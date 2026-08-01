Brevis 今日价格

Brevis (BREV) 今日实时价格为 $ 0.06784，过去 24 小时内变化了 0.29%。当前 BREV 兑 USD 的汇率为 $ 0.06784 每 BREV。

Brevis 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- BREV。过去 24 小时内，BREV 的交易价格在 $ 0.06723（低点）和 $ 0.06989（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，BREV 在过去一小时内波动了 +0.22%，过去7 天内波动了 -4.80%。过去一天，总交易量达到 $ 53.80K。

Brevis（BREV）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 53.80K$ 53.80K $ 53.80K 完全稀释市值 $ 67.84M$ 67.84M $ 67.84M 流通量 ---- -- 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所属公链 ETH

Brevis 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 53.80K。BREV 的流通量为 --，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 67.84M。