Cointel（COLS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.02512 24H最高价 $ 0.02554 历史最高 $ 0.041637001905749906 最低价 $ 0.02382642964189814 涨跌幅（1H） +0.55% 涨跌幅（1D） +0.27% 漲跌幅（7D） -4.15%

Cointel（COLS）当前实时价格为 $ 0.02543。过去 24 小时内，COLS 的交易价格在 $ 0.02512 至 $ 0.02554 之间波动，市场活跃度显著。COLS 的历史最高价为 $ 0.041637001905749906，历史最低价为 $ 0.02382642964189814。

从短期表现来看，COLS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 -4.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cointel（COLS）市场信息

排名 No.1009 市值 $ 14.40M 成交量（24H） $ 536.12K 完全稀释市值 $ 254.30M 流通量 566.35M 最大供应量 10,000,000,000 总供应量 10,000,000,000 流通率 5.66% 所属公链 AVAX_CCHAIN

Cointel 的当前市值为 $ 14.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 536.12K。COLS 的流通量为 566.35M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.30M。