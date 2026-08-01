Brevis实时价格 (BREV)
Brevis (BREV) 今日实时价格为 $ 0.06784，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 BREV 兑 USD 的汇率为 $ 0.06784 每 BREV。
Brevis 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BREV。过去 24 小时内，BREV 的交易价格在 $ 0.06723（低点）和 $ 0.06989（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。
短期表现方面，BREV 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -4.80%。过去一天，总交易量达到 $ 53.80K。
ETH
Brevis 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.80K。BREV 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.84M。
+0.22%
-0.29%
-4.80%
-4.80%
跟踪 Brevis 当天、30、60 和 90 天的价格变化：
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0001973
|-0.29%
|30天
|$ -0.00705
|-9.42%
|60天
|$ -0.01568
|-18.78%
|90天
|$ -0.04926
|-42.07%
今天，BREV 记录了 $ -0.0001973 (-0.29%) 的变化，反映了其最新的市场活动。
在过去 30 天内，价格变动了 $ -0.00705 (-9.42%)，显示了该代币在短期内的表现。
将视图扩展到 60 天，BREV 的变化为 $ -0.01568 (-18.78%)，从而更广泛地了解其表现。
从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ -0.04926 (-42.07%)，从而深入了解了代币的长期走势。
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本分析利用人工智能模型评估 Brevis 近期的价格走势、成交量动态和市场情绪。实时数据处理突显新兴趋势和潜在交易机会，助力您做出更明智、更及时的决策。
当前 BREV 市场整体情绪偏向：看跌，看涨 45% | 看跌 55%;
|指标维度
|模型结论
|占比/阈值
|小白解读
|KDJ
|死叉
|K < D
|短线动能降温，温度下降。
|StochRSI
|< 20
|超卖区
|短线跌速过快，注意反弹机会。
|MACD
|死叉
|DIF < DEA
|空头动能抬头。
|枢纽点
|S1 ≤ 现价 < 中枢
|位于 S1‑中枢间
|刚离开中枢，偏中下位置。
|BOLL (20,2)
|下轨 ≤ 价格 ≤ 中轨
|下轨与中轨间
|偏弱，但未极端。
|RSI (14)
|中性
|30‑70
|处于正常区间，仍有空间。
|MA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
|EMA 组
|7 买 0 中立 0 卖
|≥ 80% 买入
|均线全面顺排，短期显著高于长期。
BREV_USDT在4h周期运行于0.06849，处于中枢0.06858下方微幅折价区间。价格位于S1枢纽0.06776与R1阻力0.06929构成的窄幅震荡带内。均线系统呈现多头排列，短期买盘占比维持高位。结构上价格受压于中枢轴线，未有效突破关键分水岭。 MACD指标录得死叉信号，显示短期上行动能出现衰减。RSI处于中性区域，多空力量暂时平衡。KDJ与StochRSI数值指向震荡整理状态，未形成明确单边发散。波动率收敛，快慢指标出现分层，短期趋势方向不明朗。 近端上方阻力位于R1价位0.06929，距离现价约1.16%。下方第一支撑参考S1价位0.06776，距离现价约1.06%。远端参考S2价位0.06705及R2价位0.07011。当前价格夹击于S1与R1之间，需观察对中枢轴线的突破有效性。
本内容由 AI 基于历史与当前市场数据生成，仅供信息参考，不构成任何投资建议。
在 2040 年，Brevis 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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Brevis is a smart verifiable computing platform that provides the foundational infrastructure for scalable, trustless computation across blockchain, data, and AI systems. Its mission is to build the Infinite Compute Layer: an open, decentralized compute network where any program or data query that is impossible to run on-chain can be executed off-chain and verified on-chain through ZK proofs with millions times lower costs and latency.
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|时间 (UTC+8)
|类型
|资讯
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