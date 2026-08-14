The White Whale 今日价格

The White Whale (WHITEWHALE) 今日实时价格为 $ 0.001157，过去 24 小时内变化了 2.69%。当前 WHITEWHALE 兑 USD 的汇率为 $ 0.001157 每 WHITEWHALE。

The White Whale 目前市值在 $ 1.16M 排名第 #1370，流通供应量为 999.82M WHITEWHALE。过去 24 小时内，WHITEWHALE 的交易价格在 $ 0.001131（低点）和 $ 0.001205（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.1996699322443701，而历史最低价为 $ 0.00000324882522813。

短期表现方面，WHITEWHALE 在过去一小时内波动了 0.00%，过去7 天内波动了 -2.29%。过去一天，总交易量达到 $ 3.27K。

The White Whale（WHITEWHALE）市场信息

排名 No.1370 市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 成交量（24H） $ 3.27K$ 3.27K $ 3.27K 完全稀释市值 $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M 流通量 999.82M 999.82M 999.82M 最大供应量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 总供应量 999,822,578 999,822,578 999,822,578 流通率 100.00% 所属公链 SOL

The White Whale 的当前市值为 $ 1.16M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.27K。WHITEWHALE 的流通量为 999.82M，总供应量是 999822578，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.16M。