Camp Network 是自主 IP 层——首个专门构建的 Layer 1 区块链，旨在原生支持协议层级的溯源、可编程许可和代理变现。随着生成式人工智能 (Generic AI) 变革创造力，Camp 提供了基础设施，用于在 PvP 和 AI 原生消费场景中注册、许可和变现链上知识产权。Camp 默认使内容可编程、可执行且可变现——从而解决了人工智能与 IP 交叉领域的基础设施缺口。