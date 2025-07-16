什么是订单簿与订单深度









在加密货币交易中，订单簿是一个按价格排序的列表，包含了当前市场上的所有买单和卖单。中心化交易所大多采用订单簿模式，挂单方创建不同价位的订单并被记录在订单簿中，吃单方匹配相应价位订单完成交易。









订单深度是指订单簿中每个价格点上的订单数量总和。通过查看订单深度，交易者可以了解市场上的流动性，即市场上能够立即成交的订单数量。较深的订单深度通常代表更高的流动性，较浅的订单深度可能导致价格波动较大或交易执行速度较慢。





订单簿和订单深度提供了市场信息和指标，为交易者的决策提供数据参考。交易者可以通过订单簿了解当前市场上的买卖情况，包括最佳买入和卖出价格，以及市场上的竞争情况。订单深度可以帮助交易者判断市场的流动性和交易执行的可能性。













订单簿通常由买单、卖单、价格和订单数量四部分组成。





买入订单：买家愿意以特定价格购买资产的订单列表。





卖出订单：卖家愿意以特定价格出售资产的订单列表。





价格：买卖订单的价格水平。每个价格水平都会显示买入或卖出资产的订单数量。





订单数量：买卖订单的资产数量。









4.1 接收订单：当交易者提交买单或卖单时，交易平台将接收这些订单。





4.2 记录订单信息：订单通常包含交易方向、数量、价格、下单时间等信息。





4.3 排序订单：订单簿将买单和卖单按照价格从高到低或从低到高的顺序进行排序，相同价格的订单排列在一起。





4.4 更新订单簿：当有新的订单产生，订单簿会将订单按照价格顺序插入到适当的位置，并更新订单簿。





4.5 匹配交易：当买卖订单的价格相匹配时，交易就会发生。





4.6 更新订单深度：每当订单匹配或取消后，订单簿会相应地更新订单深度。订单深度反映了每个价格点上买单和卖单的总数量。





4.7 实时更新：订单簿会在交易平台上实时更新，展示新的订单和已完成的交易。这使得交易者可以根据最新的市场情况做出决策。









5.1 价格透明：订单簿提供了市场上买单和卖单的价格信息，交易者可以清楚地了解当前市场上的价格水平。





5.2 市场深度评估：深度较大的市场通常更具吸引力，因为它们提供了更高的流动性和更小的买卖价差，从而使交易者能够更容易地进行买卖操作。





5.3 市场监控与分析：交易者可以通过观察订单簿的变化，对比市场买卖力量，并根据这些信息制定交易策略和预测价格趋势。









6.1 合并深度：系统将根据您设置的显示精度进行订单展示。









6.2 委托订单展示方式：分为数量和累计两种展示方式。

数量：柱型图背景反映买卖盘价格的数量。









6.3 委托订单显示：勾选【显示均价&合计】后，鼠标在盘口数据上滑动时，系统将以弹窗计算您鼠标所在范围的挂单均价、代币以及交换代币的合计。







