DiemLibre（DLB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0000571 $ 0.0000571 $ 0.0000571 24H最低价 $ 0.0000597 $ 0.0000597 $ 0.0000597 24H最高价 24H最低价 $ 0.0000571$ 0.0000571 $ 0.0000571 24H最高价 $ 0.0000597$ 0.0000597 $ 0.0000597 历史最高 $ 0.003024412360517025$ 0.003024412360517025 $ 0.003024412360517025 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.68% 涨跌幅（1D） -0.84% 漲跌幅（7D） -3.62% 漲跌幅（7D） -3.62%

DiemLibre（DLB）当前实时价格为 $ 0.0000586。过去 24 小时内，DLB 的交易价格在 $ 0.0000571 至 $ 0.0000597 之间波动，市场活跃度显著。DLB 的历史最高价为 $ 0.003024412360517025，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，DLB 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.68%，过去 24 小时内变动为 -0.84%，过去 7 天内累计变动为 -3.62%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

DiemLibre（DLB）市场信息

排名 No.4284 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 49.80K$ 49.80K $ 49.80K 完全稀释市值 $ 285.91K$ 285.91K $ 285.91K 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 总供应量 4,878,987,373 4,878,987,373 4,878,987,373 流通率 0.00% 所属公链 BSC

DiemLibre 的当前市值为 $ 0.00, 它过去 24 小时的交易量为 $ 49.80K。DLB 的流通量为 0.00，总供应量是 4878987373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 285.91K。