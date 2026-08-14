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The White Whale 当前实时价格为 0.001157 USD。WHITEWHALE 市值为 1,156,794.722746 USD。追踪Malaysia的 WHITEWHALE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！The White Whale 当前实时价格为 0.001157 USD。WHITEWHALE 市值为 1,156,794.722746 USD。追踪Malaysia的 WHITEWHALE 兑 USD 实时价格更新、实时图表、市值、24 小时交易量等更多信息！

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The White Whale实时价格 (WHITEWHALE)

1 WHITEWHALE 兑换为 USD 的实时价格：

$0.001157
$0.001157$0.001157
-2.69%1D
USD
The White Whale (WHITEWHALE) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2026-08-14 07:53:57 (UTC+8)

The White Whale 今日价格

The White Whale (WHITEWHALE) 今日实时价格为 $ 0.001157，过去 24 小时内变化了 2.69%。当前 WHITEWHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0.001157 每 WHITEWHALE。

The White Whale 目前市值在 $ 1.16M 排名第 #1370，流通供应量为 999.82M WHITEWHALE。过去 24 小时内，WHITEWHALE 的交易价格在 $ 0.001131（低点）和 $ 0.001205（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1996699322443701，而历史最低价为 $ 0.00000324882522813

短期表现方面，WHITEWHALE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -2.29%。过去一天，总交易量达到 $ 3.27K

The White Whale（WHITEWHALE）市场信息

No.1370

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

$ 3.27K
$ 3.27K$ 3.27K

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

999.82M
999.82M 999.82M

999,822,578
999,822,578 999,822,578

999,822,578
999,822,578 999,822,578

100.00%

SOL

The White Whale 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.27K。WHITEWHALE 的流通量为 999.82M，总供应量是 999822578，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M

The White Whale 价格历史 USD

24 小时价格变化区间：
$ 0.001131
$ 0.001131$ 0.001131
24H最低价
$ 0.001205
$ 0.001205$ 0.001205
24H最高价

$ 0.001131
$ 0.001131$ 0.001131

$ 0.001205
$ 0.001205$ 0.001205

$ 0.1996699322443701
$ 0.1996699322443701$ 0.1996699322443701

$ 0.00000324882522813
$ 0.00000324882522813$ 0.00000324882522813

0.00%

-2.69%

-2.29%

-2.29%

The White Whale（WHITEWHALE）价格历史 USD

跟踪 The White Whale 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00003198-2.69%
30天$ -0.0012-50.92%
60天$ -0.00233-66.82%
90天$ -0.004943-81.04%
The White Whale 今日价格变化

今天，WHITEWHALE 记录了 $ -0.00003198 (-2.69%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

The White Whale 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.0012 (-50.92%)，显示了该代币在短期内的表现。

The White Whale 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，WHITEWHALE 的变化为 $ -0.00233 (-66.82%)，从而更广泛地了解其表现。

The White Whale 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.004943 (-81.04%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 The White Whale（WHITEWHALE）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 The White Whale 价格历史页面

The White Whale 分析

本分析利用人工智能模型评估 The White Whale 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。

The White Whale 今日市场趋势：看涨还是看跌？

当前 WHITEWHALE 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 35% | 看跌 65%;

指标维度模型结论占比/阈值小白解读
KDJ死叉K < D短线动能降温，温度下降。
StochRSI< 20超卖区短线跌速过快，注意反弹机会。
MACD死叉DIF < DEA空头动能抬头。
枢纽点S2 ≤ 现价 < S1位于 S2‑S1 间低于中枢，进入低价区。
BOLL (20,2)价格 < 下轨触及或突破下轨进入“便宜”区，波动放大。
RSI (14)超卖< 30跌得稍快，短线可能反弹。
MA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。
EMA 组7 买 0 中立 0 卖≥ 80% 买入均线全面顺排，短期显著高于长期。

**市场结构** WHITEWHALE_USDT 4h 现价 0.001686 USDT 位于中枢 0.001795 下方 6.07%，处于枢纽体系下半区。MA 组与 EMA 组均录得 7 项买入信号，价格运行于均线系统上方但尚未触及中枢阻力。 **动能状态** MACD 呈现死叉形态，快线下穿慢线。RSI 处于超卖区间，短期回调动能已充分释放。多周期均线保持多头排列，慢速指标与快速指标出现方向性分化。

本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。

哪些因素影响 The White Whale 的价格？

WHITEWHALE代币的价格受以下因素影响：市场情绪与整体加密货币趋势、交易量与流动性、代币经济模型与供应机制、项目开发动态、社区参与度、交易所上币情况、大户持仓动向、监管消息、比特币/以太坊的相关性、DeFi板块的表现、合作伙伴关系公告，以及影响风险资产的更广泛经济因素。

为什么人们想知道 The White Whale 今天的价格？

人们希望了解今日的WHITEWHALE价格，主要有以下几个原因：做出明智的交易决策、进行投资组合管理、把握买卖时机、跟踪投资表现，以及及时掌握市场趋势。实时报价有助于评估市场波动性，以及潜在的盈利或亏损情况。

The White Whale 的价格预测

The White Whale（WHITEWHALE）2030 年价格预测（4 年后）
根据上述价格预测模型，WHITEWHALE 在 2030 年的目标价格为 $ --，预计增长率为 0.00%
The White Whale (WHITEWHALE) 2040 年价格预测（ 14 年后）

在 2040 年，The White Whale 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --

MEXC 工具
用户可以使用 MEXC 的价格预测工具和 AI 市场洞察，获取实时情景预测和更个性化的分析。
免责声明：这些情景仅供参考；加密货币波动较大——请在做出决策前自行研究 (DYOR)。
想知道 The White Whale 在 2026–2027 年的价格会达到多少？点击 The White Whale 价格预测，访问我们的价格预测页面，查看 WHITEWHALE 2026–2027 年价格的预测。

如何在Malaysia购买和投资 The White Whale

准备好开始使用 The White Whale 了吗？在 MEXC 购买 WHITEWHALE 快捷方便，新手也能轻松上手。首次购买后即可立即开始交易。欲了解更多信息，请查看我们关于如何购买 The White Whale 的完整指南。以下是 5 步快速概览，助您开启 The White Whale (WHITEWHALE) 购买之旅。

步骤一

注册账户并完成 KYC

在 MEXC 上注册账户并完成身份认证（KYC）。您可以通过 MEXC 官方网站或 MEXC App 使用手机号码或电子邮件注册。
步骤二

向钱包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基础。您可以通过银行转账、OTC 或 P2P 交易购买 USDT、USDC 或 USDE。
步骤三

进入现货交易

在 MEXC 官网，点击顶部导航栏的【现货交易】，并搜索您想要的代币。
步骤四

选择代币

MEXC 提供超过 -- 种代币供您选择。您可以轻松购买比特币、以太坊和各种热门代币。
步骤五

完成购买

输入您想购买的代币数量或等值的当地货币金额。点击【买入】，The White Whale 将立即存入您的钱包。
The White Whale (WHITEWHALE) 购买教程

The White Whale 能做什么？

拥有 The White Whale 可以让您在购买和持有方面拥有更多选择。您可以在数百个市场交易 BTC，通过灵活的质押和储蓄产品赚取被动收益，或利用专业的交易工具来增值您的资产。无论您是新手还是经验丰富的专业投资者，MEXC 都能让您轻松最大化您的加密货币潜力。以下是充分利用比特币代币的四种最佳方式。

  • 现货交易

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    用超低手续费交易 2,800 多种 代币。

    合约交易

    合约交易

    高达 500 倍 杠杆和深度流动性，助您灵活交易。

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    质押代币，赚取丰厚的空投奖励。

    MEXC 盘前交易

    MEXC 盘前交易

    在新代币正式上线前，抢先买卖。

在 MEXC 上以极低的费用进行交易

在 MEXC 上购买 The White Whale (WHITEWHALE) 意味着您的资金更物有所值。作为市场上费用最低的加密货币平台之一，MEXC 可以帮助您从首次交易开始就降低成本。

现货交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
吃单方 (Taker)
合约交易手续费：
--
挂单方 (Maker)
--
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除了这些极低的手续费，您还可以通过 MEXC 的“零费率狂欢”活动，完全免手续费地交易精选现货代币！

什么是The White Whale (WHITEWHALE)

The White Whale是 Solana 上的一款表情币，以“白鲸”为象征，代表一头经受住了时间考验和加密市场洗礼的鲸鱼。

The White Whale资源

要更深入地了解 The White Whale，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方The White Whale网站
区块查询

类别 :

Base EcosystemBase MemeMeme

人们还问：关于The White Whale的其他问题

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The White Whale（WHITEWHALE）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
02-11 14:20:00行业动态
过去24小时CEX净流出5.94万枚ETH
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探索有关 The White Whale 的更多信息

WHITEWHALEUSDT（合约交易）

使用杠杆做多或做空 WHITEWHALE。在 MEXC 上探索 WHITEWHALEUSDT 合约交易，把握市场波动机会。

在 MEXC 上交易 The White Whale (WHITEWHALE) 市场

探索现货和合约市场，查看 The White Whale 的实时价格、交易量，并直接进行交易。

交易对
价格
24 小时涨跌幅
24 小时交易量
WHITEWHALE/USDT
$0.001157
$0.001157$0.001157
-2.69%
2.77M (USDT)

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TOFU Story

TOFU Story

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$0.3675$0.3675

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