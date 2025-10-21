Ibiza Final Boss（BOSS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.000363 24H最低价 $ 0.0005003 24H最高价 历史最高 $ 0.04818861394228114 最低价 $ 0.000170877417044728 涨跌幅（1H） -4.37% 涨跌幅（1D） +6.76% 漲跌幅（7D） -14.42%

Ibiza Final Boss（BOSS）当前实时价格为 $ 0.000412。过去 24 小时内，BOSS 的交易价格在 $ 0.000363 至 $ 0.0005003 之间波动，市场活跃度显著。BOSS 的历史最高价为 $ 0.04818861394228114，历史最低价为 $ 0.000170877417044728。

从短期表现来看，BOSS 在过去 1 小时内的价格变动为 -4.37%，过去 24 小时内变动为 +6.76%，过去 7 天内累计变动为 -14.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ibiza Final Boss（BOSS）市场信息

排名 No.2662 市值 $ 383.30K 成交量（24H） $ 57.66K 完全稀释市值 $ 383.32K 流通量 930.35M 最大供应量 930,382,708.578407 总供应量 930,351,897.940419 流通率 99.99% 所属公链 SOL

Ibiza Final Boss 的当前市值为 $ 383.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.66K。BOSS 的流通量为 930.35M，总供应量是 930351897.940419，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 383.32K。