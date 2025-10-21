AdEx（ADX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
24H最低价 $ 0.093
24H最高价 $ 0.1159
历史最高 $ 3.708280086517334
最低价 $ 0.034879632974
涨跌幅（1H） +1.37%
涨跌幅（1D） +1.74%
漲跌幅（7D） +10.36%

AdEx（ADX）当前实时价格为 $ 0.1107。过去 24 小时内，ADX 的交易价格在 $ 0.093 至 $ 0.1159 之间波动，市场活跃度显著。ADX 的历史最高价为 $ 3.708280086517334，历史最低价为 $ 0.034879632974。

从短期表现来看，ADX 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.37%，过去 24 小时内变动为 +1.74%，过去 7 天内累计变动为 +10.36%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AdEx（ADX）市场信息

排名 No.989 市值 $ 16.37M$ 16.37M $ 16.37M 成交量（24H） $ 7.89K$ 7.89K $ 7.89K 完全稀释市值 $ 16.61M$ 16.61M $ 16.61M 流通量 147.90M 147.90M 147.90M 最大供应量 150,000,000 150,000,000 150,000,000 总供应量 150,000,000 150,000,000 150,000,000 流通率 98.60% 所属公链 ETH

AdEx 的当前市值为 $ 16.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 7.89K。ADX 的流通量为 147.90M，总供应量是 150000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.61M。