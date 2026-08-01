2016 今日价格

2016 (2016) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.23%。当前 2016 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 2016。

2016 目前市值在 $ 11,978.59 排名第 #-，流通供应量为 999.10M 2016。过去 24 小时内，2016 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00457346，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，2016 在过去一小时内波动了 -0.21%，过去7 天内波动了 +2.18%。过去一天，总交易量达到 --。

2016（2016）市场信息

市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.98K$ 11.98K $ 11.98K 流通量 999.10M 999.10M 999.10M 总供应量 999,099,023.958723 999,099,023.958723 999,099,023.958723

2016 的当前市值为 $ 11.98K, 它过去 24 小时的交易量为 --。2016 的流通量为 999.10M，总供应量是 999099023.958723，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.98K。