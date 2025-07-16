希夫分叉线是一种常见的技术分析工具，由安德鲁分叉线（又名标准分叉线）衍生而来。安德鲁是统计学家和交易大师，希夫是他的学生。和安德鲁分叉线一样，希夫分叉线本质上是一种绘制价格通道的工具，用于识别中长期趋势、支撑和阻力位、突破和市场趋势的逆转。





希夫分叉线在明显的上升和下降趋势中表现出色，在横盘交易中却难以使用。虽然作为一项识别长期趋势的指标，希夫分叉线在中长期交易中表现更好，但也有一些交易者在短频日内交易中使用。









和安德鲁分叉线一样，希夫分叉线由3条趋势线组成，分别是中线(趋势线)以及位于中线上方和下方的另两组线。与安德鲁分叉线不同之处在于，希夫分叉线的中线起点。另外，希夫分叉线可设置附加线，附加线为距离中线一定标准偏差数的线。





绘制希夫分叉线(与标准分叉线相同)，首先需要确定一个趋势，在趋势的两个端点之间画一条趋势线。如果是上升趋势，可以使用相邻两个低点画出上升趋势线；下降趋势，可以使用相邻两个高点画出下降趋势线。第三个点根据趋势的不同放置于第二个点的上方或下方（一般而言，上升趋势，第三个点放在上方位置；下降趋势，第三个点放在下方位置）。需要注意的是，希夫分叉线默认设置会增加两条附加线。





希夫分叉线创建了一种价格的趋势通道。只要价格保持在希夫分叉线的通道内部则认为趋势延续，但价格突破了希夫分叉线通道说明趋势强度减弱，或者趋势发生了反转。









①进入现货交易页面，选择tradingview版K线。（注：合约交易页面方法一致）









②在左侧工具栏页面，点击【斐波那契回撤】按钮，然后选择【希夫分叉线】。









③确定趋势，当前比特币为上涨走势。我们以相邻两个低点为趋势端点，第三个点放在第二点上方进行绘制。









④如果您想要删除，可以点击图中的希夫分叉线，然后点击【删除】按钮。









目前，MEXC App端暂不支持希夫分叉线的绘制。



