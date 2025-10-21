Abbott（ABTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 127.48 $ 127.48 $ 127.48 24H最低价 $ 128.25 $ 128.25 $ 128.25 24H最高价 24H最低价 $ 127.48$ 127.48 $ 127.48 24H最高价 $ 128.25$ 128.25 $ 128.25 历史最高 $ 235.31115975890665$ 235.31115975890665 $ 235.31115975890665 最低价 $ 126.36865484533693$ 126.36865484533693 $ 126.36865484533693 涨跌幅（1H） -0.16% 涨跌幅（1D） -0.11% 漲跌幅（7D） -1.17% 漲跌幅（7D） -1.17%

Abbott（ABTON）当前实时价格为 $ 127.59。过去 24 小时内，ABTON 的交易价格在 $ 127.48 至 $ 128.25 之间波动，市场活跃度显著。ABTON 的历史最高价为 $ 235.31115975890665，历史最低价为 $ 126.36865484533693。

从短期表现来看，ABTON 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.16%，过去 24 小时内变动为 -0.11%，过去 7 天内累计变动为 -1.17%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Abbott（ABTON）市场信息

排名 No.1918 市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 成交量（24H） $ 52.10K$ 52.10K $ 52.10K 完全稀释市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 流通量 13.25K 13.25K 13.25K 总供应量 13,250.81375373 13,250.81375373 13,250.81375373 所属公链 ETH

Abbott 的当前市值为 $ 1.69M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 52.10K。ABTON 的流通量为 13.25K，总供应量是 13250.81375373，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.69M。