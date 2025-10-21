Cointel 当前实时价格为 0.02543 USD。跟踪 COLS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COLS 价格趋势。Cointel 当前实时价格为 0.02543 USD。跟踪 COLS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 COLS 价格趋势。

Cointel 图标

Cointel实时价格 (COLS)

1 COLS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.02543
+0.27%1D
USD
Cointel (COLS) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:36:10 (UTC+8)

Cointel（COLS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.02512
24H最低价
$ 0.02554
24H最高价

$ 0.02512
$ 0.02554
$ 0.041637001905749906
$ 0.02382642964189814
+0.55%

+0.27%

-4.15%

-4.15%

Cointel（COLS）当前实时价格为 $ 0.02543。过去 24 小时内，COLS 的交易价格在 $ 0.02512$ 0.02554 之间波动，市场活跃度显著。COLS 的历史最高价为 $ 0.041637001905749906，历史最低价为 $ 0.02382642964189814

从短期表现来看，COLS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.55%，过去 24 小时内变动为 +0.27%，过去 7 天内累计变动为 -4.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Cointel（COLS）市场信息

No.1009

$ 14.40M
$ 536.12K
$ 254.30M
566.35M
10,000,000,000
10,000,000,000
5.66%

AVAX_CCHAIN

Cointel 的当前市值为 $ 14.40M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 536.12K。COLS 的流通量为 566.35M，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.30M

Cointel（COLS）价格历史 USD

跟踪 Cointel 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0000685+0.27%
30天$ -0.00059-2.27%
60天$ +0.01243+95.61%
90天$ +0.01243+95.61%
Cointel 今日价格变化

今天，COLS 记录了 $ +0.0000685 (+0.27%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Cointel 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00059 (-2.27%)，显示了该代币在短期内的表现。

Cointel 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，COLS 的变化为 $ +0.01243 (+95.61%)，从而更广泛地了解其表现。

Cointel 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +0.01243 (+95.61%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Cointel（COLS）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Cointel 价格历史页面

什么是Cointel (COLS)

COINTEL 是一个 AI 原生的加密智能和教育平台，旨在简化 Web3。COINTEL 提供预测洞察、实时新闻、诈骗检测和游戏化学习，帮助用户消除干扰、保障安全并掌握加密技术。

Cointel在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Cointel 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 COLS 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Cointel 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Cointel 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Cointel 价格预测 (USD)

Cointel（COLS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Cointel（COLS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Cointel 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Cointel 价格预测

Cointel（COLS）代币经济

了解 Cointel（COLS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 COLS 代币的完整经济学

如何购买Cointel (COLS)

正在寻找如何购买 Cointel？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Cointel。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

COLS 兑换为当地货币

1 Cointel（COLS） to VND
669.19045
1 Cointel（COLS） to AUD
A$0.0386536
1 Cointel（COLS） to GBP
0.0190725
1 Cointel（COLS） to EUR
0.0216155
1 Cointel（COLS） to USD
$0.02543
1 Cointel（COLS） to MYR
RM0.1073146
1 Cointel（COLS） to TRY
1.0683143
1 Cointel（COLS） to JPY
¥3.89079
1 Cointel（COLS） to ARS
ARS$37.8421287
1 Cointel（COLS） to RUB
2.0234651
1 Cointel（COLS） to INR
2.2335169
1 Cointel（COLS） to IDR
Rp423.8331638
1 Cointel（COLS） to PHP
1.4932496
1 Cointel（COLS） to EGP
￡E.1.2076707
1 Cointel（COLS） to BRL
R$0.1368134
1 Cointel（COLS） to CAD
C$0.0353477
1 Cointel（COLS） to BDT
3.1121234
1 Cointel（COLS） to NGN
37.1239855
1 Cointel（COLS） to COP
$98.5656628
1 Cointel（COLS） to ZAR
R.0.437396
1 Cointel（COLS） to UAH
1.06806
1 Cointel（COLS） to TZS
T.Sh.62.9453532
1 Cointel（COLS） to VES
Bs5.39116
1 Cointel（COLS） to CLP
$23.95506
1 Cointel（COLS） to PKR
Rs7.1855008
1 Cointel（COLS） to KZT
13.6793056
1 Cointel（COLS） to THB
฿0.8300352
1 Cointel（COLS） to TWD
NT$0.7842612
1 Cointel（COLS） to AED
د.إ0.0933281
1 Cointel（COLS） to CHF
Fr0.0200897
1 Cointel（COLS） to HKD
HK$0.1973368
1 Cointel（COLS） to AMD
֏9.7208718
1 Cointel（COLS） to MAD
.د.م0.2342103
1 Cointel（COLS） to MXN
$0.467912
1 Cointel（COLS） to SAR
ريال0.0953625
1 Cointel（COLS） to ETB
Br3.8841782
1 Cointel（COLS） to KES
KSh3.2781813
1 Cointel（COLS） to JOD
د.أ0.01802987
1 Cointel（COLS） to PLN
0.0925652
1 Cointel（COLS） to RON
лв0.1111291
1 Cointel（COLS） to SEK
kr0.2385334
1 Cointel（COLS） to BGN
лв0.0427224
1 Cointel（COLS） to HUF
Ft8.5248989
1 Cointel（COLS） to CZK
0.5312327
1 Cointel（COLS） to KWD
د.ك0.00778158
1 Cointel（COLS） to ILS
0.0834104
1 Cointel（COLS） to BOB
Bs0.175467
1 Cointel（COLS） to AZN
0.043231
1 Cointel（COLS） to TJS
SM0.2367533
1 Cointel（COLS） to GEL
0.0689153
1 Cointel（COLS） to AOA
Kz23.2661613
1 Cointel（COLS） to BHD
.د.ب0.00956168
1 Cointel（COLS） to BMD
$0.02543
1 Cointel（COLS） to DKK
kr0.1632606
1 Cointel（COLS） to HNL
L0.6667746
1 Cointel（COLS） to MUR
1.1575736
1 Cointel（COLS） to NAD
$0.4401933
1 Cointel（COLS） to NOK
kr0.2543
1 Cointel（COLS） to NZD
$0.0439939
1 Cointel（COLS） to PAB
B/.0.02543
1 Cointel（COLS） to PGK
K0.1080775
1 Cointel（COLS） to QAR
ر.ق0.0925652
1 Cointel（COLS） to RSD
дин.2.5651241
1 Cointel（COLS） to UZS
soʻm306.3854717
1 Cointel（COLS） to ALL
L2.1129787
1 Cointel（COLS） to ANG
ƒ0.0455197
1 Cointel（COLS） to AWG
ƒ0.0455197
1 Cointel（COLS） to BBD
$0.05086
1 Cointel（COLS） to BAM
KM0.0427224
1 Cointel（COLS） to BIF
Fr74.99307
1 Cointel（COLS） to BND
$0.0328047
1 Cointel（COLS） to BSD
$0.02543
1 Cointel（COLS） to JMD
$4.0731231
1 Cointel（COLS） to KHR
102.5401175
1 Cointel（COLS） to KMF
Fr10.78232
1 Cointel（COLS） to LAK
552.8260759
1 Cointel（COLS） to LKR
රු7.712919
1 Cointel（COLS） to MDL
L0.4340901
1 Cointel（COLS） to MGA
Ar115.0676984
1 Cointel（COLS） to MOP
P0.2031857
1 Cointel（COLS） to MVR
0.389079
1 Cointel（COLS） to MWK
MK44.072733
1 Cointel（COLS） to MZN
MT1.624977
1 Cointel（COLS） to NPR
रु3.5660489
1 Cointel（COLS） to PYG
180.34956
1 Cointel（COLS） to RWF
Fr36.84807
1 Cointel（COLS） to SBD
$0.2095432
1 Cointel（COLS） to SCR
0.353477
1 Cointel（COLS） to SRD
$1.0103339
1 Cointel（COLS） to SVC
$0.2220039
1 Cointel（COLS） to SZL
L0.4401933
1 Cointel（COLS） to TMT
m0.0892593
1 Cointel（COLS） to TND
د.ت0.07458619
1 Cointel（COLS） to TTD
$0.1724154
1 Cointel（COLS） to UGX
Sh88.29296
1 Cointel（COLS） to XAF
Fr14.34252
1 Cointel（COLS） to XCD
$0.068661
1 Cointel（COLS） to XOF
Fr14.34252
1 Cointel（COLS） to XPF
Fr2.59386
1 Cointel（COLS） to BWP
P0.3626318
1 Cointel（COLS） to BZD
$0.05086
1 Cointel（COLS） to CVE
$2.4138156
1 Cointel（COLS） to DJF
Fr4.50111
1 Cointel（COLS） to DOP
$1.62752
1 Cointel（COLS） to DZD
د.ج3.3097145
1 Cointel（COLS） to FJD
$0.0577261
1 Cointel（COLS） to GNF
Fr221.11385
1 Cointel（COLS） to GTQ
Q0.1945395
1 Cointel（COLS） to GYD
$5.3143614
1 Cointel（COLS） to ISK
kr3.10246

Cointel资源

要更深入地了解 Cointel，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Cointel网站
区块查询

人们还问：关于Cointel的其他问题

Cointel（COLS）今日价格是多少？
COLS 实时价格为 0.02543 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 COLS 兑 USD 的价格是多少？
当前 COLS 兑 USD 的价格为 $ 0.02543。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Cointel 的市值是多少？
COLS 的市值为 $ 14.40M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
COLS 的流通供应量是多少？
COLS 的流通供应量为 566.35M USD
COLS 的历史最高价（ATH）是多少？
COLS 的历史最高价是 0.041637001905749906 USD
COLS 的历史最低价（ATL）是多少？
COLS 的历史最低价是 0.02382642964189814 USD
COLS 的交易量是多少？
COLS 的 24 小时实时交易量为 $ 536.12K USD
COLS 今年会涨吗？
COLS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 COLS 价格预测 获取更深入的分析。
Cointel（COLS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

