Avici 今日价格

Avici (AVICI) 今日实时价格为 $ 0.4619，过去 24 小时内变化了 0.04%。当前 AVICI 兑 USD 的汇率为 $ 0.4619 每 AVICI。

Avici 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供应量为 -- AVICI。过去 24 小时内，AVICI 的交易价格在 $ 0.4569（低点）和 $ 0.495（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 --，而历史最低价为 --。

短期表现方面，AVICI 在过去一小时内波动了 -0.35%，过去7 天内波动了 -7.77%。过去一天，总交易量达到 $ 57.18K。

Avici（AVICI）市场信息

市值 ---- -- 成交量（24H） $ 57.18K$ 57.18K $ 57.18K 完全稀释市值 $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 流通量 ---- -- 总供应量 ---- -- 所属公链 SOL

Avici 的当前市值为 --, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.18K。AVICI 的流通量为 --，总供应量是 --，它的完全稀释估值 (FDV) 是 --。