19 今日价格

19 (19) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.01%。当前 19 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 19。

19 目前市值在 $ 44,996 排名第 #-，流通供应量为 999.44M 19。过去 24 小时内，19 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，19 在过去一小时内波动了 -0.86%，过去7 天内波动了 +72.24%。过去一天，总交易量达到 --。

19（19）市场信息

市值 $ 45.00K$ 45.00K $ 45.00K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 45.00K$ 45.00K $ 45.00K 流通量 999.44M 999.44M 999.44M 总供应量 999,437,525.475648 999,437,525.475648 999,437,525.475648

19 的当前市值为 $ 45.00K, 它过去 24 小时的交易量为 --。19 的流通量为 999.44M，总供应量是 999437525.475648，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 45.00K。