AriaAI 是一项新一代游戏开发和发行实验，其灵感源自迪士尼风格的沉浸式世界和人工智能技术，并以自身 IP 相关的游戏玩法为核心进行设计。它代表着将 Web2 质量的游戏设计和发行标准带入 Web3 时代的重大飞跃。通过整合人工智能，ARIA 正在演变成一个充满活力、自适应的游戏世界——拥有智能 NPC、个性化故事叙述、人工智能生成的内容以及与玩家共同成长的动态游戏玩法。$Aria 是 Aria 的原生代币。