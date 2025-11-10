Boom 是先鋒的人工智慧資料激勵層，旨在彌合鏈下活動與鏈上經濟之間的差距。該平台由 GamerBoom 演變而來，現在不僅支援遊戲，還透過智慧、去中心化的資料基礎設施，支援社交網路、現實世界資產 (RWA) 以及網路規模的資本市場。