AURA 是您的专属 AI 代理，让您在 Web3 领域保持领先地位变得前所未有的轻松。它会密切关注市场动态，推荐投资机会，并根据您的链上活动和风险状况，为您执行操作。无论是寻找最佳借贷协议、领取空投、铸造 NFT，还是最大化您的 DeFi 收益，AURA 都能为您分担重任。AURA 的 AI 代理框架还可以为 Web3 应用和钱包提供个性化策略和自动化功能，进一步提升用户体验。