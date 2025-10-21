AGI Alpha（AGIALPHA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0064906 $ 0.0064906 $ 0.0064906 24H最低价 $ 0.0064906 $ 0.0064906 $ 0.0064906 24H最高价 24H最低价 $ 0.0064906$ 0.0064906 $ 0.0064906 24H最高价 $ 0.0064906$ 0.0064906 $ 0.0064906 历史最高 $ 0.049960137859604584$ 0.049960137859604584 $ 0.049960137859604584 最低价 $ 0.000577276480339268$ 0.000577276480339268 $ 0.000577276480339268 涨跌幅（1H） 0.00% 涨跌幅（1D） 0.00% 漲跌幅（7D） -1.81% 漲跌幅（7D） -1.81%

AGI Alpha（AGIALPHA）当前实时价格为 $ 0.0064906。过去 24 小时内，AGIALPHA 的交易价格在 $ 0.0064906 至 $ 0.0064906 之间波动，市场活跃度显著。AGIALPHA 的历史最高价为 $ 0.049960137859604584，历史最低价为 $ 0.000577276480339268。

从短期表现来看，AGIALPHA 在过去 1 小时内的价格变动为 0.00%，过去 24 小时内变动为 0.00%，过去 7 天内累计变动为 -1.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AGI Alpha（AGIALPHA）市场信息

排名 No.1282 市值 $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M 成交量（24H） $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 完全稀释市值 $ 6.49M$ 6.49M $ 6.49M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,996,903.81 999,996,903.81 999,996,903.81 所属公链 SOL

AGI Alpha 的当前市值为 $ 6.49M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 0.00。AGIALPHA 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999996903.81，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.49M。