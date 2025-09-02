



加密市场中常见的交易方式主要分为现货交易和合约交易。





现货交易指的是通过在市场上买入或卖出数字货币，实现两种不同加密货币之间的兑换并持有加密货币的行为。现货交易的价格通常是实时市场价格，交易者可以在任何时候进行交易，并且没有到期日。









本篇内容我们以 MX 为例，进行页面详情的展示和交易演示。由于交易页面 App 端相对简单，包含信息不如 Web 端丰富，因此页面详情展示我们以 Web 端为例来进行展示，App 端不做展示。









在 MEXC 平台现货交易页面，分为盘口区域（委托订单区域）、K 线区域、下单区域、交易对选择区域、成交区域以及状态区域这六部分。













盘口区域展示的是当前现货交易的币种，交易市场上买卖双方的挂单数量和金额，您也可以通过设置展示买卖双方的累计数据。同时还可以根据小数点后位数的多少，筛选当前展示的订单。

















您还可以通过【币种资料】查看币种的相关资料介绍，帮助您更全面了解要交易的代币信息。

























在 MEXC 现货交易页面的右侧，是交易对选择区域。这一区域通过自选、USDT、USDC等交易对类型，和不同板块如主板区、创新区、考核区等共同组成两级筛选，对 MEXC 平台上的不同交易币种进行了划分。您可以通过不同层级筛选或者直接搜索的方式，找到您想要交易的交易币对。

















这一区域展示了当前现货交易币种的最新成交数据，包括价格、数量和时间。





































打开并登录 MEXC 官方网站，在首页导航栏【现货交易】中选择【现货交易】，前往现货交易页面。









在 MX 的现货交易页面，向下滑动页面显示出下单区域。我们以限价卖出 MX 为例进行展示。





我们以 3 USDT 的价格卖出 20 枚 MX 代币，在【卖出价】中填写卖出价格 3 USDT，在【卖出量】填写要卖出的数量 20 MX，系统自动帮您计算出【成交额】，点击【卖出MX】，完成限价卖出 MX 的下单。





下单完成后，您的订单会出现在【当前委托】中，直到触发完成交易或者您自己主动撤单，限价单才会结束。













打开并登录 MEXC 官方 App，点击右下方的 MX/USDT 交易对，您也可以在顶部搜索栏中搜索 MX 代币现货交易，前往 MX 交易的 K 线页面。点击【卖出】跳转至下单页面。





在下单页面，选择【卖出】类型，下单模式选择【限价委托】，输入卖出价格 3 USDT，卖出数量 20 MX，系统自动帮您计算出成交额，点击【卖出MX】，完成限价卖出 MX 的下单。





下单完成后，您的订单会出现在【当前委托】中，直到触发完成交易或者您自己主动撤单，限价单才会结束。













欢迎您使用 MEXC 平台开始您的第一笔现货交易。除现货交易外，MEXC 还提供合约交易以及丰富的交易活动，您可点击相关文章推荐查看关于它们的具体交易方法和参与方式。





免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。