Abbott 当前实时价格为 127.59 USD。跟踪 ABTON 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 ABTON 价格趋势。

Abbott 图标

Abbott实时价格 (ABTON)

1 ABTON 兑换为 USD 的实时价格：

$127.59
$127.59$127.59
-0.11%1D
USD
Abbott (ABTON) 实时价格图表
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:32 (UTC+8)

Abbott（ABTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 127.48
$ 127.48$ 127.48
24H最低价
$ 128.25
$ 128.25$ 128.25
24H最高价

$ 127.48
$ 127.48$ 127.48

$ 128.25
$ 128.25$ 128.25

$ 235.31115975890665
$ 235.31115975890665$ 235.31115975890665

$ 126.36865484533693
$ 126.36865484533693$ 126.36865484533693

-0.16%

-0.11%

-1.17%

-1.17%

Abbott（ABTON）当前实时价格为 $ 127.59。过去 24 小时内，ABTON 的交易价格在 $ 127.48$ 128.25 之间波动，市场活跃度显著。ABTON 的历史最高价为 $ 235.31115975890665，历史最低价为 $ 126.36865484533693

从短期表现来看，ABTON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.16%，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -1.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Abbott（ABTON）市场信息

No.1918

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

$ 52.10K
$ 52.10K$ 52.10K

$ 1.69M
$ 1.69M$ 1.69M

13.25K
13.25K 13.25K

13,250.81375373
13,250.81375373 13,250.81375373

ETH

Abbott 的当前市值为 $ 1.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.10K。ABTON 的流通量为 13.25K，总供应量是 13250.81375373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.69M

Abbott（ABTON）价格历史 USD

跟踪 Abbott 当天、30、60 和 90 天的价格变化：

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.1405-0.11%
30天$ -5.81-4.36%
60天$ +27.59+27.59%
90天$ +27.59+27.59%
Abbott 今日价格变化

今天，ABTON 记录了 $ -0.1405 (-0.11%) 的变化，反映了其最新的市场活动。

Abbott 30 天价格变化

在过去 30 天内，价格变动了 $ -5.81 (-4.36%)，显示了该代币在短期内的表现。

Abbott 60 天价格变化

将视图扩展到 60 天，ABTON 的变化为 $ +27.59 (+27.59%)，从而更广泛地了解其表现。

Abbott 90 天价格变化

从 90 天的趋势来看，价格变动了 $ +27.59 (+27.59%)，从而深入了解了代币的长期走势。

想解锁 Abbott（ABTON）的全部历史价格和价格走势吗？

立即查看 Abbott 价格历史页面

什么是Abbott (ABTON)

Ondo 是一家区块链技术公司。其使命是通过构建将金融市场链上的平台、资产和基础设施，加速向开放经济的转型。

Abbott在 MEXC 已上线，为您提供直接在我们平台上购买、持有、转让和质押代币的便利。无论您是经验丰富的投资者还是加密货币世界的新手，MEXC 都提供用户友好的界面和各种工具来有效管理您的 Abbott 投资。有关该代币的更多详细信息，我们邀请您访问我们的数字资产介绍页面。

此外，您还可以：
- 检查 ABTON 质押可用性，了解如何通过持有的资产赚取奖励。
- 在我们的博客上阅读有关 Abbott 的评论和分析报告，以了解最新的市场趋势和专家见解。

我们全面的资源旨在让您的 Abbott 购买体验顺畅且信息丰富，确保您拥有自信投资所需的所有工具和知识。

Abbott 价格预测 (USD)

Abbott（ABTON）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 Abbott（ABTON）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 Abbott 的长期和短期价格预测。

现在就查看 Abbott 价格预测

Abbott（ABTON）代币经济

了解 Abbott（ABTON）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 ABTON 代币的完整经济学

如何购买Abbott (ABTON)

正在寻找如何购买 Abbott？该过程简单且不麻烦！您可以按照我们的如何购买的分步指南轻松在 MEXC 上购买Abbott。我们为您提供详细的说明和视频教程，演示如何在 MEXC 上注册并使用各种可用的便捷支付选项。

ABTON 兑换为当地货币

1 Abbott（ABTON） to VND
3,357,530.85
1 Abbott（ABTON） to AUD
A$193.9368
1 Abbott（ABTON） to GBP
95.6925
1 Abbott（ABTON） to EUR
108.4515
1 Abbott（ABTON） to USD
$127.59
1 Abbott（ABTON） to MYR
RM538.4298
1 Abbott（ABTON） to TRY
5,360.0559
1 Abbott（ABTON） to JPY
¥19,521.27
1 Abbott（ABTON） to ARS
ARS$189,865.4031
1 Abbott（ABTON） to RUB
10,154.8881
1 Abbott（ABTON） to INR
11,206.2297
1 Abbott（ABTON） to IDR
Rp2,126,499.1494
1 Abbott（ABTON） to PHP
7,492.0848
1 Abbott（ABTON） to EGP
￡E.6,059.2491
1 Abbott（ABTON） to BRL
R$686.4342
1 Abbott（ABTON） to CAD
C$177.3501
1 Abbott（ABTON） to BDT
15,610.6365
1 Abbott（ABTON） to NGN
185,990.4948
1 Abbott（ABTON） to COP
$494,533.7364
1 Abbott（ABTON） to ZAR
R.2,191.9962
1 Abbott（ABTON） to UAH
5,357.5041
1 Abbott（ABTON） to TZS
T.Sh.315,036.2967
1 Abbott（ABTON） to VES
Bs27,049.08
1 Abbott（ABTON） to CLP
$120,317.37
1 Abbott（ABTON） to PKR
Rs36,092.6592
1 Abbott（ABTON） to KZT
68,596.2117
1 Abbott（ABTON） to THB
฿4,163.2617
1 Abbott（ABTON） to TWD
NT$3,934.8756
1 Abbott（ABTON） to AED
د.إ468.2553
1 Abbott（ABTON） to CHF
Fr100.7961
1 Abbott（ABTON） to HKD
HK$990.0984
1 Abbott（ABTON） to AMD
֏48,735.5523
1 Abbott（ABTON） to MAD
.د.م1,175.1039
1 Abbott（ABTON） to MXN
$2,347.656
1 Abbott（ABTON） to SAR
ريال478.4625
1 Abbott（ABTON） to ETB
Br19,502.1315
1 Abbott（ABTON） to KES
KSh16,432.3161
1 Abbott（ABTON） to JOD
د.أ90.46131
1 Abbott（ABTON） to PLN
464.4276
1 Abbott（ABTON） to RON
лв557.5683
1 Abbott（ABTON） to SEK
kr1,196.7942
1 Abbott（ABTON） to BGN
лв214.3512
1 Abbott（ABTON） to HUF
Ft42,786.0306
1 Abbott（ABTON） to CZK
2,665.3551
1 Abbott（ABTON） to KWD
د.ك39.04254
1 Abbott（ABTON） to ILS
418.4952
1 Abbott（ABTON） to BOB
Bs879.0951
1 Abbott（ABTON） to AZN
216.903
1 Abbott（ABTON） to TJS
SM1,187.8629
1 Abbott（ABTON） to GEL
345.7689
1 Abbott（ABTON） to AOA
Kz116,733.3669
1 Abbott（ABTON） to BHD
.د.ب47.97384
1 Abbott（ABTON） to BMD
$127.59
1 Abbott（ABTON） to DKK
kr819.1278
1 Abbott（ABTON） to HNL
L3,346.6857
1 Abbott（ABTON） to MUR
5,807.8968
1 Abbott（ABTON） to NAD
$2,209.8588
1 Abbott（ABTON） to NOK
kr1,274.6241
1 Abbott（ABTON） to NZD
$220.7307
1 Abbott（ABTON） to PAB
B/.127.59
1 Abbott（ABTON） to PGK
K543.5334
1 Abbott（ABTON） to QAR
ر.ق464.4276
1 Abbott（ABTON） to RSD
дин.12,862.3479
1 Abbott（ABTON） to UZS
soʻm1,537,228.5621
1 Abbott（ABTON） to ALL
L10,601.4531
1 Abbott（ABTON） to ANG
ƒ228.3861
1 Abbott（ABTON） to AWG
ƒ228.3861
1 Abbott（ABTON） to BBD
$255.18
1 Abbott（ABTON） to BAM
KM214.3512
1 Abbott（ABTON） to BIF
Fr375,242.19
1 Abbott（ABTON） to BND
$164.5911
1 Abbott（ABTON） to BSD
$127.59
1 Abbott（ABTON） to JMD
$20,429.7108
1 Abbott（ABTON） to KHR
512,409.0954
1 Abbott（ABTON） to KMF
Fr54,098.16
1 Abbott（ABTON） to LAK
2,773,695.5967
1 Abbott（ABTON） to LKR
රු38,686.5639
1 Abbott（ABTON） to MDL
L2,180.5131
1 Abbott（ABTON） to MGA
Ar574,729.155
1 Abbott（ABTON） to MOP
P1,019.4441
1 Abbott（ABTON） to MVR
1,952.127
1 Abbott（ABTON） to MWK
MK220,743.459
1 Abbott（ABTON） to MZN
MT8,153.001
1 Abbott（ABTON） to NPR
रु17,886.8421
1 Abbott（ABTON） to PYG
898,488.78
1 Abbott（ABTON） to RWF
Fr184,877.91
1 Abbott（ABTON） to SBD
$1,051.3416
1 Abbott（ABTON） to SCR
1,768.3974
1 Abbott（ABTON） to SRD
$5,069.1507
1 Abbott（ABTON） to SVC
$1,113.8607
1 Abbott（ABTON） to SZL
L2,209.8588
1 Abbott（ABTON） to TMT
m447.8409
1 Abbott（ABTON） to TND
د.ت374.34906
1 Abbott（ABTON） to TTD
$863.7843
1 Abbott（ABTON） to UGX
Sh442,992.48
1 Abbott（ABTON） to XAF
Fr71,960.76
1 Abbott（ABTON） to XCD
$344.493
1 Abbott（ABTON） to XOF
Fr71,960.76
1 Abbott（ABTON） to XPF
Fr13,014.18
1 Abbott（ABTON） to BWP
P1,818.1575
1 Abbott（ABTON） to BZD
$255.18
1 Abbott（ABTON） to CVE
$12,096.8079
1 Abbott（ABTON） to DJF
Fr22,583.43
1 Abbott（ABTON） to DOP
$8,161.9323
1 Abbott（ABTON） to DZD
د.ج16,604.5626
1 Abbott（ABTON） to FJD
$289.6293
1 Abbott（ABTON） to GNF
Fr1,109,395.05
1 Abbott（ABTON） to GTQ
Q974.7876
1 Abbott（ABTON） to GYD
$26,652.2751
1 Abbott（ABTON） to ISK
kr15,565.98

要更深入地了解 Abbott，请考虑探索其他资源，例如白皮书、官方网站和其他发布信息：

官方Abbott网站
区块查询

人们还问：关于Abbott的其他问题

Abbott（ABTON）今日价格是多少？
ABTON 实时价格为 127.59 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 ABTON 兑 USD 的价格是多少？
当前 ABTON 兑 USD 的价格为 $ 127.59。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
Abbott 的市值是多少？
ABTON 的市值为 $ 1.69M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
ABTON 的流通供应量是多少？
ABTON 的流通供应量为 13.25K USD
ABTON 的历史最高价（ATH）是多少？
ABTON 的历史最高价是 235.31115975890665 USD
ABTON 的历史最低价（ATL）是多少？
ABTON 的历史最低价是 126.36865484533693 USD
ABTON 的交易量是多少？
ABTON 的 24 小时实时交易量为 $ 52.10K USD
ABTON 今年会涨吗？
ABTON 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 ABTON 价格预测 获取更深入的分析。
页面数据最近更新时间：2025-10-27 06:48:32 (UTC+8)

Abbott（ABTON）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

加密货币的周末回响：2025年10月18日比特币反弹、稳定币新规与亚洲DeFi热潮

October 21, 2025

2025 年第三季度 MX Token 回购与销毁

October 16, 2025

主权国家发行数字货币：区块链正在改变金融版图

October 9, 2025
免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ABTON 兑 USD 计算器

数量

ABTON
ABTON
USD
USD

1 ABTON = 127.59 USD

交易 ABTON

ABTON/USDT
$127.59
$127.59$127.59
-0.13%

今天就加入MEXC

现货挂单费率--，吃单费率--
合约挂单费率--，吃单费率--

