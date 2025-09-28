在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。 1.常见技术指标介绍 1）移动平均线（Moving Average, 在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。 1.常见技术指标介绍 1）移动平均线（Moving Average,
新手学院/新手指南/技术指标/加密市场常用...把握市场脉搏

加密市场常用技术指标全解析，助你精准把握市场脉搏

2025年9月28日MEXC
0m
#初阶#K线指标#技术分析
Mind-AI
MA$0.0004951+2.99%
比特币
BTC$105,965.33+3.97%
Index Cooperative
INDEX$0.912+12.03%


在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。

*BTN-点击开始合约之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/futures/BTC_USDT *

1.常见技术指标介绍


1）移动平均线（Moving Average, MA）


移动平均线（MA）是将一定时期内的平均资产价格以线性的方式展现出来，从而平滑价格波动，使趋势更加清晰。移动平均线包括简单移动平均线 (SMA)、指数移动平均线 (EMA) 和加权移动平均线 (WMA)等类型。


举例：以 BTC 日线级别趋势为例，图中黄色曲线为 MA5 均线。8 月 5 日，BTC 价格下探触及 MA5 后迅速获得支撑，随即出现快速反弹走势。


2）指数移动平均线（Exponential Moving Average, EMA）


指数移动平均线（EMA）对最近的价格数据给予更高的权重，使得指数移动平均线对价格变动的反应更为敏感。指数移动平均线可用于捕捉短期趋势并识别潜在的趋势逆转。


举例：以 BTC 日线级别趋势为例，图中黄色曲线为 EMA5 ，紫色曲线为 EMA10。交易者经常使用 EMA 交叉点作为潜在的买入或卖出信号，也就是说 6 月 24 日 8:00 可以被进行买入。


3） 指数平滑移动平均线（Moving Average Convergence Divergence, MACD）


指数平滑移动平均线（MACD）通过计算两个移动平均线之间的差异和移动平均线的交叉来生成信号，用于衡量价格趋势的强度和反转的可能性。指数平滑移动平均线由快速均线（DIF 线）、慢速均线（DEA 线）和红绿柱形图（MACD柱）三部分组成。


举例：以 BTC 为例，MACD 指标由两根线组成，快线（下图黄色线）和慢线（下图紫色线）。当快线上穿慢线时，称为金叉，发出做多信号，此时往往是上升趋势的开启点；当快线下破慢线时，称为死叉，发出做空信号，此时往往是下降趋势的开启点。


4） 布林线（Bollinger Bands, BOLL）


布林线（BOLL）衡量市场价格的波动性以及超买和超卖状况，由上轨线（UP）、中轨线（MID）和下轨线（DN）三条线组成。


举例：BOLL 均值回归策略认为，价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动，即使短期内突破上下轨，但长期来看，仍然会回归到这个范围之内。因此，价格一旦突破上下轨，即形成买卖信号。以 BTC 为例，4 月 8日，BTC 价格下跌，突破下轨，此时可视为买入信号。


5）相对强弱指数（Relative Strength Index, RSI）


相对强弱指数（RSI）通过计算一段时间内价格上涨和下跌的平均值来生成一个介于 0 和 100 之间的指标，用于测量价格的超买和超卖情况。相对强弱指数是衡量加密货币价格变动幅度和强度的指标。


举例：RSI 指标在 [0，100] 之间波动。参数越大，表明市场多方强势，参数越小，表明市场空方强势。以BTC 为例，2024 年 11 月 11 日当 RSI 指标超过上轨时，处于超买区，此时适合做空。


2.常见技术指标优缺点


技术指标
优点
缺点
移动平均线
过滤掉价格的短期波动；提供支持和阻力水平，识别趋势反转
具有滞后性；在震荡行情中不适用且可能因异常波动而产生误导
指数移动平均线
更快地反应价格变动；平滑效果较好且适应性强
过于敏感可能引发虚假信号，价格反转时可能提前给出并非完全可靠的信号
指数平滑移动平均线
有良好的趋势跟踪能力，并可通过价格与指标的背离辅助判断反转
存在滞后性；在盘整行情中假信号较多
布林线
能精准反映市场波动性变化并提供支撑阻力位置，且中轨可用于趋势判断
存在滞后性；且在遭遇假突破时容易产生误导
相对强弱指数
清晰提示超买超卖状态并衡量趋势强度
在震荡市中容易产生噪音信号，而且计算周期的设定对结果影响很大，需要根据市场情况调整

3.学会技术指标的好处


3.1 精准把握市场趋势


通过运用移动平均线（MA）、指数平滑移动平均（MACD） 等指标，投资者可以更清晰地识别市场的长期趋势和短期波动，从而在合适的时机入场和出场。例如，当短期移动平均线（EMA）上穿长期移动平均线形成“金叉”时，可能预示着价格上涨趋势的开始，投资者可以抓住这个时机买入。

3.2 有效控制交易风险


技术指标可以作为支撑和阻力水平的参考，帮助投资者设置合理的止损和止盈点。布林线（BOLL ）的上轨线和下轨线就可以视为价格的支撑和阻力水平，当价格触及上轨线时，投资者可以考虑卖出部分或全部持仓，以锁定利润；当价格触及下轨线时，可以考虑适当买入，以控制风险。

3.3 提高交易决策的科学性


技术指标提供了量化的分析依据，避免了投资者仅凭主观感觉进行交易决策的盲目性。相对强弱指数（RSI）指标可以测量价格的超买和超卖情况，当 RSI 指标超过 70 时，表示价格可能超买，市场出现回调的可能性增加，投资者可以据此谨慎操作，减少盲目追涨带来的风险。

4.如何在MEXC上设置技术指标？


我们以 MEXC 平台合约交易为例进行设置演示，现货交易设置方法完全一致。

1）打开 MEXC 官网并登录账号，点击【合约交易】进入合约交易页面。

2）点击 K 线图上方的指标按钮。

3）在指标页面勾选您要添加的指标，如下图所示添加 MA 等指标。

4）点击【确定】完成指标设置。


5.结尾


MEXC 平台提供了丰富多样的技术指标，它们各自具备独特的特点，也适用于不同的交易场景。投资者在运用这些指标时，需结合自身的交易周期、风险偏好以及当下的市场环境，对指标进行合理组合与搭配。并且，由于加密市场复杂多变，投资者还需在实践中持续调整和优化指标组合，如此才能更有效地捕捉交易机会、管控风险，进而提升整体交易水平。

对于投资者而言，掌握 MEXC 平台上这些基本技术指标，清楚它们的优缺点，同时学会在平台上进行设置操作，对提高在加密货币交易中决策的准确性和成功率十分关键。希望投资者能善用这些技术指标，在市场的起伏中稳健迈进。

*BTN-点击开始合约之旅&BTNURL=https://www.mexc.com/zh-MY/futures/BTC_USDT *

阅读推荐：


免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


热门文章

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

什么是 Aria Protocol？一文读懂首个将音乐 IP 版权代币化的 Web3 协议

TL;DR1）Aria Protocol 通过将音乐版权转化为可交易的代币，让普通人也能投资此前仅限机构的 IP 资产。2）Aria Protocol 已筹集 1095 万美元，吸引超 4300 名投资者参与，由 Halborn 等机构完成安全审计。3）Aria Protocol 未来将支持可编程 IP，通过智能合约实现歌曲混音等衍生创作的自动化授权与收益分配。1. 什么是 Aria Protoc

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

如何使用 MEXC 闪兑限价交易

闪兑限价功能允许用户在预设价格下进行资产兑换。当市场价格达到或优于您设定的限价时，系统将自动执行交易，让您在波动的市场中以理想价格完成兑换。关于 MEXC 闪兑交易，您可以通过阅读《什么是 MEXC 闪兑交易》了解更多详情。1. 如何使用 MEXC 闪兑限价交易1.1 Web步骤 1：进入闪兑限价页面打开并登录 MEXC 官网首页，在顶部导航栏【现货交易】中选择【闪兑】，点击【限价】进入闪兑限价页

热门加密动态

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

RWA（Real-World Assets）是什么？原理、价值、风险与MEXC角色解析

Key TakeawaysRWA（Real-World Assets）指现实世界的资产在链上的数字化表示，将债券、房地产、商品、国债、收益债券等映射为可交易通证。通证化过程依赖托管、法律框架与链上发行，并通过智能合约定义所有权与收益分配。在 DeFi 中，RWA为协议提供真实收益来源，补充纯链上资产收益不稳定的问题。RWA通证既有价值机会，也存在监管、托管、信用等风险。MEXC 在RWA领域通过提

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

ETH价格预测：以太坊未来十年的潜力与挑战分析

Key TakeawaysETH 是以太坊网络的核心资产，用于 Gas 费、质押和链上经济活动结算。历史价格从 2015 年不足 1 美元上涨至最高接近 $4,953.73，增长主要由应用层需求和叙事周期驱动。未来十年能否达到 $10,000 取决于链上用例增长、L2 扩容成效、费用销毁效果及宏观环境。选择交易平台时，透明度与费用结构同样关键，MEXC 提供 100% 储备金可验证与部分交易对零手

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

什么是USDX？USDX脱锚原因解析、市场影响与未来走向

Key TakeawaysUSDX 原本设计锚定 1 美元，但近期价格跌破 0.90，出现明显脱锚。事件涉及抵押结构、市场流动性、美联储政策环境以及监管预期变化等因素。稳定币的“稳定”核心来自储备透明度，而非模型设计本身。MEXC 以 100%储备金可验证 机制，为稳定币持有者提供更强的安全保障。导语xUSD、USDX 等稳定币在加密市场中被广泛用作储值和交易媒介。然而，最近 USDX 稳定币出现

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态

2025年Bitcoin的价格动态由宏观经济政策、通胀指标、金融市场行为和投资者情绪的复杂相互作用所塑造，这推动了显著的波动性，并为MEXC等平台上的投资者带来了挑战与机遇。央行政策对Bitcoin的影响美联储货币政策在影响Bitcoin的价格波动性方面发挥着关键作用，约占其波动的30%。2025年，尽管美联储决定降低利率，但Bitcoin的价格在11月意外跌至约109,200美元。这种矛盾凸显了

相关文章

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

掌握合约交易页面常用辅助功能，让你的合约交易更加得心应手

在加密货币市场中，合约交易因其高杠杆、双向操作等特点，已经成为许多投资者提升资金利用率、把握市场机会的重要工具。为了帮助用户更高效地操作，MEXC 合约交易页面不仅提供了基础的下单功能，还配备了多种实用的辅助功能，涵盖仓位模式、通知提醒、快捷操作及数据展示等。本文将带您全面了解这些常用功能，帮助您在交易中更加得心应手。1.为什么要了解合约交易页面辅助功能？在现货交易中，投资者只能先买入再择机卖出；

合约爆仓相关常见问题专题汇总

合约爆仓相关常见问题专题汇总

1. 什么是强平？强平，即强制平仓，或称为爆仓，是指当平台自动关闭用户的仓位时发生的情况。在 MEXC 平台上，保证金比率是衡量用户仓位风险情况，是用户资产风险的指标。当保证金比率达到或超过 100% 时，系统将强制平仓用户的仓位。建议用户密切关注其保证金比率的变化，以避免被强平。2. 什么触发了 MEXC 的强平？MEXC 采用合理价格作为强平的触发标准。当合理价格达到强平价格时，强平机制将被触

账号相关常见问题汇总

账号相关常见问题汇总

1. 账号登录问题1.1 手机号、邮箱均无法使用时，如何登录账号如果记得账号登录密码：Web：在官网注册登录页面，输入账号和密码后，点击首页右上角【人像图标】-【安全中心】- 手机/邮箱验证右侧的【修改】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。App：进入登录页面，输入账号和密码后点击首页左上角【人像图标】-【安全中心】-【绑定手机/绑定邮箱】-【安全项丢失】，按照页面的提示进行操作。如果忘记账

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

什么是强制平仓？一次看懂原理、价格计算与风险控制方法

1. 什么是强制平仓（爆仓）？最常发生在什么时候？强制平仓（又称“爆仓”）是指当账户保证金比例降至维持保证金水平时，交易平台会强制平掉您的仓位，以防止亏损进一步扩大。通俗来说，就是当市场价格剧烈波动、账户资金不足以维持当前仓位时，系统会立即强行卖出（做多时）或买入（做空时）您的持仓，以保障平台资金安全和市场稳定。这种情况在加密货币合约交易和杠杆交易中最为常见，尤其是在高波动行情下。例如，当资产价格

注册MEXC账号
注册 & 获得高达10,000 USDT奖金