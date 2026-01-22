Clippy 今日价格

Clippy (CLIPPY) 今日实时价格为 $ 0.001266，过去 24 小时内变化了 153.40%。当前 CLIPPY 兑 USD 的汇率为 $ 0.001266 每 CLIPPY。

Clippy 目前市值在 $ 0.00 排名第 #3786，流通供应量为 0.00 CLIPPY。过去 24 小时内，CLIPPY 的交易价格在 $ 0.0005（低点）和 $ 0.001793（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.002493578943262639，而历史最低价为 $ 0.00005534295151714。

短期表现方面，CLIPPY 在过去一小时内波动了 +0.15%，过去7 天内波动了 +153.20%。过去一天，总交易量达到 $ 23.36K。

Clippy（CLIPPY）市场信息

排名 No.3786 市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 成交量（24H） $ 23.36K$ 23.36K $ 23.36K 完全稀释市值 $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M 流通量 0.00 0.00 0.00 最大供应量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 总供应量 999,999,890 999,999,890 999,999,890 流通率 0.00% 所属公链 SOL

