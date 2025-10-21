Boom（BOOM）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.019118 24H最高价 $ 0.020062 历史最高 $ 0.10212728909564246 最低价 $ 0.006827737632749464 涨跌幅（1H） -0.43% 涨跌幅（1D） +0.40% 漲跌幅（7D） -31.25%

Boom（BOOM）当前实时价格为 $ 0.019945。过去 24 小时内，BOOM 的交易价格在 $ 0.019118 至 $ 0.020062 之间波动，市场活跃度显著。BOOM 的历史最高价为 $ 0.10212728909564246，历史最低价为 $ 0.006827737632749464。

从短期表现来看，BOOM 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.43%，过去 24 小时内变动为 +0.40%，过去 7 天内累计变动为 -31.25%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Boom（BOOM）市场信息

排名 No.1443 市值 $ 4.90M 成交量（24H） $ 486.60K 完全稀释市值 $ 19.95M 流通量 245.72M 最大供应量 1,000,000,000 总供应量 999,990,072.41655 流通率 24.57% 所属公链 BSC

Boom 的当前市值为 $ 4.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 486.60K。BOOM 的流通量为 245.72M，总供应量是 999990072.41655，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 19.95M。