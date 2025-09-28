加密市场常用技术指标全解析，助你精准把握市场脉搏





在加密货币交易中，技术指标分析是依据一定的数理统计方法，运用一些复杂的计算公式，来判断行情走势的量化的分析方法，能够为投资者提供直观的趋势参考。MEXC 平台提供了众多的技术分析指标，其中包括移动平均线（MA）、指数移动平均线（EMA）、指数平滑移动平均线（MACD）、布林线（BOLL）以及相对强弱指数（RSI）等经典指标。

























举例：以 BTC 日线级别趋势为例，图中黄色曲线为 MA5 均线。8 月 5 日，BTC 价格下探触及 MA5 后迅速获得支撑，随即出现快速反弹走势。













指数移动平均线（EMA）对最近的价格数据给予更高的权重，使得指数移动平均线对价格变动的反应更为敏感。指数移动平均线可用于捕捉短期趋势并识别潜在的趋势逆转。









举例：以 BTC 日线级别趋势为例，图中黄色曲线为 EMA5 ，紫色曲线为 EMA10。交易者经常使用 EMA 交叉点作为潜在的买入或卖出信号，也就是说 6 月 24 日 8:00 可以被进行买入。





















举例：以 BTC 为例，MACD 指标由两根线组成，快线（下图黄色线）和慢线（下图紫色线）。当快线上穿慢线时，称为金叉，发出做多信号，此时往往是上升趋势的开启点；当快线下破慢线时，称为死叉，发出做空信号，此时往往是下降趋势的开启点。













布林线（BOLL）衡量市场价格的波动性以及超买和超卖状况，由上轨线（UP）、中轨线（MID）和下轨线（DN）三条线组成。









举例：BOLL 均值回归策略认为，价格在上轨线和下轨线围成的范围内浮动，即使短期内突破上下轨，但长期来看，仍然会回归到这个范围之内。因此，价格一旦突破上下轨，即形成买卖信号。以 BTC 为例，4 月 8日，BTC 价格下跌，突破下轨，此时可视为买入信号。













相对强弱指数（RSI） 通过计算一段时间内价格上涨和下跌的平均值来生成一个介于 0 和 100 之间的指标，用于测量价格的超买和超卖情况。相对强弱指数是衡量加密货币价格变动幅度和强度的指标。









举例：RSI 指标在 [0，100] 之间波动。参数越大，表明市场多方强势，参数越小，表明市场空方强势。以BTC 为例，2024 年 11 月 11 日当 RSI 指标超过上轨时，处于超买区，此时适合做空。













技术指标 优点 缺点 移动平均线 过滤掉价格的短期波动；提供支持和阻力水平，识别趋势反转 具有滞后性；在震荡行情中不适用且可能因异常波动而产生误导 指数移动平均线 更快地反应价格变动；平滑效果较好且适应性强 过于敏感可能引发虚假信号，价格反转时可能提前给出并非完全可靠的信号 指数平滑移动平均线 有良好的趋势跟踪能力，并可通过价格与指标的背离辅助判断反转 存在滞后性；在盘整行情中假信号较多 布林线 能精准反映市场波动性变化并提供支撑阻力位置，且中轨可用于趋势判断 存在滞后性；且在遭遇假突破时容易产生误导 相对强弱指数 清晰提示超买超卖状态并衡量趋势强度 在震荡市中容易产生噪音信号，而且计算周期的设定对结果影响很大，需要根据市场情况调整













通过运用移动平均线（MA）、指数平滑移动平均（MACD） 等指标，投资者可以更清晰地识别市场的长期趋势和短期波动，从而在合适的时机入场和出场。例如，当短期移动平均线（EMA）上穿长期移动平均线形成“金叉”时，可能预示着价格上涨趋势的开始，投资者可以抓住这个时机买入。









技术指标可以作为支撑和阻力水平的参考，帮助投资者设置合理的止损和止盈点。布林线（BOLL ）的上轨线和下轨线就可以视为价格的支撑和阻力水平，当价格触及上轨线时，投资者可以考虑卖出部分或全部持仓，以锁定利润；当价格触及下轨线时，可以考虑适当买入，以控制风险。









技术指标提供了量化的分析依据，避免了投资者仅凭主观感觉进行交易决策的盲目性。相对强弱指数（RSI）指标可以测量价格的超买和超卖情况，当 RSI 指标超过 70 时，表示价格可能超买，市场出现回调的可能性增加，投资者可以据此谨慎操作，减少盲目追涨带来的风险。









我们以 MEXC 平台合约交易为例进行设置演示，现货交易设置方法完全一致。





1）打开 MEXC 官网并登录账号，点击【合约交易】进入合约交易页面。





2）点击 K 线图上方的指标按钮。





3）在指标页面勾选您要添加的指标，如下图所示添加 MA 等指标。





4）点击【确定】完成指标设置。













MEXC 平台提供了丰富多样的技术指标，它们各自具备独特的特点，也适用于不同的交易场景。投资者在运用这些指标时，需结合自身的交易周期、风险偏好以及当下的市场环境，对指标进行合理组合与搭配。并且，由于加密市场复杂多变，投资者还需在实践中持续调整和优化指标组合，如此才能更有效地捕捉交易机会、管控风险，进而提升整体交易水平。





对于投资者而言，掌握 MEXC 平台上这些基本技术指标，清楚它们的优缺点，同时学会在平台上进行设置操作，对提高在加密货币交易中决策的准确性和成功率十分关键。希望投资者能善用这些技术指标，在市场的起伏中稳健迈进。









阅读推荐：









免责声明：本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、咨询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。







