Micron Technology（MUON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 218.46 $ 218.46 $ 218.46 24H最低价 $ 226.78 $ 226.78 $ 226.78 24H最高价 24H最低价 $ 218.46$ 218.46 $ 218.46 24H最高价 $ 226.78$ 226.78 $ 226.78 历史最高 $ 220.83333709320013$ 220.83333709320013 $ 220.83333709320013 最低价 $ 117.45321659889592$ 117.45321659889592 $ 117.45321659889592 涨跌幅（1H） -0.11% 涨跌幅（1D） +2.38% 漲跌幅（7D） +10.23% 漲跌幅（7D） +10.23%

Micron Technology（MUON）当前实时价格为 $ 224.17。过去 24 小时内，MUON 的交易价格在 $ 218.46 至 $ 226.78 之间波动，市场活跃度显著。MUON 的历史最高价为 $ 220.83333709320013，历史最低价为 $ 117.45321659889592。

从短期表现来看，MUON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.11%，过去 24 小时内变动为 +2.38%，过去 7 天内累计变动为 +10.23%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Micron Technology（MUON）市场信息

排名 No.1940 市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 成交量（24H） $ 54.65K$ 54.65K $ 54.65K 完全稀释市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 流通量 7.32K 7.32K 7.32K 总供应量 7,320.04223083 7,320.04223083 7,320.04223083 所属公链 ETH

Micron Technology 的当前市值为 $ 1.64M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 54.65K。MUON 的流通量为 7.32K，总供应量是 7320.04223083，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.64M。