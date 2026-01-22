Ucan fix life in1day 今日价格

Ucan fix life in1day (1) 今日实时价格为 $ 0.003997，过去 24 小时内变化了 46.90%。当前 1 兑 USD 的汇率为 $ 0.003997 每 1。

Ucan fix life in1day 目前市值在 $ 4.00M 排名第 #1293，流通供应量为 1.00B 1。过去 24 小时内，1 的交易价格在 $ 0.003655（低点）和 $ 0.009405（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.017344509630410575，而历史最低价为 $ 0.001408711790331318。

短期表现方面，1 在过去一小时内波动了 -4.84%，过去7 天内波动了 +33.23%。过去一天，总交易量达到 $ 73.88K。

Ucan fix life in1day（1）市场信息

排名 No.1293 市值 $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M 成交量（24H） $ 73.88K$ 73.88K $ 73.88K 完全稀释市值 $ 4.00M$ 4.00M $ 4.00M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 最大供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 总供应量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 流通率 100.00% 所属公链 BSC

Ucan fix life in1day 的当前市值为 $ 4.00M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 73.88K。1 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.00M。