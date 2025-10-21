Dill（DL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.003873 $ 0.003873 $ 0.003873 24H最低价 $ 0.004014 $ 0.004014 $ 0.004014 24H最高价 24H最低价 $ 0.003873$ 0.003873 $ 0.003873 24H最高价 $ 0.004014$ 0.004014 $ 0.004014 历史最高 $ 0.01977908990922744$ 0.01977908990922744 $ 0.01977908990922744 最低价 $ 0.003831804241106198$ 0.003831804241106198 $ 0.003831804241106198 涨跌幅（1H） -0.18% 涨跌幅（1D） +0.56% 漲跌幅（7D） -14.23% 漲跌幅（7D） -14.23%

Dill（DL）当前实时价格为 $ 0.003938。过去 24 小时内，DL 的交易价格在 $ 0.003873 至 $ 0.004014 之间波动，市场活跃度显著。DL 的历史最高价为 $ 0.01977908990922744，历史最低价为 $ 0.003831804241106198。

从短期表现来看，DL 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.18%，过去 24 小时内变动为 +0.56%，过去 7 天内累计变动为 -14.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Dill（DL）市场信息

排名 No.1458 市值 $ 4.67M$ 4.67M $ 4.67M 成交量（24H） $ 57.96K$ 57.96K $ 57.96K 完全稀释市值 $ 23.63M$ 23.63M $ 23.63M 流通量 1.19B 1.19B 1.19B 最大供应量 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 总供应量 6,000,000,000 6,000,000,000 6,000,000,000 流通率 19.75% 所属公链 BSC

Dill 的当前市值为 $ 4.67M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.96K。DL 的流通量为 1.19B，总供应量是 6000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 23.63M。