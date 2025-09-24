零门槛、零滑点！如何使用MEXC轻松交易美股？





近期，AI 概念股暴涨、科技巨头股价频频创下新高，美股市场再次吸引了全球投资者的关注。然而，对于大部分加密用户而言，直接进入传统美股市场的复杂手续仍然令人望而却步。





面对这一市场需求，MEXC 适时推出美股永续合约，以低门槛和熟悉的交易页面，让加密用户能够轻松参与美股投资，享受全球顶级股票的红利。









MEXC 美股永续合约凭借以下核心优势，构建了独特的差异化竞争力：





1）低门槛优势





MEXC 美股合约最显著的优势之一，是其极低的交易门槛。





低门槛，USDT 直接交易：相比于通过海外券商或美股代币，MEXC 美股合约的进入门槛非常低。用户无需开立美股账户或进行繁琐的跨境资金转账，只要在平台持有 USDT 即可直接交易，极大地方便了纯加密用户参与美股市场。另外，MEXC 沿用了与常规加密永续合约几乎一致的交易页面和操作逻辑，老用户上手毫无障碍，新手也能快速适应，大大降低了学习成本。并且 MEXC 美股合约手续费也与其他合约手续费一致，为 Maker 0.01% 和 Taker 0.04% 。





2）公允透明的交易环境





MEXC 美股合约交易时间安排，旨在为用户提供一个公平、透明且安全的交易环境。





同步美股交易时间，规避离线波动风险：MEXC 美股合约设计的一大亮点是交易时间与美股市场同步。这意味着美股盘前盘后阶段合约将暂停撮合，新订单无法下达，允许撤单或追加保证金。如此机制有效避免了美股闭市期间出现的剧烈滑点，保护用户利益。7×24 小时不间断交易模式虽方便，但在美股闭市时段需靠内部做市维持价格，潜在滑点和流动性不足隐忧更大。因此，MEXC 选择与美股同步，降低非交易时段的不确定性。





3）灵活的杠杆与多空机制





与传统美股现货交易不同，MEXC 美股永续合约提供最高 10 倍杠杆的多空双向交易功能。





10倍杠杆双向交易，体验贴近币圈：MEXC 美股合约提供最高 10 倍杠杆，用户既可以做多看涨，也能做空获利于股价下跌行情，这一点打破了传统券商只能做多（或做空受限）的局限。虽然 10 倍杠杆相对币圈动辄百倍的合约并不算高，但考虑美股波动率较低，这一倍数已足够放大盈利空间，而且能降低用户过度杠杆的爆仓风险。





4）全球领先的交易深度与安全风险管理





“0滑点”级交易体验，流动性第一。MEXC在衍生品市场具备一贯的深度优势，也为美股合约提供了充足的做市支持，做到近乎“0 滑点”成交。这种流动性保障使得交易体验更加顺畅，可有效避免“小交易对、深度不足”导致的价格剧烈波动。根据7月23日至24日凌晨的数据，MEXC 美股合约在 TSLA、NVDA、COIN、HOOD等主流交易对上的千一深度普遍超 30 万 U，千二深度均在 60 万 U 以上，远超同类产品，这意味着用户在 MEXC 上无论是挂 1 万还是 10 万 U 的单子，都能获得专业级的流动性支持。





采用与主流永续合约一致的风险管理机制：MEXC 始终将用户资产安全置于首位，系统将实时监控持仓保证金率，并通过合理价计算；当保证金率跌至预设的强平水平时，系统将自动触发强制平仓，以限制潜在损失。在保证金模式上，美股合约只支持逐仓模式，不支持全仓模式，这有助于用户更好地控制单笔交易的风险，避免因局部亏损牵连所有资产。





综合来看，MEXC美股产品形态更贴近加密原生用户的习惯，对入门用户更友好，以“零滑点+低门槛+深度第一”为核心卖点，与其他竞品的“高杠杆+全天候+资产上链”形成了错位竞争。





MEXC将重磅启动一项为期30天的限时空投活动，总奖励池高5000万美金。主要面向 值得一提的是，为了进一步激励用户体验美股永续合约，主要面向 SOL ETH 和 BSC 等 EVM 链上活跃地址。只要完成注册并完成地址验证（使用有资格的地址单笔充值 $100 以上），即可按链上活跃等级领取空投奖励，单人最高奖励 1000 USDT 空投仓位。据悉，本轮链上活跃地址用户的空投范围可能覆盖超百万链上地址。





可以说，MEXC 这波空投瞄准的就是“全方位流量+优质交易者”双管齐下，具体时间及参与方式请关注官方后续公告。









MEXC 美股合约平台目前已上线热门美股 COIN、HOOD、NVDA、AAPL、AMZN、GOOGL、META、TSLA 和 MCD 的 U 本位合约，未来将持续扩充更多品种，满足用户多元化的交易需求。其交易页面和操作流程与加密货币永续合约高度一致，极大降低了用户上手门槛。如需全面了解股票合约交易的操作流程，请参阅 这篇关于如何在 MEXC 交易股票合约的详细指南









1）开始交易前的准备：确保账户内有足够的 USDT。由于 MEXC 美股合约采用 USDT 本位结算可通过“资产→划转”将 USDT 划转至合约账户，再进行交易。初学者建议小额资金试水，熟悉规则后再逐步加码。





2）进入美股合约交易页面：





App 端： 建议将 MEXC App 升级至 6.17.0 或更高版本。进入合约交易页面后，可以在顶部的搜索框中直接输入想要交易的美股合约名称（如“AAPL”）。

















特别提示：MEXC 页面会清晰显示当前市场状态——如果标记为“休市”，表示美股尚未开盘或已收盘，此时合约只允许撤单和追加保证金，不可开新仓。请留意交易对旁的开盘/休市指示，合理安排下单时间，避免在休市状态下无法开仓或平仓。









3）设置仓位模式与杠杆：在选择好合约后，首先确认自己的仓位模式和保证金模式。目前 MEXC 美股合约仅支持逐仓模式，将不同仓位风险隔离。可建议初次交易先使用小杠杆（例如 2-3 倍），熟悉行情波动后再逐步提高，以免杠杆过高导致爆仓风险骤增。





4）下单开仓（买入做多/卖出做空）：对于新手，市价单最为直接——系统按市场最新价撮合，保证成交迅速；限价单则需填写理想买入/卖出价，适合有明确挂单策略的情况，提交后在页面下方“当前委托”栏会看到挂单详情，包括委托价格、数量、状态等。





5）管理持仓与止盈止损：当订单成交后，可在“当前仓位”中查看持仓信息，建议及时设置止盈止损价位，这样当市场触及相应价位，系统将自动平仓，锁定收益或限制亏损。









仅支持逐仓模式：目前美股合约不支持全仓模式，每个合约仓位的保证金和盈亏独立核算。一旦某持仓濒临爆仓，系统不会自动调用账户内闲置资金来挽救该仓位，除非用户手动追加保证金。因此切勿满仓交易，应保留一部分余额作为应急保证金，以提高账户抗风险能力。





股息和临时调整风险：公司股票除权派息、拆股等行为可能引发标的价格突然跳变。遇到此类情况，MEXC 可能会对受影响的合约提前结算交割，再在实际股价调整后恢复交易。需注意官方公告信息，了解相关处理方案。





综上，在开始美股合约交易前，请充分了解产品规则和风险机制。新手最好从小额、低杠杆开始练习，严格设置止损位，养成良好的风险管理习惯。美股合约为投资者提供了丰富机会的同时，也伴随着高波动和杠杆风险，务必谨慎对待。









美股代币化与加密衍生品的兴起，并非简单地将传统股票“搬上链”，其真正的价值在于为加密原生用户群体创造“加密场景下的新型股票使用方式”，并寻找产品市场契合点（PMF）。









MEXC 此次推出美股永续合约，正是对这一趋势的前瞻布局。通过选择永续合约这一成熟且用户熟悉的模式，并同步美股交易时间，MEXC 有效地降低了用户参与美股市场的门槛，提升了交易效率和安全性。当然，任何投资都伴随着风险，在享受便捷交易的同时，也务必充分了解美股合约的特性与风险。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC 新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。