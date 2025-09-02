加密市场中常见的交易方式主要分为现货交易和合约交易。 现货交易指的是通过在市场上买入或卖出数字货币，实现两种不同加密货币之间的兑换并持有加密货币的行为。现货交易的价格通常是实时市场价格，交易者可以在任何时候进行交易，并且没有到期日。 如何在MEXC进行现货交易 本篇内容我们以 MX 为例，进行页面详情的展示和交易演示。由于交易页面 App 端相对简单，包含信息不如 Web 端丰富，因此页面详情展示加密市场中常见的交易方式主要分为现货交易和合约交易。 现货交易指的是通过在市场上买入或卖出数字货币，实现两种不同加密货币之间的兑换并持有加密货币的行为。现货交易的价格通常是实时市场价格，交易者可以在任何时候进行交易，并且没有到期日。 如何在MEXC进行现货交易 本篇内容我们以 MX 为例，进行页面详情的展示和交易演示。由于交易页面 App 端相对简单，包含信息不如 Web 端丰富，因此页面详情展示
秒懂现货交易

加密市场中常见的交易方式主要分为现货交易和合约交易。

现货交易指的是通过在市场上买入或卖出数字货币，实现两种不同加密货币之间的兑换并持有加密货币的行为。现货交易的价格通常是实时市场价格，交易者可以在任何时候进行交易，并且没有到期日。

如何在MEXC进行现货交易


本篇内容我们以 MX 为例，进行页面详情的展示和交易演示。由于交易页面 App 端相对简单，包含信息不如 Web 端丰富，因此页面详情展示我们以 Web 端为例来进行展示，App 端不做展示。

1. 认识交易页面


在 MEXC 平台现货交易页面，分为盘口区域（委托订单区域）、K 线区域、下单区域、交易对选择区域、成交区域以及状态区域这六部分。


1.1 盘口区域（委托订单区域）


盘口区域展示的是当前现货交易的币种，交易市场上买卖双方的挂单数量和金额，您也可以通过设置展示买卖双方的累计数据。同时还可以根据小数点后位数的多少，筛选当前展示的订单。


1.2 K线区域


K 线区域主要展示了当前现货交易币种的价格波动数据，您可以根据自己的使用习惯和需要，选择不同的时间周期来进行展示。关于 K 线更多的设置，您可以阅读《如何自定义设置 K 线图颜色与技术指标》。

您还可以通过【币种资料】查看币种的相关资料介绍，帮助您更全面了解要交易的代币信息。


1.3 下单区域


当您想要进行现货下单交易时，您的操作都在下单区域完成。在 MEXC 平台，目前现货下单分成限价、市价、限价止盈止损、选择性委托（OCO）四种模式。您可以通过阅读《现货下单的几种类型》详细了解不同的下单模式。


1.4 交易对选择区域


在 MEXC 现货交易页面的右侧，是交易对选择区域。这一区域通过自选、USDT、USDC等交易对类型，和不同板块如主板区、创新区、考核区等共同组成两级筛选，对 MEXC 平台上的不同交易币种进行了划分。您可以通过不同层级筛选或者直接搜索的方式，找到您想要交易的交易币对。

除此之外，在这一板块的数据展示上，您可以选择涨跌幅排列展示，也可以切换成成交额排列展示。关于交易对选择区域您可以通过阅读《MEXC现货板块介绍》进行了解。


1.5 成交区域


这一区域展示了当前现货交易币种的最新成交数据，包括价格、数量和时间。


1.6 状态区域


MEXC 现货交易页面的最下方，将展示您当前以及过往的交易记录，您可以通过当前委托、历史委托、历史成交、当前持仓查看对应的交易记录。关于这一区域中涉及到的不同名词解释，您可以通过阅读《现货交易记录中的概念解析》来学习。


如果您想对整个现货交易页面的布局、数值显示样式等进行调整，您可以通过阅读《如何进行用户偏好设置》掌握学习。

2. 如何下单交易


我们以限价下单模式为例来进行现货下单交易演示。如果您想了解其他现货下单模式，您可以通过阅读内容《现货下单的几种类型》。

2.1 Web 端


打开并登录 MEXC 官方网站，在首页导航栏【现货交易】中选择【现货交易】，前往现货交易页面。


在 MX 的现货交易页面，向下滑动页面显示出下单区域。我们以限价卖出 MX 为例进行展示。

我们以 3 USDT 的价格卖出 20 枚 MX 代币，在【卖出价】中填写卖出价格 3 USDT，在【卖出量】填写要卖出的数量 20 MX，系统自动帮您计算出【成交额】，点击【卖出MX】，完成限价卖出 MX 的下单。

下单完成后，您的订单会出现在【当前委托】中，直到触发完成交易或者您自己主动撤单，限价单才会结束。


2.2 App 端


打开并登录 MEXC 官方 App，点击右下方的 MX/USDT 交易对，您也可以在顶部搜索栏中搜索 MX 代币现货交易，前往 MX 交易的 K 线页面。点击【卖出】跳转至下单页面。

在下单页面，选择【卖出】类型，下单模式选择【限价委托】，输入卖出价格 3 USDT，卖出数量 20 MX，系统自动帮您计算出成交额，点击【卖出MX】，完成限价卖出 MX 的下单。

下单完成后，您的订单会出现在【当前委托】中，直到触发完成交易或者您自己主动撤单，限价单才会结束。


3. 结束语


欢迎您使用 MEXC 平台开始您的第一笔现货交易。除现货交易外，MEXC 还提供合约交易以及丰富的交易活动，您可点击相关文章推荐查看关于它们的具体交易方法和参与方式。

免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC成长学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是 MEXC 理财

1. 什么是 MEXC 理财MEXC 理财是 MEXC 推出的帮助用户发现多种持币产品机会的一站式服务平台，涵盖活期理财、定期理财与链上赚币等多种产品，致力于为用户提供多元化的资产增值解决方案。*BTN-前往理财&BTNURL&#61;https://www.mexc.com/staking*2. MEXC 理财产品类型MEXC 提供多种金融产品供用户选择，当前支持活期理财、定期理财、链上赚币等。

