Camp Network（CAMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01491 $ 0.01491 $ 0.01491 24H最低价 $ 0.01564 $ 0.01564 $ 0.01564 24H最高价 24H最低价 $ 0.01491$ 0.01491 $ 0.01491 24H最高价 $ 0.01564$ 0.01564 $ 0.01564 历史最高 ---- -- 最低价 ---- -- 涨跌幅（1H） +1.99% 涨跌幅（1D） +0.13% 漲跌幅（7D） -16.15% 漲跌幅（7D） -16.15%

Camp Network（CAMP）当前实时价格为 $ 0.01532。过去 24 小时内，CAMP 的交易价格在 $ 0.01491 至 $ 0.01564 之间波动，市场活跃度显著。CAMP 的历史最高价为 --，历史最低价为 --。

从短期表现来看，CAMP 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.99%，过去 24 小时内变动为 +0.13%，过去 7 天内累计变动为 -16.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Camp Network（CAMP）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 289.95K$ 289.95K $ 289.95K 完全稀释市值 $ 153.20M$ 153.20M $ 153.20M 流通量 ---- -- 总供应量 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 所属公链 ETH

Camp Network 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 289.95K。CAMP 的流通量为 --，总供应量是 10000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 153.20M。