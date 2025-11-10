Lombard 正在构建链上比特币资本市场，以释放这一当代标志性资产的全部潜力。该公司成立于 2024 年，率先将比特币与 DeFi 整合，推出了 LBTC。LBTC 是领先的收益型比特币，由 14 家数字资产机构组成的去中心化联盟提供担保，目前已成为最大的比特币 LST。Lombard 正在开发全栈基础设施，以加速 BTC 持有者、协议和平台的链上应用，涵盖 BTC 资产、Staking SDK 和支持服务。该公司由数字资产领军企业创建和支持，其中包括顶级 DeFi 协议、机构和交易所。