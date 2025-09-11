在加密货币交易的世界中，深度图（Depth Chart）作为一种直观展示市场买卖单数量情况的图表，对于交易者而言具有不可估量的价值。它不仅反映了交易所的活跃用户和交易量数据，更是判断市场深度和流动性的重要依据。 1.什么是深度图？ 深度图顾名思义是指展示交易深度的图表，用户可以利用深度图查看当前交易市场的买卖单数量情况，常见于订单簿式的交易所。深度图代表交易所的活跃用户和交易量数据，可以直观反映在加密货币交易的世界中，深度图（Depth Chart）作为一种直观展示市场买卖单数量情况的图表，对于交易者而言具有不可估量的价值。它不仅反映了交易所的活跃用户和交易量数据，更是判断市场深度和流动性的重要依据。 1.什么是深度图？ 深度图顾名思义是指展示交易深度的图表，用户可以利用深度图查看当前交易市场的买卖单数量情况，常见于订单簿式的交易所。深度图代表交易所的活跃用户和交易量数据，可以直观反映
深度图怎么看？一文看懂「加密货币交易深度」与「买卖挂单对比」如何影响深度图？

在加密货币交易的世界中，深度图（Depth Chart）作为一种直观展示市场买卖单数量情况的图表，对于交易者而言具有不可估量的价值。它不仅反映了交易所的活跃用户和交易量数据，更是判断市场深度和流动性的重要依据。

1.什么是深度图？


深度图顾名思义是指展示交易深度的图表，用户可以利用深度图查看当前交易市场的买卖单数量情况，常见于订单簿式的交易所。深度图代表交易所的活跃用户和交易量数据，可以直观反映一个交易所的市场深度和流动性。因此，看懂深度图是交易用户必修课之一。

2.深度图的基本构成


深度图，顾名思义，是通过图表形式展示交易深度的工具。以 MEXC 交易所的 BTC 现货交易为例，深度图通常由以下几个核心要素构成：

  • 横轴：表示委托单的价格，从左到右依次递增，反映了市场上的买卖价格区间。
  • 纵轴：表示委托单的数量，即在该价格水平上挂单的买卖数量总和。
  • 绿色区域：代表买盘，即愿意以当前价格或更低价格买入的订单集合。绿色区域越大，表明买方力量越强。
  • 红色区域：代表卖盘，即愿意以当前价格或更高价格卖出的订单集合。红色区域越大，表明卖方力量越强。
  • 交汇处：表示当前的市场价格，即买卖双方力量达到平衡的点。
  • 范围：表示价格波动的范围，反映了市场对价格变动的接受程度。


3.如何解读深度图？


深度图的解读对于交易者而言至关重要，它不仅能帮助判断深度，还能揭示了解多空力量对比。

3.1 判断市场深度


市场深度是指市场在某一价格水平上吸收买卖订单的能力。通过观察深度图，可以直观地判断出市场深度的优劣：

  • 锯齿状边缘：如果深度图的买卖区域边缘呈现锯齿状，且锯齿越小，代表价差越小，市场深度较好。这意味着在接近当前价格的水平上，有大量的买卖订单，交易者可以以接近真实价格的水平进行买卖，降低交易成本。
  • 阶梯状边缘：相反，如果深度图呈现出明显的阶梯状，表明市场深度较差。这意味着在某一价格水平上，买卖订单数量较少，交易者在进行市场交易时，可能会面临较大的价格差异，增加交易成本。

3.2 了解多空力量对比


多空力量对比是判断市场走势的重要依据。通过深度图中红色和绿色区域的面积对比，可以简要判断多空力量的强弱：
  • 绿色面积大：表明买方力量强大，市场可能处于上涨趋势。
  • 红色面积大：表明卖方力量强大，市场可能处于下跌趋势。
  • 面积相当：表明买卖双方力量均衡，市场可能处于盘整阶段。

3.3 示例解读 BTC 深度图



以 BTC 深度图为例，该图展示了不同价位上的买盘和卖盘订单情况。图中左侧绿色部分代表买盘，显示了在不同价格水平上买家愿意购买的比特币数量，右侧红色部分代表卖盘，显示了卖家愿意出售的数量。从图中可以看到，在价格 112,230.37 USDT 附近有较大的买盘支撑，而在 114,314.58 USDT 附近有较大的卖盘压力。


4.学会看懂深度图的 3 大好处


  • 降低交易成本：深度好的市场意味着挂单数量大，交易者在进行市场交易时，买入或卖出的实际价格接近真实价格，从而降低交易成本。
  • 避免滑点：在深度差的市场中，交易者的下单价和真实成交价可能产生极大误差，导致滑点现象。通过深度图，交易者可以提前预判市场深度，避免在高滑点的情况下进行交易。
  • 制定交易策略：结合深度图和多空力量对比，交易者可以制定更为精准的交易策略。例如，在买方力量强大的市场中，可以考虑逢低买入；在卖方力量强大的市场中，可以考虑逢高卖出。

5.结尾


深度图作为加密货币交易中的重要工具，对于交易者而言具有不可替代的价值。通过掌握深度图的解读方法，交易者可以更好地判断市场深度和多空力量对比，从而制定更为精准的交易策略，降低交易成本，提高交易效率。然而，需要注意的是，加密货币交易涉及重大风险，交易者应充分了解所涉及的风险并谨慎投资。

免责声明：加密货币交易涉及重大风险。本资料不提供有关投资、税务、法律、财务、会计、谘询或任何其他相关服务的建议，也不是购买、出售或持有任何资产的建议。MEXC新手学院仅提供信息参考，不构成任何投资建议，请确保充分了解所涉及的风险并谨慎投资，用户一切投资行为与本站无关。


