TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc
在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；
1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触
闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页
核心要点隐私币通过先进的加密技术隐藏交易细节，比比特币提供更强的匿名性Monero、Zcash、Dash、Horizen和Decred是市场上领先的隐私币项目2023年至2025年间，Monero和Zcash的交易量增长了20%2025年末，Zcash价格从50美元以下暴涨至650美元MEXC提供业内最全面的隐私币交易对，拥有顶级流动性和100%储备金保障前言你有没有想过，比特币真的匿名吗？很多人
今日黄金价格（2025年11月10日）截至2025年11月10日，黄金价格约为每金衡盎司 3,997.45 美元。1金衡盎司等于31.1035克，因此每克约 128.54美元，每公斤约 128,540美元。这一现货价格是全球黄金交易、金条经销及机构投资的基准。虽然实物黄金如金币或金条可能包含少量溢价，但现货价是大多数投资决策的参考点。像 XAUT 和 PAXG 的代币化黄金会实时追踪这一现货价，让
Key TakeawaysEOS 是一条主打高吞吐量和低交易成本的智能合约公链，采用 DPoS（委托权益证明） 共识机制，由区块生产者参与网络治理。EOS 的历史价格从早期不足 $1 涨至 历史最高 ~ $22.89（2018年4月 CoinMarketCap 数据），其后受生态竞争、治理争议和市场周期影响长期回落。要讨论 EOS 未来是否能达到 $50 或 $100，需要综合分析生态重建进展、开
白金的定义白金是一种合金，由纯金与白色金属如钯、镍或银混合而成。与黄金不同，白金呈现银白色光泽，使其在订婚戒指、结婚戒指和高档珠宝中非常受欢迎。通常，白金有10K、14K和18K等标识，表示黄金与其他金属的比例。克拉数越高，黄金含量和内在价值越高。白金是如何制成的制作白金需要将黄金与其他金属仔细混合，以获得所需的颜色和耐用性。合金制成后，大部分白金首饰会镀上铑，这种反光金属可增强光泽并提供额外的抗
在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。
加密货币合约交易凭借灵活的交易方式和丰富的交易品种，备受投资者青睐。特别是MEXC合约凭借超过1300个合约交易对和超低的交易费率（maker最低0费率，taker最低0.02%）广受用户好评。不过需要注意的是，合约交易是具有一定风险的交易行为，所以在MEXC交易所进行合约交易时，要建立成熟的风险管理机制，及时掌握账户资金和持仓情况是提升交易效率和控制风险的重要方法之一。1. 从MEXC App端
技术分析是金融投资中常用的工具，其核心目的是通过历史价格与交易数据预测未来市场趋势。本文将深入解析技术分析的核心前提、四大因素及几大经典理论，帮助投资者更好地理解和应用技术分析。1.技术分析的历史起源：源自日本江户时代技术分析历史悠久，最早源于日本德川幕府时代（1603～1867年）的大米交易，为了记录大米价格变化来预测大米涨跌趋势，一位名叫本间宗久的商人发明了蜡烛图雏形。经过数百年发展和传承，技
在加密货币市场中，K线图（蜡烛图） 是交易者日常分析行情的重要工具，其中，价格线和高低价线是基本的却关键的技术分析工具。正确理解和使用它们，可以帮助交易者更好地理解市场走势和价格动态，从而做出更明智的交易决策。1. 什么是价格线和高低价线1.1 什么是价格线？价格线通