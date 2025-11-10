DAYSTARTER 是一个 Web3 生活风格平台，透过游戏化的方式引导日常习惯，并提供个人化的占星内容。该平台旨在连结日常行为与数位资产，用户在行动应用程式上的互动可获得积分，这些积分可透过 DAYSTARTER 的网页入口转换为 $DST 代币。