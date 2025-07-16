2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？ 1. 什麽是去中心化金融DeFi DeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？ 1. 什麽是去中心化金融DeFi DeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間
新手學院/區塊鏈百科/DeFi/什麽是去中心化金融 DeFi

什麽是去中心化金融 DeFi

2025年7月16日MEXC
2020 年 DeFi 開始蓬勃發展，2021 年 DeFi Summer 點燃市場，2022 年鎖倉量達到歷史最高點，高達 2194.7 億美元。那麽到底什麽是去中心化金融呢？

1. 什麽是去中心化金融DeFi


DeFi 即去中心化金融，是 Decentralized Finance 的簡寫。DeFi 是基於智能合約建立在區塊鏈網絡上的金融生態系統。DeFi所要解決的問題即去中介化，消除尋租中間人，以低門檻和高效率，改善目前的金融體系。

舉個例子，傳統金融中的跨境支付，當一個人需要給另一個國家的人匯款，一般需要找金融機構，註冊審核後完成，第三方機構會收取一定的費用，同時需要經過幾個工作日來完成匯款。

而在 DeFi 中，用戶只需要把自己錢包賬戶裏的資產發送給收款人，不需要第三方機構，且通常在 1 小時內可完成交易，也不受人工作息時間限製。


2. DeFi的優勢


對比傳統中心化金融，DeFi主要有以下幾點優勢：

去中介化：可直接跳過中間機構與仲裁機構，代碼能夠為各種可能出現的爭議提供解決方案，用戶通過私鑰可完全掌控自己的資金，這種方式降低了使用產品的成本，催生出更加和諧的金融體系。

低門檻：任何人都有訪問和享受 DeFi 金融服務的權限，不會根據身份收入設置準入門檻，能夠覆蓋更多現實社會中無法享受金融服務的群體。

開源開放：所有協議都是開源的，任何人都可以在協議上構建新的金融產品和服務，這也是這一領域為何能如此迅猛發展的主要因素之一。

3. DeFi的用例


就像存在許多不同的去中心化應用一樣，也存在許多不同的去中心化金融應用，其包括去中心化交易所、借貸、支付、理財、保險、資產融資等等細分領域。

支付：與比特幣一樣，所有智能合約平臺都可以向世界各地發送資金，就像發送一封電子郵件那樣簡單快速。

去中心交易所：即我們常說的 DEX。在 DEX 用戶可通過私鑰自我管理資金，無需註冊驗證，且能做到方便快捷的交換任何需要的代幣。

去中心化借貸：任何人只要能提供抵押品，都可以在無需向第三方透露信息的情況下直接完成借貸，借款人通過抵押其加密資產獲得貸款並支付利息，出借人將資產存入平臺賺取利息。

穩定幣：這是一種價值能保持與某些特定資產掛鉤的數字代幣，它們大部分錨定的是像美元這樣的通用貨幣。對很多金融產品和一般消費來說，很難承受加密貨幣較大的波動性，穩定幣的出現解決了這一問題。穩定幣市場的發展壯大，為Defi金融提供了強有力的支持。

去中心保險：去中心化保險旨在使保險更便宜，支付速度更快且更透明，隨著自動化程度的提高，保險的價格更加低廉。


4. DeFi 領域龍頭應用


4.1 Uniswap


構建在以太坊上的去中心化交易協議，可以方便快捷的完成 ETH 和所有 ERC20 代幣之間的兌換交易，其開創性的采用了 AMM 自動做市商模式，幫助 DEX 成功走向大眾市場。

Uniswap 目前已經是區塊鏈行業中最大的 DEX ，支持 ETH、Polygon、Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche、Celo 7 條公鏈。同時 Uniswap 還支持 NFT 交易，聚合了來自 OpenSea、X2Y2、SudoSwap、LooksRare NFT 等交易市的場訂單，是一個綜合性的去中心化交易市場。

4.2 AAVE


基于以太坊的去中心化的借貸系統，允許用戶在不需要中介的情況下借入、借出和賺取各類加密資產的利息。


4.3 Lido


流動性質押平臺，為 POS 鏈提供去中心化權益質押解決方案。Lido 是當前 ETH 2.0 最大的去中心化質押協議，為用戶質押的資產提供了流動性。

4.4 MakerDAO


目前最大的去中心化穩定幣項目，也是第一個去中心化穩定幣項目。

5. 總結


DeFi 旨在解決不平等的金融問題，創造一個更加公平開放的金融體系，雖然是在上一輪牛市得到了巨大的進步和發展，但是和傳統金融相比較仍然還處於早期，用戶市場較小，且較多用於投機套利領域，離實現幫助更多群體享受金融服務還有距離。

不過我們也認為，去中心化權力下放這一趨勢仍將繼續，隨著更多的資源加入，更多的創新，DeFi 會在金融領域發揮越來越重要的作用。


