12月MX专区活动数据表现





2024 年，MEXC 平台全年共计开展 2022 场新币空投活动，累计发放奖励超过 1.27 亿 USDT，平均每月瓜分 1062 万 USDT，年化收益率高达 71%！持有 MX*URLS-MX_USDT* 代币尽享平台福利，更多关于 MX 权益的详细内容，您可以阅读《 MX 持有者的三大权益 》进行了解。









2024 年 12 月，MEXC 平台一共开展了 120 场空投活动。空投活动共发放价值超 798 万美元的奖励，活动年收益率 54%。





根据 MEXC 平台数据统计，在 12 月份的空投活动中，前六名代币涨幅均超过了 190%。其中，AIMONICA 表现最为亮眼，涨幅达到 606.11%，远超其他项目，位居第一；BLADE 紧随其后，上涨 510.80%。SETAI、FLAY、SEN 和TMAI 的涨幅分别为 314.90%、241.85%、216.80% 和 192.90%。整体来看，参与这些项目的投资用户在短时间内均获得了显著的收益，尤其是前两个项目回报率更为突出，显示出较高的投资吸引力。





项目名称 空投时间 （投入MX时间） 价格上涨率 （取自12月31日数据） AIMONICA 2024/12/19 606.11% BLADE 2024/12/23 510.80% SETAI 2024/12/30 314.90% FLAY 2024/12/3 241.85% SEN 2024/12/29 216.80% TMAI 2024/12/4 192.90%









阳光普照是针对 MX Holder 们的专属免费空投活动。如果您近 24 小时持有 25 枚及以上的 MX 代币，您可以报名参加阳光普照活动。





需要注意的是，系统每日会进行 3 次随机快照，您需要确保在活动开始前一日的 23:59 (UTC+8) 往前推，连续 24 小时内现货账户中 MX 的最低持仓量达到 25 MX 或以上。若在连续 24 小时内，用户快照到的 MX 持仓量低于 25 MX，则无法参与阳光普照活动。





打开 MEXC 官网首页，在页面顶部导航栏中的【现货交易】子菜单里，您可以看到【阳光普照】的活动入口。













如果您现在还不是 MX Holder，您想要参加阳光普照活动，需要在 MEXC 平台购买并持有至少 25 枚 MX*URLS-MX_USDT* 代币即可参与活动。关于如何购买 MX 代币，您可以阅读内容《 一分钟购买 MX 》，按照教程步骤进行购买。





持有 MX 代币除了能够免费参与到空投活动外，还可以享受交易手续费折扣优惠。如果您是 MX 的持有者，即可使用 MX 抵扣现货和 USDT 本位合约交易手续费，享受 20% 手续费折扣。除此之外，如果您近 24 小时内 MX 现货持有数量不低于 500 枚即可享受交易手续费 50% 优惠。





MEXC 交易平台以代币种类齐全、交易手续费低等特点吸引广大用户，以交易深度好、操作丝滑、安全稳定、客服回复即时等优质体验受到用户喜爱。MEXC 平台始终坚持用户至上的原则，致力于为用户打造一个安全稳定放心的交易平台。



