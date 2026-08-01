COP 今日价格

COP (COP) 今日实时价格为 $ 0.0002964，过去 24 小时内变化了 0.67%。当前 COP 兑 USD 的汇率为 $ 0.0002964 每 COP。

COP 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- COP。过去 24 小时内，COP 的交易价格在 $ 0.0002958（低点）和 $ 0.0002988（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，COP 在过去一小时内波动了 -0.54%，过去7 天内波动了 +2.70%。过去一天，总交易量达到 $ 54.98K。

COP（COP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 NONE

COP 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.98K。COP 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。