNL
L4.0795698
1 Daystarter（DST） to MUR
7.0824568
1 Daystarter（DST） to NAD
$2.6932629
1 Daystarter（DST） to NOK
kr1.5559
1 Daystarter（DST） to NZD
$0.2691707
1 Daystarter（DST） to PAB
B/.0.15559
1 Daystarter（DST） to PGK
K0.6612575
1 Daystarter（DST） to QAR
ر.ق0.5663476
1 Daystarter（DST） to RSD
дин.15.6943633
1 Daystarter（DST） to UZS
soʻm1,874.5778821
1 Daystarter（DST） to ALL
L12.9279731
1 Daystarter（DST） to ANG
ƒ0.2785061
1 Daystarter（DST） to AWG
ƒ0.2785061
1 Daystarter（DST） to BBD
$0.31118
1 Daystarter（DST） to BAM
KM0.2613912
1 Daystarter（DST） to BIF
Fr458.83491
1 Daystarter（DST） to BND
$0.2007111
1 Daystarter（DST） to BSD
$0.15559
1 Daystarter（DST） to JMD
$24.9208503
1 Daystarter（DST） to KHR
627.3777775
1 Daystarter（DST） to KMF
Fr65.97016
1 Daystarter（DST） to LAK
3,382.3912367
1 Daystarter（DST） to LKR
රු47.190447
1 Daystarter（DST） to MDL
L2.6559213
1 Daystarter（DST） to MGA
Ar704.0260792
1 Daystarter（DST） to MOP
P1.2431641
1 Daystarter（DST） to MVR
2.380527
1 Daystarter（DST） to MWK
MK269.653029
1 Daystarter（DST） to MZN
MT9.942201
1 Daystarter（DST） to NPR
रु21.8183857
1 Daystarter（DST） to PYG
1,103.44428
1 Daystarter（DST） to RWF
Fr225.44991
1 Daystarter（DST） to SBD
$1.2820616
1 Daystarter（DST） to SCR
2.162701
1 Daystarter（DST） to SRD
$6.1815907
1 Daystarter（DST） to SVC
$1.3583007
1 Daystarter（DST） to SZL
L2.6932629
1 Daystarter（DST） to TMT
m0.5461209
1 Daystarter（DST） to TND
د.ت0.45634547
1 Daystarter（DST） to TTD
$1.0549002
1 Daystarter（DST） to UGX
Sh540.20848
1 Daystarter（DST） to XAF
Fr87.75276
1 Daystarter（DST） to XCD
$0.420093
1 Daystarter（DST） to XOF
Fr87.75276
1 Daystarter（DST） to XPF
Fr15.87018
1 Daystarter（DST） to BWP
P2.2187134
1 Daystarter（DST） to BZD
$0.31118
1 Daystarter（DST） to CVE
$14.7686028
1 Daystarter（DST） to DJF
Fr27.53943
1 Daystarter（DST） to DOP
$9.95776
1 Daystarter（DST） to DZD
د.ج20.2500385
1 Daystarter（DST） to FJD
$0.3531893
1 Daystarter（DST） to GNF
Fr1,352.85505
1 Daystarter（DST） to GTQ
Q1.1902635
1 Daystarter（DST） to GYD
$32.5151982
1 Daystarter（DST） to ISK
kr18.98198

Daystarter资源

要更深入地了解 Daystarter，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

白皮书
官方Daystarter网站
区块查询

人们还问：关于Daystarter的其他问题

Daystarter（DST）今日价格是多少？
DST 实时价格为 0.15559 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 DST 兑 USD 的价格是多少？
当前 DST 兑 USD 的价格为 $ 0.15559。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Daystarter 的市值是多少？
DST 的市值为 -- USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
DST 的流通供应量是多少？
DST 的流通供应量为 -- USD
DST 的历史最高价（ATH）是多少？
DST 的历史最高价是 9.000678643817682 USD
DST 的历史最低价（ATL）是多少？
DST 的历史最低价是 0.000580213942630201 USD
DST 的交易量是多少？
DST 的 24 小时实时交易量为 $ 61.71K USD
DST 今年会涨吗？
DST 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 DST 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:25:02 (UTC+8)

Daystarter（DST）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

热门新闻

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
查看更多

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

DST 兑 USD 计算器

数量

DST
DST
USD
USD

1 DST = 0.15559 USD

交易 DST

DST/USDT
$0.15562
$0.15562$0.15562
-0.03%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

热门

目前热门备受市场关注的加密货币

比特币 图标

比特币

BTC

$114,350.97
$114,350.97$114,350.97

+0.57%

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,136.08
$4,136.08$4,136.08

+1.49%

Ping 图标

Ping

PING

$0.03809
$0.03809$0.03809

-4.53%

ChainOpera AI 图标

ChainOpera AI

COAI

$5.4518
$5.4518$5.4518

-12.63%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.01
$199.01$199.01

-0.27%

最高成交量

按交易量计算交易量最大的加密货币

以太坊 图标

以太坊

ETH

$4,136.08
$4,136.08$4,136.08

+1.49%

比特币 图标

比特币

BTC

$114,350.97
$114,350.97$114,350.97

+0.57%

Solana 图标

Solana

SOL

$199.01
$199.01$199.01

-0.27%

瑞波币 图标

瑞波币

XRP

$2.6369
$2.6369$2.6369

-0.14%

狗狗币 图标

狗狗币

DOGE

$0.20437
$0.20437$0.20437

+0.65%

最新

最近上市、可供交易的加密货币

SNAPX 图标

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Common Protocol 图标

Common Protocol

COMMON

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

DramaBits 图标

DramaBits

DRAMA

$0.0166
$0.0166$0.0166

-72.33%

SILVER 图标

SILVER

SILVER

$0.000000000000100
$0.000000000000100$0.000000000000100

+36.98%

AstroVerse 图标

AstroVerse

ASTRO

$0.010560
$0.010560$0.010560

-9.11%

涨幅榜

今日加密货币上涨榜单

Deepswap Protocol 图标

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000016000
$0.000000000000000000016000$0.000000000000000000016000

+2,030.49%

Dogelink 图标

Dogelink

DOGEBSC

$0.000000000000020
$0.000000000000020$0.000000000000020

+300.00%

Cryvantis 图标

Cryvantis

CRYVANTIS

$0.0003101
$0.0003101$0.0003101

+55.59%

HODL 图标

HODL

HODL

$0.0540
$0.0540$0.0540

+50.00%

QBOT AI TRADING 图标

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000085
$0.0000000000000000000085$0.0000000000000000000085

+49.12%