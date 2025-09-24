零门槛、零滑点！如何使用MEXC轻松交易美股？

近期，AI 概念股暴涨、科技巨头股价频频创下新高，美股市场再次吸引了全球投资者的关注。然而，对于大部分加密用户而言，直接进入传统美股市场的复杂手续仍然令人望而却步。 面对这一市场需求，MEXC 适时推出美股永续合约，以低门槛和熟悉的交易页面，让加密用户能够轻松参与美股投资，享受全球顶级股票的红利。 MEXC美股合约的差异化定位 MEXC 美股永续合约凭借以下核心优势，构建了独特的差异化竞争力： 1近期，AI 概念股暴涨、科技巨头股价频频创下新高，美股市场再次吸引了全球投资者的关注。然而，对于大部分加密用户而言，直接进入传统美股市场的复杂手续仍然令人望而却步。 面对这一市场需求，MEXC 适时推出美股永续合约，以低门槛和熟悉的交易页面，让加密用户能够轻松参与美股投资，享受全球顶级股票的红利。 MEXC美股合约的差异化定位 MEXC 美股永续合约凭借以下核心优势，构建了独特的差异化竞争力： 1
近期，AI 概念股暴涨、科技巨头股价频频创下新高，美股市场再次吸引了全球投资者的关注。然而，对于大部分加密用户而言，直接进入传统美股市场的复杂手续仍然令人望而却步。

面对这一市场需求，MEXC 适时推出美股永续合约，以低门槛和熟悉的交易页面，让加密用户能够轻松参与美股投资，享受全球顶级股票的红利。

MEXC美股合约的差异化定位


MEXC 美股永续合约凭借以下核心优势，构建了独特的差异化竞争力：

1）低门槛优势

MEXC 美股合约最显著的优势之一，是其极低的交易门槛。

低门槛，USDT 直接交易：相比于通过海外券商或美股代币，MEXC 美股合约的进入门槛非常低。用户无需开立美股账户或进行繁琐的跨境资金转账，只要在平台持有 USDT 即可直接交易，极大地方便了纯加密用户参与美股市场。另外，MEXC 沿用了与常规加密永续合约几乎一致的交易页面和操作逻辑，老用户上手毫无障碍，新手也能快速适应，大大降低了学习成本。并且 MEXC 美股合约手续费也与其他合约手续费一致，为 Maker 0.01% 和 Taker 0.04% 。

2）公允透明的交易环境

MEXC 美股合约交易时间安排，旨在为用户提供一个公平、透明且安全的交易环境。

同步美股交易时间，规避离线波动风险：MEXC 美股合约设计的一大亮点是交易时间与美股市场同步。这意味着美股盘前盘后阶段合约将暂停撮合，新订单无法下达，允许撤单或追加保证金。如此机制有效避免了美股闭市期间出现的剧烈滑点，保护用户利益。7×24 小时不间断交易模式虽方便，但在美股闭市时段需靠内部做市维持价格，潜在滑点和流动性不足隐忧更大。因此，MEXC 选择与美股同步，降低非交易时段的不确定性。

3）灵活的杠杆与多空机制

与传统美股现货交易不同，MEXC 美股永续合约提供最高 10 倍杠杆的多空双向交易功能。

10倍杠杆双向交易，体验贴近币圈：MEXC 美股合约提供最高 10 倍杠杆，用户既可以做多看涨，也能做空获利于股价下跌行情，这一点打破了传统券商只能做多（或做空受限）的局限。虽然 10 倍杠杆相对币圈动辄百倍的合约并不算高，但考虑美股波动率较低，这一倍数已足够放大盈利空间，而且能降低用户过度杠杆的爆仓风险。

4）全球领先的交易深度与安全风险管理

“0滑点”级交易体验，流动性第一。MEXC在衍生品市场具备一贯的深度优势，也为美股合约提供了充足的做市支持，做到近乎“0 滑点”成交。这种流动性保障使得交易体验更加顺畅，可有效避免“小交易对、深度不足”导致的价格剧烈波动。根据7月23日至24日凌晨的数据，MEXC 美股合约在 TSLA、NVDA、COIN、HOOD等主流交易对上的千一深度普遍超 30 万 U，千二深度均在 60 万 U 以上，远超同类产品，这意味着用户在 MEXC 上无论是挂 1 万还是 10 万 U 的单子，都能获得专业级的流动性支持。

采用与主流永续合约一致的风险管理机制：MEXC 始终将用户资产安全置于首位，系统将实时监控持仓保证金率，并通过合理价计算；当保证金率跌至预设的强平水平时，系统将自动触发强制平仓，以限制潜在损失。在保证金模式上，美股合约只支持逐仓模式，不支持全仓模式，这有助于用户更好地控制单笔交易的风险，避免因局部亏损牵连所有资产。

综合来看，MEXC美股产品形态更贴近加密原生用户的习惯，对入门用户更友好，以“零滑点+低门槛+深度第一”为核心卖点，与其他竞品的“高杠杆+全天候+资产上链”形成了错位竞争。

值得一提的是，为了进一步激励用户体验美股永续合约，MEXC将重磅启动一项为期30天的限时空投活动，总奖励池高5000万美金。主要面向 SOLETH 和 BSC 等 EVM 链上活跃地址。只要完成注册并完成地址验证（使用有资格的地址单笔充值 $100 以上），即可按链上活跃等级领取空投奖励，单人最高奖励 1000 USDT 空投仓位。据悉，本轮链上活跃地址用户的空投范围可能覆盖超百万链上地址。

可以说，MEXC 这波空投瞄准的就是“全方位流量+优质交易者”双管齐下，具体时间及参与方式请关注官方后续公告。

用户使用指南：如何在MEXC进行美股合约交易


MEXC 美股合约平台目前已上线热门美股 COIN、HOOD、NVDA、AAPL、AMZN、GOOGL、META、TSLA 和 MCD 的 U 本位合约，未来将持续扩充更多品种，满足用户多元化的交易需求。其交易页面和操作流程与加密货币永续合约高度一致，极大降低了用户上手门槛。如需全面了解股票合约交易的操作流程，请参阅这篇关于如何在 MEXC 交易股票合约的详细指南

交易流程概览


1）开始交易前的准备：确保账户内有足够的 USDT。由于 MEXC 美股合约采用 USDT 本位结算可通过“资产→划转”将 USDT 划转至合约账户，再进行交易。初学者建议小额资金试水，熟悉规则后再逐步加码。

2）进入美股合约交易页面：

App 端： 建议将 MEXC App 升级至 6.17.0 或更高版本。进入合约交易页面后，可以在顶部的搜索框中直接输入想要交易的美股合约名称（如“AAPL”）。


Web 端： 登录MEXC官网，点击导航栏的“合约”，进入合约交易页面。同样，可以在左上角的搜索框中输入合约名称，或在交易对列表中找到“Stock”分类。（或者点击美股合约页面）


特别提示：MEXC 页面会清晰显示当前市场状态——如果标记为“休市”，表示美股尚未开盘或已收盘，此时合约只允许撤单和追加保证金，不可开新仓。请留意交易对旁的开盘/休市指示，合理安排下单时间，避免在休市状态下无法开仓或平仓。


3）设置仓位模式与杠杆在选择好合约后，首先确认自己的仓位模式和保证金模式。目前 MEXC 美股合约仅支持逐仓模式，将不同仓位风险隔离。可建议初次交易先使用小杠杆（例如 2-3 倍），熟悉行情波动后再逐步提高，以免杠杆过高导致爆仓风险骤增。

4）下单开仓（买入做多/卖出做空）：对于新手，市价单最为直接——系统按市场最新价撮合，保证成交迅速；限价单则需填写理想买入/卖出价，适合有明确挂单策略的情况，提交后在页面下方“当前委托”栏会看到挂单详情，包括委托价格、数量、状态等。

5）管理持仓与止盈止损：当订单成交后，可在“当前仓位”中查看持仓信息，建议及时设置止盈止损价位，这样当市场触及相应价位，系统将自动平仓，锁定收益或限制亏损。

风险提示


仅支持逐仓模式：目前美股合约不支持全仓模式，每个合约仓位的保证金和盈亏独立核算。一旦某持仓濒临爆仓，系统不会自动调用账户内闲置资金来挽救该仓位，除非用户手动追加保证金。因此切勿满仓交易，应保留一部分余额作为应急保证金，以提高账户抗风险能力。

股息和临时调整风险：公司股票除权派息、拆股等行为可能引发标的价格突然跳变。遇到此类情况，MEXC 可能会对受影响的合约提前结算交割，再在实际股价调整后恢复交易。需注意官方公告信息，了解相关处理方案。

综上，在开始美股合约交易前，请充分了解产品规则和风险机制。新手最好从小额、低杠杆开始练习，严格设置止损位，养成良好的风险管理习惯。美股合约为投资者提供了丰富机会的同时，也伴随着高波动和杠杆风险，务必谨慎对待。

总结


美股代币化与加密衍生品的兴起，并非简单地将传统股票“搬上链”，其真正的价值在于为加密原生用户群体创造“加密场景下的新型股票使用方式”，并寻找产品市场契合点（PMF）。

当前，美股代币化市场挑战与机遇并存，未来也存在一些值得期待的新方向。比如，将股票代币用于 DeFi 协议中赚取收益、与稳定币或其他资产组合形成指数产品等。试想一下，将苹果股票代币抵押在借贷协议中，借出 USDT 用于其他投资，从而实现资产效率最大化等等。这些都是传统股市难以实现的玩法，却有望在加密世界中成为现实。一旦这些新场景成熟，股票代币就不仅仅是股票的影子，而会成为加密金融乐高中的重要一块。

MEXC 此次推出美股永续合约，正是对这一趋势的前瞻布局。通过选择永续合约这一成熟且用户熟悉的模式，并同步美股交易时间，MEXC 有效地降低了用户参与美股市场的门槛，提升了交易效率和安全性。当然，任何投资都伴随着风险，在享受便捷交易的同时，也务必充分了解美股合约的特性与风险。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。

什么是 MEXC 市场异动数据

什么是 MEXC 市场异动数据

1. 什么是市场异动数据MEXC 市场异动数据实时监测并展示特定时间段内价格大幅波动的交易对信息。通过追踪各币种的价格变动状态和关键指标，帮助交易者快速发现潜在交易机会，提升交易决策效率。不同的市场事件将会触发不同的交易对状态。下表汇总了您在市场异动榜上可能看到的状态及其对应的触发条件。状态将按照由近及远的时间顺序排列。状态类型过程市场行情新高今日新高24 小时内过去 1 分钟的最高价格 &#61

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

热门加密动态

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

DOGE价格预测与深度分析：2030年能涨到50 USDT吗？

核心要点DOGE（狗狗币）是2013年诞生的工作量证明加密货币，最初作为玩笑币创立历史价格波动：从2015年的$0.0001到2021年$0.73的历史最高点专家预测2030年价格区间为$0.20至$3.03，远低于$50目标由于市值限制，2030年达到$50的可能性极低在MEXC交易所安全交易DOGE，享受零手续费和100%储备金保障 加密货币市场见证了无数令人惊叹的变革，而狗狗币（DOGE）无

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

什么是Dropee？答题游戏完全指南：每日一题赚取加密货币空投奖励

核心要点（Key Takeaways）Dropee 是Telegram上增长最快的加密货币答题游戏，每天一题，答对获奖通过连击奖励机制，保持答题连胜可获得更高积分和空投资格游戏结合了区块链教育与"点击赚取"模式，预计在2025年11月推出代币掌握答题策略和参与社区，可大幅提升获得DROPEE代币空投的机会与MEXC交易所合作，为用户提供安全可靠的加密货币交易环境 什么是Dropee？揭秘Teleg

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

Solana（SOL）价格预测：2025-2030会涨到1000 USDT吗?

核心要点Solana (SOL) 于2020年3月推出时价格约为0.22美元，并在2025年1月达到294.33美元的历史最高点2030年价格预测范围从保守估计的436美元到看涨预测超过1,200美元区块链技术创新如历史证明机制使SOL每秒可处理65,000+笔交易DeFi采用、机构投资和网络升级等多重因素将影响长期加密货币价格走势MEXC为SOL提供最全面的交易体验，零手续费交易和强大的流动性引

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

如何在 MEXC 交易美股合约

如何在 MEXC 交易美股合约

加密货币美股合约指的是以合约的形式，将美股（美国上市公司股票）与加密货币市场进行结合的一种金融衍生品。它允许投资者使用加密货币（如 USDT 等）作为保证金，来交易美股的价格波动，而不需要实际拥有股票本身。1. MEXC 美股合约有什么特点1）交易时间从周一 12:00 至周六 12:00（UTC&#43;8），每周 5 天全天候交易。每个交易对页面均会显示具体的交易时间，便于投资者合理安排操作。

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

