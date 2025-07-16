1. 什么是订单簿 在加密货币交易中，订单簿是一个按价格排序的列表，包含了当前市场上的所有买单和卖单。中心化交易所大多采用订单簿模式，挂单方创建不同价位的订单并被记录在订单簿中，吃单方匹配相应价位订单完成交易。 2. 什么是订单深度 订单深度是指订单簿中每个价格点上的订单数量总和。通过查看订单深度，交易者可以了解市场上的流动性，即市场上能够立即成交的订单数量。较深的订单深度通常代表更高的流动性，较1. 什么是订单簿 在加密货币交易中，订单簿是一个按价格排序的列表，包含了当前市场上的所有买单和卖单。中心化交易所大多采用订单簿模式，挂单方创建不同价位的订单并被记录在订单簿中，吃单方匹配相应价位订单完成交易。 2. 什么是订单深度 订单深度是指订单簿中每个价格点上的订单数量总和。通过查看订单深度，交易者可以了解市场上的流动性，即市场上能够立即成交的订单数量。较深的订单深度通常代表更高的流动性，较
新手学院/区块链百科/基础概念/什么是订单簿与订单深度

什么是订单簿与订单深度

2025年7月16日MEXC
0m
#初阶#基础概念

1. 什么是订单簿


在加密货币交易中，订单簿是一个按价格排序的列表，包含了当前市场上的所有买单和卖单。中心化交易所大多采用订单簿模式，挂单方创建不同价位的订单并被记录在订单簿中，吃单方匹配相应价位订单完成交易。

2. 什么是订单深度


订单深度是指订单簿中每个价格点上的订单数量总和。通过查看订单深度，交易者可以了解市场上的流动性，即市场上能够立即成交的订单数量。较深的订单深度通常代表更高的流动性，较浅的订单深度可能导致价格波动较大或交易执行速度较慢。

订单簿和订单深度提供了市场信息和指标，为交易者的决策提供数据参考。交易者可以通过订单簿了解当前市场上的买卖情况，包括最佳买入和卖出价格，以及市场上的竞争情况。订单深度可以帮助交易者判断市场的流动性和交易执行的可能性。


3. 订单簿的组成


订单簿通常由买单、卖单、价格和订单数量四部分组成。

买入订单：买家愿意以特定价格购买资产的订单列表。

卖出订单：卖家愿意以特定价格出售资产的订单列表。

价格：买卖订单的价格水平。每个价格水平都会显示买入或卖出资产的订单数量。

订单数量：买卖订单的资产数量。

4. 订单簿的工作原理


4.1 接收订单：当交易者提交买单或卖单时，交易平台将接收这些订单。

4.2 记录订单信息：订单通常包含交易方向、数量、价格、下单时间等信息。

4.3 排序订单：订单簿将买单和卖单按照价格从高到低或从低到高的顺序进行排序，相同价格的订单排列在一起。

4.4 更新订单簿：当有新的订单产生，订单簿会将订单按照价格顺序插入到适当的位置，并更新订单簿。

4.5 匹配交易：当买卖订单的价格相匹配时，交易就会发生。

4.6 更新订单深度：每当订单匹配或取消后，订单簿会相应地更新订单深度。订单深度反映了每个价格点上买单和卖单的总数量。

4.7 实时更新：订单簿会在交易平台上实时更新，展示新的订单和已完成的交易。这使得交易者可以根据最新的市场情况做出决策。

5. 订单簿的重要性


5.1 价格透明：订单簿提供了市场上买单和卖单的价格信息，交易者可以清楚地了解当前市场上的价格水平。

5.2 市场深度评估：深度较大的市场通常更具吸引力，因为它们提供了更高的流动性和更小的买卖价差，从而使交易者能够更容易地进行买卖操作。

5.3 市场监控与分析：交易者可以通过观察订单簿的变化，对比市场买卖力量，并根据这些信息制定交易策略和预测价格趋势。

6. MEXC 可视化功能


6.1 合并深度：系统将根据您设置的显示精度进行订单展示。


6.2 委托订单展示方式：分为数量和累计两种展示方式。
数量：柱型图背景反映买卖盘价格的数量。
累计：深度图背景反映买卖盘挂单的深度。


6.3 委托订单显示：勾选【显示均价&合计】后，鼠标在盘口数据上滑动时，系统将以弹窗计算您鼠标所在范围的挂单均价、代币以及交换代币的合计。


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

一文读懂什么是隐私币：保护你的加密货币交易隐私

核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人

黄金每盎司多少钱？

黄金每盎司多少钱？

今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

EOS价格预测：未来十年能否重回高点甚至突破50-100美元？

Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开

什么是白金？

什么是白金？

白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金